La familia Bosé se va de boda: Palito, la hija de Lucía Dominguín, anuncia que se ha comprometido

Palito, hija de Lucía Dominguín y miembro de una de las familias más conocidas del panorama social español, ha anunciado su compromiso con Harry James. La noticia ha sorprendido a sus seguidores, que no han tardado en reaccionar a la publicación con la que la joven ha compartido este importante paso en su relación sentimental. Entre los primeros mensajes de felicitación destaca el de Alejandra Rubio, que ha celebrado públicamente la noticia con unas cariñosas palabras dirigidas a la pareja.

La protagonista ha querido desvelar la buena nueva a través de las redes sociales, donde ha publicado una fotografía acompañada de un escueto mensaje que deja poco espacio a las explicaciones, pero que transmite toda la emoción del momento. «Sorpresa», ha escrito Palito junto a un emoticono de un anillo, una manera sencilla y directa de comunicar a sus seguidores que su historia de amor con Harry James entra en una nueva etapa.

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Alejandra Rubio, entre las primeras en felicitar a la pareja

La publicación no ha tardado en generar una oleada de reacciones entre los amigos y seguidores de Palito. Una de las primeras en pronunciarse ha sido Alejandra Rubio, que ha compartido su entusiasmo en los comentarios con dos mensajes que reflejan la sorpresa y la alegría con las que ha recibido la noticia.

«Me muero», ha escrito inicialmente la hija de Terelu Campos, antes de añadir un cariñoso «Enhorabuena» acompañado de varios emoticonos de corazones. Unas palabras que evidencian la emoción con la que el entorno de Palito ha acogido este anuncio y que se han sumado a las numerosas muestras de cariño recibidas por la pareja.

La reacción de Alejandra Rubio no ha pasado desapercibida, especialmente por la espontaneidad de sus mensajes, que ponen de manifiesto la ilusión que ha despertado el compromiso entre sus allegados.

Un nuevo capítulo para la hija de Lucía Dominguín

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Con este anuncio, Palito comparte públicamente uno de los momentos más especiales de su vida junto a Harry James. Aunque la joven ha optado por la discreción y ha acompañado la imagen únicamente con la palabra «Sorpresa» y el símbolo del anillo, el mensaje ha sido suficiente para desatar la emoción entre quienes siguen sus pasos.

Por el momento, Palito no ha ofrecido más detalles sobre cómo se produjo la pedida de mano ni sobre los posibles planes de boda. Sin embargo, el anuncio de su compromiso ya se ha convertido en motivo de celebración para su círculo cercano, que ha querido trasladarle sus mejores deseos en esta nueva etapa sentimental.