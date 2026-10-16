Helena Condis ha vivido en los últimos días uno de los episodios más difíciles de su vida. La periodista deportiva, conocida por su trabajo en el mundo del fútbol y por su relación con Juanma Castaño, ha compartido un emotivo comunicado en el que se ha abierto como pocas veces antes para hablar de su ingreso de urgencia, el miedo que ha sentido y la profunda gratitud que le ha dejado esta experiencia. Una reflexión íntima en la que la vulnerabilidad, el amor y el valor de las personas que la rodean se convierten en los grandes protagonistas.

«Por primera vez he visto cómo mi vida corría peligro», reconoce Condis, que explica que estos días han supuesto un antes y un después en su manera de afrontar las emociones. La periodista relata que ha tenido que enfrentarse a uno de sus mayores temores: mostrarse vulnerable y permitir que los demás la cuiden. «Lo que más me cuesta en esta vida es mostrarme vulnerable, dejar entrever todo lo que pienso, lo que me hará parecer débil a ojos del mundo», confiesa.

Acostumbrada a salir adelante por sus propios medios, Condis admite que dejarse ayudar no siempre le resulta sencillo. «Me cuesta (bastante) dejarme cuidar, soy de la escuela del «yo puedo», hasta el final y por todos aquellos que más me quieren», explica. Sin embargo, las circunstancias la han llevado a detenerse y descubrir que aceptar el cariño de los demás también puede ser una forma de fortaleza.

El agradecimiento a los sanitarios

Uno de los aspectos más destacados de su testimonio es el reconocimiento a los médicos y enfermeras que la atendieron en el Hospital Clínic de Barcelona, donde fue intervenida de urgencia. La periodista asegura haberse emocionado con el trabajo de los profesionales sanitarios, tanto antes como después de la intervención, y destaca la confianza que ha sentido al compartir con ellos sus miedos.

«Les he compartido mis miedos desde mi vulnerabilidad más absoluta. A pecho descubierto», relata. Una experiencia que también le ha permitido valorar la importancia de la sanidad pública y de quienes trabajan cada día para cuidar de los demás. «Tenemos la mejor sanidad pública del mundo», afirma en su mensaje.

Lejos de quedarse únicamente en el miedo vivido, Condis también ha querido agradecer a su propio cuerpo haber resistido durante uno de los momentos más delicados que recuerda. «Le he agradecido a mi cuerpo (al que querré todavía mucho más) que siguiera siendo fuerte, que me avisara de que algo no iba bien y que me ayudara a superar lo que hasta ahora ha sido el mayor susto de mi vida», escribe.

Una semana marcada por el amor y la emoción

El ingreso también ha puesto en primer plano a las personas que forman parte de su vida. La periodista se muestra especialmente agradecida por el cariño recibido y por haber podido comprobar, en circunstancias extraordinarias, quiénes están a su lado.

«Estos últimos días he comprobado una de las pocas certezas con las que convivo: lo inmensamente afortunada que soy por tener a tantas personas, pero sobre todo tan buenas, a mi lado. Las mejores», expresa.

En su reflexión, Condis reconoce haber llorado mucho, aunque no solo por el miedo o la incertidumbre. También lo ha hecho al sentirse querida y acompañada. «En una semana me he emocionado más de lo que seguramente me habría permitido en toda una vida. He sentido aún más de cerca, en la piel, qué es el amor de verdad», confiesa.

Una lección sobre la vida y la felicidad

La pareja de Juanma Castaño también aprovecha su comunicado para hablar de la autoexigencia, la necesidad de controlarlo todo y la dificultad de encontrar tiempo para agradecer lo que uno tiene. «A veces queremos controlarlo todo, y es un accidente el que nos arrebata las riendas de la vida por un momento», reflexiona. Y añade: «Y tenemos mucha suerte si solo es un susto».

La periodista termina compartiendo una conversación con sus amigas Clau y Alba sobre la capacidad de encontrar algo positivo incluso en las situaciones más complicadas. Una idea que ha cobrado un nuevo significado tras lo vivido: «Encontrar un aprendizaje, a veces cuesta, pero es un buen ejercicio de reflexión y sanación».

Un testimonio sincero que deja una de las conclusiones más personales de Helena Condis: incluso en los momentos de mayor incertidumbre, el cariño de quienes nos rodean puede ayudarnos a mirar la vida desde otra perspectiva. «Y es que, a veces, en las dudas hay mucha más certeza de la que pensamos», concluye.