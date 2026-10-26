De las leyendas negras del comunismo a la sumisión química: ‘Corazón de sílex’, el afilado ‘thriller’ de Rosa Belmonte y Emilia Landaluce

Rosa Belmonte y Emilia Landaluce no necesitan presentación gracias a su estilo descarado y su mirada afilada. En Corazón de sílex (Espasa), su nuevo libro, la pareja de autoras mezcla una trama de sumisión química con un retrato crudo de las clases dominantes, los ecos de la memoria histórica y la vanidad del periodismo, al tiempo que demuestran, una vez más, que se puede escribir novela negra sin caer en la seriedad aburrida ni en el drama de la víctima fácil.

Esta obra consolida a este tándem periodístico y literario dentro de la narrativa criminal española contemporánea, y da continuidad al universo de sus anteriores novelas, La mala víctima y Donde caiga la flecha. La premisa arranca con una brutalidad cotidiana y aterradora: Arri Martín, una modelo triunfadora acostumbrada a que el mundo sea un tapiz a sus pies, despierta en una habitación sin recordar absolutamente nada de lo sucedido la noche anterior. A partir de este detonante de sumisión química, Rosa Belmonte y Emilia Landaluce tiran de un hilo que desenfrena una red de silencios compartidos, hombres poderosos acostumbrados a la impunidad y pactos de autocensura que han atravesado generaciones.

A diferencia de los clichés del thriller nórdico y melancólico, donde todo es lluvia y detectives atormentados, las autoras aplican a la narrativa un barniz castizo, corrosivo y vertiginoso. Su personaje fetiche, la incombustible Socorro Núñez, reaparece para moverse en ese fango con la desenvoltura de quien conoce de memoria las cañerías del oficio periodístico y los salones de la clase alta. Como bien resumió la propia Landaluce sobre la arquitectura moral de la obra: todo es inventado, pero nada es mentira.

La novela se construye mediante un pulso narrativo dinámico, que avanza sin tropezar, y alterna diferentes perspectivas para tejer un retrato polifónico. La arquitectura de la obra entrelaza con soltura la trama detectivesca pura con una ácida sátira socioperiodística y una corriente de fondo genealógica. Las autoras contraponen la vieja guardia del oficio periodístico, la que se alimentaba de confidencias en barras de bar y fuentes en la sombra, con la era digital, en la que también existe la servidumbre a los gabinetes de comunicación y las exigencias de las redes sociales.

Emilia Landaluce y Rosa Belmonte entrelazan las sombras del presente con las leyendas negras del pasado español. De fondo resuena uno de los mitos más truculentos y fascinantes del exilio comunista: el destino final de Asunción Sánchez de Tudela, primera esposa de Santiago Carrillo. Según la narrativa oficiosa y el chisme histórico -convertido en leyenda urbana-, Asunción Sánchez no habría desaparecido en las brumas del exilio caribeño o soviético, sino que habría sido estrangulada y enterrada bajo los rosales del jardín de la casa de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, en París.

Las escritoras no emplean las referencias con afán enciclopédico, sino como un martillo sarcástico: la violencia silenciada contra las mujeres no nació con la cocaína rosa en los reservados de las discotecas chic; viene de lejos. Esta dimensión histórica aporta una densidad inédita al relato. Al conectar los encubrimientos del presente con los episodios de la política del siglo XX, la novela plantea cómo se opera con idéntica frialdad y pragmatismo, sin importar la ideología de turno.

Corazón de sílex es una novela de prosa ágil y directa, que se trufa de retratos ácidamente reconocibles y diálogos brillantes. Su crítica social disecciona la prensa moderna, la voracidad del algoritmo y el abuso de poder sin dar jamás discursos moralizantes. Con un tono dominado por el humor negro y la inteligencia elegante, no hay lugar para el sentimentalismo, sino para una guasa refinada.

Belmonte y Landaluce consiguen la hazaña de abordar temas sangrantes de rabiosa actualidad -como las agresiones facilitadas por drogas y la decadencia mediática- con una gracia felina que jamás resta gravedad a la herida. Una lectura indispensable para quienes prefieren la mordida inteligente antes que el sermón puritano.