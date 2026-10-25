62 años después, ningún western ha logrado superar esta legendaria frase de Clint Eastwoo

Si te gustan los western, te voy a recomendar uno de los mejores del género: Por un puñado de dólares (A Fistful of Dollars). Este western fue dirigido por Sergio Leone en 1964 y convirtió Clint Eastwood en uno de los actores más conocidos de Hollywood con el papel del «Hombre sin nombre.» La grandeza de este western se encuentra en que Sergio Leone se inspiró en El desafío del samurái (Yojimbo) de Akira Kurosawa y el papel de un hombre solitario, pero logró trasladarlo al lejano Oeste y crear una película inolvidable que ha servido como modelo de algunas de sus siguientes películas y de otros cineastas. Cuenta la historia de un anónimo y errante hombre que llega a un pueblo del Lejano Oeste que tras la guerra está dividido en dos bandos: el de la familia Baxter y la familia Rojo. En vez de marcharse, como ya han hecho otros forasteros, intentará enemistar a los dos familias y lograr algún beneficio.

El actor Clint Eastwood en ese momento era conocido por los espectadores por su participación en la serie de televisión Rawhide, pero gracias a esta película se convirtió en un actor con proyección internacional. En 1992 el actor obtuvo los Oscar a Mejor película y Mejor director por la película Sin perdón que le catapultó a la gloria de los mejores actores de la historia. La película Por un puñado de dólares tiene una duración de minutos y se puede ver en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

¿De qué trata la película Por un puñado de dólares?

El protagonista de este western es un misterioso pistolero que llega al pueblo de San Miguel en el lejano Oeste. Este lugar de México se encuentra sumido en el caos desde la muerte del presidente Benito Juárez y está dominado por dos familias rivales: los Baxter y los Rojo. Este solitario hombre decide quedarse en el pueblo y decide aprovecharse del conflicto para ganar dinero y también liberar la ciudad de la violencia de sus opresores.

Una de las frases más conocidas que pronuncia este hombre de pocas palabras es la de «prepara tres cajas» después de la provocación de unos hombres armados. Joe se vuelve hacia al sepulturero del pueblo y le dice esta célebre frase. A Luego este pistolero se enfrenta a los hombres que le insultaron y en un momento dado les dispara con una gran precisión. Como en lugar de tres son cuatro, Joe le dice al sepulturero: «Quiero decir, cuatro».

En ese momento en el pueblo se dan cuenta de que se trata de un hombre de pocas palabras, pero con una gran precisión a la hora de disparar. Su personaje es un hombre complejo con un código moral personal ya que no es un asesino, pero actúa según sus propias reglas no las de la sociedad. Este personaje de Sergio Leone demostró que no hacen falta en el western largos diálogos ni personajes con las ideas muy claras.

Esta película fue la primera de la llamada «Trilogía del dólar» de Sergio Leone junto con las cintas Por unos pocos dólares más y El bueno, lo malo y lo feo.

El reparto de esta inolvidable película

El protagonista de esta película es el actor Clint Eastwood y para el que fue el primer paso para su imparable carrera en el mundo del western. El actor solo tenía 34 años y solo hay realizado pequeños papeles secundarios en varias películas e interpretó el personaje de Rowdy Yates en más de 200 episodios de la serie de western Rawhide (1959-1965).

Además, tienen un papel de peso los actores Antonio Prieto Puerto que da vida a Benito Rojo, Gian Maria Volonté a Ramón Rojo, el actor alemán Wolfgang Lukschy a John Baxter, el patriarca y sheriff del pueblo, Sieghardt Rupp como Esteban Rojo, Margarita Lozano a Consuelo Baxter y Marianne Koch a Marisol.

También en el reparto están los actores José Calvo como el posadero Silvanito, Joaquín Solis, Aldo Sambrell, José Canalejas, José Haluffi, Román Ariznavarreta y Benito Stefanelli como los pistoleros de los Rojo y Lorenzo Robledo, Mario de Barros , Antonio Molino Rojo, Julio Pérez Tabernero y Joe Kamel como los pistoleros de los Baxter como pistolero de los Baxter.

Uno de los puntos fuertes de esta cinta es la música de Ennio Morricone, por la que la película recibió el premio Nastro d’argento otorgado por el Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani. Además, por supuesto, hay que destacar la interpretación inolvidable de Clint Eastwood de ese hombre sin nombre y el estilo visual de Sergio Leone que se convirtió en un maestro para otros directores de westerns. Aunque ya han pasado más de sesenta años desde su estreno, le sigue considerando uno de los mejores western de la historia.