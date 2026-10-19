Mayte Zaldívar y Fernando Marcos rompen su relación tras mas de 20 años juntos
Todo sobre Mayte Zaldívar, la inesperada viuda de Julián Muñoz
Una vida de luces y sombras: Mayte Zaldívar al descubierto
Mayte Zaldívar y Fernando Marcos han puesto punto final a su relación sentimental después de más de dos décadas juntos. Ha sido Rappel, amigo íntimo de ambos, el encargado de sacar a la luz esta información desde el plató del programa Fiesta, donde ha dejado más que claro que, a pesar de que han decidido tomar caminos por separado, ha sido una ruptura amistosa y de mutuo acuerdo. «Son cosas que pasan en la vida. No sé qué habrá pasado. Lo siento porque, para mí, eran una pareja que se quería y se respetaba», comenzaba a decir.
El vidente señalaba que no tenía dudas de que en su relación había habido «mucho cariño, mucha ayuda mutua y mucha confianza entre los dos», pero sobre todo «mucho apoyo en momentos difíciles». Tanto es así que Rappel no descarta que se arreglen en un futuro y que su ruptura haya sucedido fruto de una crisis momentánea. «A lo mejor solo han decidido vivir separados. Yo romper, romper, lo veo muy difícil que lo hagan definitivamente, porque se han ayudado mucho. Y donde hay sentimientos, tiene que haber sentimientos», concluía.
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La reacción de Mayte Zaldívar y Fernando Marcos
Como no podía ser de otra manera, nada más conocerse dicha ruptura, las reacciones de Mayte Zaldívar y Fernando han sido las más buscadas de las últimas horas. Y el propio programa de Telecinco ha conseguido hablar con ambos después de seguir sus pasos por Marbella. En primer lugar, la viuda de Julián Muñoz atendió a los medios con cierta prisa, sin confirmar ni desmentir que se encontrara de nuevo soltera. «Está todo fenomenal, estoy estupendamente bien. Con una paz mental porque no veo la televisión. […] Estás en tu obligación de preguntar y yo en la mía de no contestar», sentenciaba ante las cámaras.
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Por su parte, Fernando Marcos también ha preferido mantenerse en un discreto segundo plano y no dar detalles al respecto. «Él sabrá lo que dice», decía visiblemente enfadado y de una manera tajante.
Su historia de amor
Cuando Julián Muñoz decidió separarse de Mayte Zaldívar para irse a vivir con Isabel Pantoja, esta última rehízo su vida sentimental de la mano de Fernando Marcos. Esto ocurrió en torno al año 2003 y, aunque pocos apostaban por su romance, lo cierto es que han estado juntos durante más de dos décadas, en las cuales han vivido momentos de todo tipo. En 2018 participaron juntos en Supervivientes, donde mostraron a la audiencia la gran unión que existía entre ellos. Aunque lo cierto es que el episodio más comentado de su historia llegó en 2024, cuando Mayte volvió a casarse con Julián Muñoz poco antes de su fallecimiento. Zaldívar explicó que lo hizo como un gesto simbólico y que su relación con Fernando continuaba. Sin embargo, por motivos que aún no han trascendido, Rappel ha asegurado que su historia de amor habría llegado a su fin.