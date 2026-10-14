El fundador de The North Face y Patagonia hizo algo insólito con su fortuna: compró cientos de miles de hectáreas y las donó a Chile y Argentina para crear parques nacionales

Douglas Tompkins fue el magnate más importante de su generación, pero tomó una decisión que cambió su vida. Después de convertirse en empresario de éxito, decidió alejarse de la industria de la moda y dedicar buena parte de su patrimonio a una causa que consideraba mucho más importante: conservar la naturaleza.

El estadounidense, fundador de The North Face y posteriormente uno de los responsables del crecimiento de Esprit, terminó trasladando su vida al extremo sur del continente americano. Allí encontró en la Patagonia el escenario en el que quería desarrollar su particular proyecto vital. Su propósito no era acumular propiedades ni incrementar su patrimonio, sino comprar grandes extensiones de terreno, recuperarlas y protegerlas.

La historia de Tompkins resulta especialmente singular por el destino que decidió dar a una fortuna de cientos de millones de dólares. En lugar de utilizarla para disfrutar de un estilo de vida marcado por el lujo, la empleó para adquirir tierras en Chile y Argentina y contribuir a la creación y ampliación de espacios naturales protegidos.

Un empresario con vocación por la montaña

Douglas Tompkins nació en Ohio y creció en Nueva York, aunque desde muy joven sintió una fuerte conexión con los espacios naturales. Durante su adolescencia ya practicaba actividades relacionadas con la montaña, entre ellas la escalada y el esquí.

También heredó de su familia una cierta inclinación hacia los negocios. Sus padres se dedicaban a la venta de antigüedades y, con apenas 23 años, decidió emprender por su cuenta. En 1966 cofundó The North Face, una empresa que en sus primeros años estaba centrada en productos destinados a quienes disfrutaban de la vida al aire libre: sacos de dormir, mochilas, tiendas de campaña y otros equipos de camping.

La filosofía inicial de la compañía estaba estrechamente relacionada con su propia forma de entender la naturaleza. Según recuerda la propia marca, Tompkins quería hacer el mundo exterior accesible a personas de diferentes capacidades y procedencias. En el primer catálogo de venta por correspondencia de The North Face escribió sobre la necesidad de ofrecer a los exploradores un equipamiento guiado por un principio muy concreto: «la necesidad por encima del lujo».

The North Face fue evolucionando y creciendo

La historia empresarial de Tompkins no terminó con aquella primera compañía. En 1968, junto a su primera mujer, Susie Tompkins, participó en la creación de otra marca que acabaría alcanzando una importante dimensión internacional: Esprit.

El origen de la firma estuvo relacionado con el encuentro entre ambos en California. Susie y Douglas comenzaron a vender sus creaciones de una manera muy modesta, desde la parte trasera de un vehículo. El negocio prosperó y, con el paso de los años, se transformó en una empresa con diferentes líneas de producto.

Tompkins asumió responsabilidades financieras en la compañía, pero su relación con el mundo empresarial tampoco duraría para siempre. A finales de los años 90 decidió dejar definitivamente la industria de la moda.

La razón tenía que ver con una creciente preocupación por el impacto del consumo sobre el planeta. «Abandoné una economía basada en un consumismo irrelevante que produce trastornos en el medioambiente», llegó a explicar en una de sus últimas entrevistas.

Patagonia, el lugar donde encontró su propósito

A comienzos de los años 90, su vida dio otro giro. Tompkins había viajado al cono sur para conocer la Patagonia y quedó profundamente impresionado por sus paisajes. La región se convirtió en el lugar que había estado buscando durante años.

En 1990 creó la fundación Deep Ecology, orientada a promover una mayor conciencia sobre la conservación de los recursos naturales. Dos años después puso en marcha Conservation Land Trust, organización dedicada a la protección de espacios naturales de la Patagonia.

Para financiar esta nueva etapa utilizó buena parte de la fortuna acumulada durante sus años en el mundo empresarial. Según la información citada de The Atlantic, la venta de su participación en Esprit le habría reportado alrededor de 125 millones de dólares, a los que se sumaban los recursos obtenidos anteriormente con The North Face.

A partir de entonces comenzó a comprar grandes extensiones de terreno, especialmente en el sur de Chile. Su primer terreno en la región llegó en 1991 y aquella adquisición fue el comienzo de una estrategia filantrópica poco habitual.

Una fortuna convertida en parques naturales

El empresario no entendía aquellas compras como una inversión convencional. Las tierras no eran para venderlas más adelante a un precio superior, sino para protegerlas y garantizar su conservación.

Su visión también incluía una dimensión de concienciación. Tompkins defendía que empresarios, ciudadanos e instituciones debían implicarse en la defensa del medioambiente porque las consecuencias de la degradación del planeta terminarían afectando a todos.

«Debemos ser todos ecologistas, todos vivimos en un planeta que está en peligro», afirmó poco antes de morir. Su razonamiento era sencillo: no tenía sentido seguir aumentando los beneficios económicos mientras se deterioraba el entorno del que dependía la propia sociedad.

Tompkins falleció en 2015, a los 72 años, después de sufrir una hipotermia tras volcar su kayak en un lago de Chile. Su muerte puso fin a la vida de un empresario que había decidido abandonar el mundo de los negocios para concentrar sus esfuerzos en una causa que consideraba esencial.