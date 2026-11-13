Cinco películas para volver a sentir curiosidad por tu propia vida

Hay momentos en la vida en los que necesitamos leer libros o ver películas o series que nos hagan reflexionar sobre nuestra vida y nuestras decisiones. Por eso, hemos estado rebuscando por los catálogos de las plataformas de streaming y hemos recopilado 5 películas perfectas para volver a sentir curiosidad por nuestra propia vida. En estas cintas se habla de temas como el paso del tiempo, la amistad, el empleo o las segundas oportunidades, entre otros muchos. Las películas que hemos elegido son las siguientes: Las chicas están bien, Perfect Days, Atrapado en el tiempo, Nomadland y Cuestión de tiempo. Aunque estas son las que os recomendamos, en los catálogos de las plataformas de streaming se pueden encontrar otras muchas que pueden ser una buena opción para volver a sentir curiosidad por nuestra propia vida.

Las chicas están bien

Esta dramedia española se estrenó en 2023 y sorprende por su sensibilidad y frescura. Una cinta escrita y protagonizada por Itsaso Arana con la que comenzó su carrera como directora como directora. Las chicas están bien está disponible en Filmin y es una mezcla de documental y ficción que se centra en la amistad femenina y en la importancia de la creación artística para el individuo. Cuenta la historia de cuatro actrices y una escritora que se retiran durante una semana de verano a un antiguo molino en el campo para ensayar una obra de teatro. Esta película cuenta en su reparto con las actrices Itsaso Arana, Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itziar Manero y Helena Ezquerro.

Perfect Days

Esta película dramática japonesa-alemana dirigida por el cineasta alemán Wim Wenders se estrenó en 2023 y se convirtió en un éxito en la taquilla y también para la críticas. Una hermosa cinta protagonizada por el actor Kōji Yakusho en la que su creador hace una reflexión poética sobre la belleza de lo cotidiano para rendir un homenaje al maestro japonés Yasujirō Ozu. Hirayama, su protagonista es un hombre normal y corriente que trabaja limpiando baños públicos de diseño en el barrio de Shibuya en Tokio y que disfruta tanto de su trabajo con de aficiones como escuchar música rock en cintas de casete, leer libros de segunda mano o fotografiar los árboles con una cámara analógica.

Su tranquila vida se ve alterada por la visita de su sobrina Niko que le hace recordar momentos de su pasado que no fueron tan felices. En el reparto de esta magnífica cinta que si no las has visto te recomiendo que no te la pierdas están los actores Kōji Yakusho (Hirayama), acompañado por Tokio Emoto, Arisa Nakano, Aoi Yamada y Yumi Asō. Esta cinta está disponible en las plataformas de streaming HBO Max, Movistar Plus+ y Prime Video.

Atrapado en el tiempo

Otra de las películas que hay que ver es la comedia Atrapado en el tiempo en 1993. Una original película que está dirigida por Harold Ramis y protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell y que sorprendió por su original argumento y la brillante interpretación de su protagonista. Cuenta la historia de Phil Connors, un arrogante y cínico meteorólogo de televisión de Pittsburgh que tiene que acudir a cubrir el festival anual del Día de la marmota en el pequeño pueblo de Punxsutawney que se celebra todos los años en Pensilvania. Aunque su intención es volver lo antes posible a su casa, una gran tormenta de nieve y, al despertarse la mañana siguiente, descubre que está atrapado en un bucle temporal. Una original película que en la actualidad está disponible en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

Nomadland

Esta película dramática se estrenó en 2020 y está dirigida por Chloé Zhao, a la que todos conocemos por su magnífico Hamnet (2025). Nomadland obtuvo tres premios Óscar en 2021a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz para Frances McDormand que borda el papel. Esta cinta cuenta la historia de una mujer llamada Fern que después del colapso económico de un pueblo minero en Nevada durante la Gran Recesión pierde su empleo y su vivienda. Fern decide cambiar de vida y comprar una furgoneta, acondicionarla y emprender un viaje por el oeste de Estados Unidos para vivir como una nómada moderna. En el camino esta mujer se encontrará con otros nómadas con los que conocerá otra forma diferente de vivir. La película NomadLand está disponible en el catálogo de Disney+.

Una cuestión de tiempo

Por último, te recomendamos esta comedia romántica que se estrenó en 2013 y que está escrita y dirigida por Richard Curtis, el cual es el creador de películas tan conocidas como Love Actually y Notting Hill. Cuenta la historia de Tim Lake, un joven al que al cumplir los 21 años, su padre le cuenta un secreto familiar: todos los hombres de su linaje tienen la capacidad de viajar al pasado. Para lograrlo solo tiene que encerrarse en un lugar oscuro como un armario, cerrar los puños y concentrarse en el momento de su vidas al que desea regresar. Una película protagonizada por los actores Domhnall Gleeson, Rachel McAdams y Bill Nighy y que está disponible en Skyshowtime, Movistar Plus+ y Prime Video.