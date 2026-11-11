El complicado momento judicial que atraviesa Thomas Markle acaba de dar un nuevo giro. El padre de Meghan Markle, de 82 años, ha regresado a prisión después de que las autoridades estadounidenses denunciaran que se había quitado la tobillera electrónica que debía llevar como condición para permanecer en libertad vigilada. Una decisión que complica todavía más su situación, apenas unos días después de haber sido detenido en Florida por un delito de posesión de material de abuso sexual infantil.

La nueva medida fue ordenada este martes 10 de noviembre por la jueza federal Lindsay Saxe Griffin durante una audiencia celebrada en Tampa. Según ha informado Reuters, la magistrada aceptó la petición de la Fiscalía y decretó que Markle permaneciera bajo custodia federal sin posibilidad de fianza mientras avanza el procedimiento judicial.

Su regreso a prisión de quitarse la tobillera electrónica

El detonante de esta nueva decisión judicial habría sido la retirada del dispositivo de vigilancia que llevaba en el tobillo. El fiscal federal Bill Essayli fue quien comunicó que el acusado se había desprendido de la pulsera electrónica durante la madrugada, incumpliendo así una de las principales condiciones que se le habían impuesto para permanecer fuera de prisión.

Cabe recordar que Thomas Markle había sido detenido el pasado viernes, 6 de noviembre, después de una investigación que llevó a las autoridades a intervenir varios objetos almacenados en dos trasteros de la zona de Los Ángeles. Tras su primera comparecencia ante el juez, se autorizó su puesta en libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas permanecer bajo arresto domiciliario y llevar un dispositivo de seguimiento electrónico.

Sin embargo, la situación cambió cuando los investigadores comunicaron que la tobillera había sido retirada. La Fiscalía solicitó entonces revocar las condiciones de su libertad provisional y mantenerlo detenido hasta la celebración del juicio. La petición terminó siendo aceptada por la magistrada. «Las condiciones de libertad son órdenes judiciales, no sugerencias», advirtió Essayli al referirse públicamente al incumplimiento.

Una investigación que sigue abierta

El caso contra el padre de la duquesa de Sussex gira en torno a un cargo federal por posesión de material de abuso sexual infantil. Según los documentos judiciales citados por Reuters, los agentes federales habrían localizado fotografías, negativos, diapositivas y otros materiales durante los registros realizados en los espacios de almacenamiento que Markle tenía alquilados en California.

Por el momento, Thomas Markle no ha sido condenado y las acusaciones deberán esclarecerse durante el proceso judicial. Además, la jueza ha ordenado que se someta a una evaluación psiquiátrica para determinar si se encuentra en condiciones de comprender el procedimiento y participar en su propia defensa.

Mientras tanto, su hija Meghan Markle continúa distanciada de él. La duquesa de Sussex manifestó recientemente su profunda preocupación por las acusaciones y expresó su deseo de que se haga justicia y se proteja a cualquier menor que pudiera haberse visto afectado.

Con su regreso a prisión y sin posibilidad de fianza, el proceso judicial de Thomas Markle suma así un nuevo capítulo que vuelve a situar a la familia de Meghan en el foco de la actualidad.