Luis Alfonso de Borbón sobre las violentas revueltas de Francia: «Estos individuos son terroristas»

Francia se encuentra viviendo un complicado momento social con motivo de las constantes protestas que se están llevando a cabo en sus calles contra el encarecimiento de la vida. Las últimas jornadas han estado marcadas por la violencia, los saqueos, los incendios y los asaltos a los edificios públicos, y Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou —el título que siempre han poseído los herederos al trono del país vecino—, no ha podido evitar pronunciarse al respecto.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha compartido un comunicado en el que ha dejado más que claro que se siente «profundamente indignado» con todo lo que está ocurriendo. «Estas escenas de violencia son insoportables. Han eclipsado las reivindicaciones legítimas, impiden que la mayoría se exprese y hacen olvidar las verdaderas razones de un profundo malestar social. Quiero expresar mi apoyo y solidaridad a todos los franceses: vecinos, comerciantes, policías, bomberos y gendarmes que han tenido que sufrir esta violencia», comenzaba a escribir.

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Continuaba añadiendo que no tenía ningún tipo de pudor en tachar a este grupo de individuos violentos como «terroristas», ya que se dedican a «aterrorizar a la población, a los comerciantes y a los representantes de las fuerzas del orden». «Estas personas han comprendido que nuestro Estado es débil y que cualquier demostración de fuerza lo hace retroceder. La violencia se ha convertido en un modo de actuación», señalaba.

Por otro lado, el aristócrata también aprovechaba su escrito para reivindicar la falta de efectivos de policía el pasado sábado en las calles, lo que considera una completa falta de anticipación. «Puso de manifiesto una falta grave de previsión por parte de las autoridades. O lo que sería aún peor, una auténtica claudicación de los responsables políticos, que se negarían a garantizar la seguridad de los franceses. Entre el miedo a la confrontación y la voluntad de dejar que la situación se pudra, no se hace nada, y cientos de franceses han sido abandonados a su suerte», expresaba.

Ante esta situación, Luis Alfonso considera que es necesario «que el poder recupere su autoridad antes de que se produzcan situaciones aún peores» y que, para ello, «hay que proporcionar a las fuerzas del orden y a los magistrados la capacidad de tratar a estos individuos como terroristas». Para terminar, destacaba que debían aplicarse «medidas ejemplares y sostenidas en el tiempo contra estos grupos, con el fin de disuadir a cualquiera de unirse a ellos». «El poder se legitima mediante la autoridad que ejerce y el orden que hace prevalecer. Ante la proximidad del 800º aniversario de la coronación de San Luis, rezo por Francia y le dedico toda mi atención», concluía.

Cabe destacar que, aunque Luis Alfonso de Borbón nació en España y siempre ha vivido aquí, mantiene una conexión muy fuerte con Francia debido a sus orígenes y a sus antepasados. Su padre descendía directamente de Felipe V, nieto del rey Luis XIV, el Rey Sol. Además, estudió en escuelas francesas situadas en Madrid y ha participado en numerosas ocasiones en conmemoraciones de personajes históricos de la monarquía francesa.