Hilary Swank está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La actriz estadounidense, conocida por sus interpretaciones en películas como Million Dollar Baby, ha anunciado que volverá a ser madre a los 52 años. Una noticia inesperada con la que ella y su marido, Philip Schneider, ampliarán la familia apenas tres años después del nacimiento de sus primeros hijos en común.

La intérprete ha elegido una forma muy original de compartir la feliz noticia. En lugar de recurrir a un comunicado tradicional, ha publicado un vídeo familiar en el que participan su marido y los pequeños Aya y Ohm, sus mellizos, nacidos en abril de 2023. La grabación ha servido para revelar que la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante, cuyo nacimiento está previsto para diciembre de 2026.

Un anuncio familiar lleno de complicidad

En las imágenes compartidas por la actriz, la familia aparece bailando en la oscuridad con elementos fluorescentes adheridos a la ropa. Las luces permiten distinguir sus siluetas y convierten la escena en una divertida coreografía. El momento más revelador llega cuando Hilary muestra una pequeña figura luminosa sobre su abdomen, un guiño al bebé que viene en camino.

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La protagonista de la publicación ha acompañado el vídeo con un mensaje cargado de humor. Ante las preguntas de sus seguidores sobre cuál será su próximo proyecto profesional, ha respondido jugando con la idea de que su siguiente gran estreno llegará en diciembre. Una manera desenfadada de comunicar un acontecimiento que ha despertado numerosas felicitaciones.

Aunque suele mantener su vida privada alejada de la exposición pública, Swank ha querido compartir esta ocasión tan significativa con sus seguidores. La noticia supone el comienzo de una nueva etapa para la familia, que se prepara para afrontar de nuevo la experiencia de la maternidad y la paternidad.

Una maternidad que llegó en una etapa diferente

Hilary Swank se convirtió en madre por primera vez a los 48 años, cuando dio la bienvenida a sus mellizos junto a Philip Schneider en abril de 2023. La actriz había hablado anteriormente de su deseo de formar una familia y de la emoción que sintió al descubrir que esperaba dos bebés.

En distintas entrevistas, la intérprete ha explicado que convertirse en madre en una etapa más avanzada de su vida le ha permitido disfrutar de esta experiencia con una perspectiva diferente. También ha señalado que la maternidad le ha enseñado nuevas formas de entender la paciencia, el crecimiento personal y las prioridades cotidianas.

La llegada de Aya y Ohm supuso un cambio importante en su día a día. Acostumbrada durante décadas a compaginar rodajes y compromisos profesionales, Swank ha encontrado en la crianza una faceta fundamental de su vida.

Una nueva etapa junto a Philip Schneider

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La actriz y el empresario Philip Schneider contrajeron matrimonio en agosto de 2018, durante una ceremonia íntima celebrada en California. Desde entonces, ambos han construido una vida familiar que mantienen, en gran medida, lejos de los focos.

Ahora, con la llegada de su tercer hijo, la pareja se prepara para sumar un nuevo capítulo a su historia. Mientras esperan el nacimiento previsto para diciembre, la noticia vuelve a situar a Hilary Swank en el centro de la actualidad, esta vez por una celebración personal que comparte con la misma naturalidad y sentido del humor que ha caracterizado su anuncio.