El director Curry Barker (‘Obsession’) estrena un nuevo corto de terror: ‘Mama Bear’ es la píldora perfecta para los fans de su cine

Cuatro meses después de conquistar la cartelera con Obsession, el realizador Curry Barker acaba de estrenar un cortometraje que perfectamente podría tener cabida en el universo de su ópera prima. Mama Bear es una pequeña píldora de toda la intensidad e inquietud que la historia de Nikki Freeman (Inde Navarrete) ya nos provocó en el patio de butacas. Por ello y con motivo del reciente Halloween, Barker ha lanzado a través de su canal de YouTube (‘That’s a bad idea’), regresando al formato con el que comenzó a labrarse un nombre en internet.

La trama nos pone en la piel de un joven que se despierta abruptamente por una estresante llamada telefónica. «Vete de ahí, va a por ti, y va a matarte», le dicen desde el otro lado de la línea. La advertencia podría ser o no una broma, pero todo toma un cariz todavía más oscuro cuando descubre todas las llamadas perdidas de otros números y la extraña sombra que se esconde en la esquina del salón, a través de un plano que recuerda a una de las escenas más siniestras de su debut fílmico.

‘Mama Bear’: ¿un cortometraje del universo de ‘Obsession’?

Barker no lo ha confirmado; sin embargo, los paralelismos temáticos y estéticos están ahí: Mama Bear podría pertenecer perfectamente al universo de Obsession. Desde el propio título, el cual podría ser una referencia directa al protagonista de la cinta –de nombre Bear– hasta la atmósfera y la composición de algunos planos. Aparte, el proyecto cuenta con Vivian Gray y Blair James, la misma diseñadora de producción y diseñadora de vestuario.

Si a eso le sumamos que el cineasta ha repetido en repetidas ocasiones su intención de desarrollar una antología que gire en torno al árbol místico del One Wish Willow (la ramita que Bear parte en la película principal), el resultado podría ser el de un universo de historias paralelas que formarían parte de la misma mitología de deseos oscuros y retorcidos que, para sorpresa de nadie, siempre terminan de forma fatídica.

El director firma el guion y el montaje con un reparto en el que encontramos a tres actores principales: Jon Lee Richardson (Bug), Katie Sarife (Annabelle vuelve a casa) y Ericka Kreuz. Barker retoma así su faceta de autor de cortos, años después de piezas geniales como The Chair y Milk & Serial.

‘Anything But Ghosts’: su próxima película

A mediados del próximo año, los fans del terror podrán ver ya la nueva película de Barker: Anything But Ghosts. Una historia que estará protagonizada por el propio Barker, junto a Cooper Tomlinson y las estrellas Aaron Paul y Bryce Dallas Howard.

La trama nos pone en la piel de dos estafadores con un negocio falso de caza de fantasmas, los cuales terminan teniendo la mala suerte de encontrarse con un espectro real. La cinta compartirá universo con Obsession y se estrenará en cines el 7 de mayo de 2027.