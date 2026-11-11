El mensaje de Jessica Goicoechea (29 años) a Pedro Sánchez: «Vas a pasar a la historia como el peor presidente de España»

Jessica Goicoechea ha cargado públicamente contra Pedro Sánchez a raíz de la gravísima crisis de Ceuta. La joven utilizó sus historias de Instagram para expresar su preocupación por la situación de las fronteras y cuestionar la gestión del Gobierno. Sus palabras fueron especialmente contundentes al dirigirse directamente al presidente: «Vas a pasar a la historia como el peor presidente de España».

La intervención de Jessica Goicoechea no pasó inadvertida en las redes sociales. La modelo decidió pronunciarse sobre un asunto que ha vuelto a situar la política migratoria en el centro del debate público y puso el foco en la necesidad de reforzar el control fronterizo.

Goicochea quiso diferenciar entre las personas que llegan a España con intención de trabajar y quienes incumplen las leyes. En su opinión, la acogida debe ir acompañada de mecanismos de control y de una política migratoria que garantice el cumplimiento de las normas.

El contundente reproche Goicoechea

«Desgraciadamente, esto no parece inmigración de calidad. Todo el que venga a trabajar y a respetar nuestras leyes y cultura es bienvenido. Todo el mundo tiene derecho a buscar una vida mejor, pero necesitamos control. Tiene que ser una inmigración ordenada, y no podemos permitir la entrada a quienes vienen a delinquir», escribió inicialmente en sus historias de Instagram.

Sin embargo, fue en su siguiente mensaje donde elevó considerablemente el tono de sus críticas. Goicoechea mencionó directamente la cuenta oficial de Pedro Sánchez y le dedicó unas palabras que rápidamente adquirieron repercusión.

«@sanchezcastejon, vas a pasar a la historia como el peor presidente de España. Estás destrozando el país y nuestra cultura solo para enriquecerte a ti y a los tuyos, y para traer a gente que te vote. Tu etapa es sólo corrupción: chiringuitos, contratos a dedo y tráfico de influencias. Bravo, campeón. ¿Dónde está el rey y los militares para poner orden ya de una vez por todas?», escribió.

La crítica de Jessica Goicoechea no se limitó a cuestionar la política migratoria, sino que también incorporó reproches relacionados con la corrupción y la gestión de los recursos públicos. Un conjunto de acusaciones que sitúa a Sánchez en el centro de su indignación y que conecta con algunas de las críticas que recibe el Ejecutivo desde distintos sectores de la sociedad.

«Sin fronteras no hay seguridad»

La influencer publicó otro mensaje en el que insistió en la necesidad de garantizar la seguridad y reforzar los mecanismos de control en las fronteras españolas. En esta ocasión, puso el acento en la preocupación que, a su juicio, existe entre una parte de la ciudadanía ante episodios como el ocurrido en Ceuta.

«Lo de Ceuta vuelve a poner sobre la mesa lo que muchos pensamos… Sin fronteras seguras ni leyes firmes no hay seguridad en nuestras calles. ¡NO QUEREMOS SALIR A LA CALLE CON MIEDO! ¿EN QUÉ SE ESTÁ CONVIRTIENDO ESTE PAÍS?», escribió.

A continuación, reclamó un cambio de actitud por parte de los responsables políticos: «Menos discursos y más firmeza: orden, control y cumplimiento estricto de la ley».

Sus palabras tampoco estuvieron exentas de polémica. La modelo recibió críticas por su posicionamiento y decidió responder a quienes cuestionaban sus declaraciones. Lejos de retirar sus mensajes, defendió su derecho a expresar públicamente su opinión y aseguró que había recibido numerosas muestras de apoyo.

«Por cada cieg@ que me llama ‘fascista’, 50 personas me dan las gracias por dar voz a esta REALIDAD en la que vivimos y la inseguridad que sentimos. La verdad no se censura», añadió.

El final de Pedro Sánchez

Las declaraciones de Jessica Goicoechea llegan en un momento especialmente delicado para Pedro Sánchez. España celebrará elecciones generales el próximo 29 de noviembre, una cita que permitirá a los ciudadanos valorar la gestión del actual Ejecutivo y decidir qué proyecto político quieren para los próximos años.

Como no podía ser de otra manera, las encuestas publicadas en las últimas semanas dibujan un escenario desfavorable para el PSOE. Los sondeos que se han conocido sitúan al Partido Popular por delante de los socialistas y apuntan a que la suma de PP y Vox podría alcanzar una mayoría suficiente para gobernar.

La evolución de la opinión pública será determinante durante las próximas semanas. La situación económica, la inmigración, la seguridad y los casos de corrupción que afectan al entorno político del presidente figuran entre los asuntos que previsiblemente marcarán la campaña.

El 29-N ofrecerá a los españoles la posibilidad de decidir si mantienen su confianza en Pedro Sánchez o apuestan por un cambio de Gobierno. Las encuestas anticipan un horizonte complicado para el presidente, aunque serán las urnas las que determinen finalmente el resultado.

Mientras tanto, mensajes como el de Jessica Goicoechea contribuyen a trasladar al debate público un malestar que también encuentra eco en las redes sociales. La influencer ha expresado sin ambigüedades su rechazo a la gestión de Sánchez y ha convertido su crítica en una declaración de intenciones de cara a una cita electoral que puede marcar un antes y un después en la política española.