La emotiva reflexión de Sara Carbonero (42 años): «Tengo miedo a la muerte. Cuando alguna vez me viene el pensamiento intrusivo, más que por mí, es por la gente que se queda»

La intervención de la manchega ha estado marcada por la sinceridad. Lejos de limitarse a hablar de cuestiones relacionadas con la imagen o la apariencia física, ha querido poner el foco en aquello que considera verdaderamente importante. Una conversación que adquiere un significado especial si se tienen en cuenta las circunstancias personales que ha atravesado durante los últimos años.

A sus experiencias relacionadas con la salud se ha sumado recientemente la pérdida de su madre Goyi, una ausencia que ha dejado una profunda huella en ella. Carbonero ha encontrado en sus seres queridos, especialmente en sus dos hijos, una razón fundamental para seguir adelante y disfrutar de cada momento.

Un temor que sigue muy presente

Sara Carbonero ha pedido unos instantes para expresar una idea que considera especialmente importante. En lugar de centrar la conversación en las arrugas, los cambios físicos o la pérdida de juventud, ha planteado que el rechazo al envejecimiento puede tener un trasfondo mucho más emocional.

«Cuando decimos que no queremos envejecer, no es solo una cuestión de que físicamente se nos caiga todo», ha explicado. Para la periodista, detrás de esa preocupación también se encuentra la conciencia de que la vida tiene un final. Una realidad que puede llevar a muchas personas a pensar en el tiempo que les queda, en las experiencias que todavía desean vivir y en aquellas oportunidades que quizá dejaron pasar.

Su intervención ha ido adquiriendo un carácter cada vez más íntimo. Carbonero ha reconocido que siente un profundo apego por la vida y que, después de todo lo que ha experimentado, concede un valor especial a cada día. «Amo la vida y la valoro muchísimo. Nadie se quiere morir», ha afirmado ante los presentes.

No obstante, ha sido al hablar de su propio miedo cuando ha pronunciado las palabras más personales de su intervención. La comunicadora no ha querido esconder una preocupación que reconoce que aparece en determinados momentos y que tiene mucho que ver con sus seres queridos.

«Yo sí tengo miedo a la muerte, como no sé lo que hay después… Tengo miedo y sobre todo por la gente que se queda. Cuando alguna vez me viene el pensamiento intrusivo, más que por mí, es por la gente que se queda», ha confesado.

La pérdida de su madre, Goyi

Las declaraciones de Carbonero llegan después de unos meses especialmente complicados en el terreno personal. La muerte de su madre ha supuesto un golpe muy duro para la periodista, que ha compartido en distintas ocasiones cómo está afrontando su ausencia.

Las reuniones familiares y las celebraciones tienen ahora para ella un componente emocional diferente. La felicidad de encontrarse rodeada de los suyos convive con la tristeza de saber que hay alguien importante que ya no puede acompañarlos. Una mezcla de sentimientos que ha explicado recientemente a través de sus redes sociales.

En una de sus publicaciones, la comunicadora describió esa sensación de alegría por poder compartir tiempo con la familia, pero también de melancolía al recordar a quienes ya no están. Una experiencia que muchas personas pueden reconocer y que demuestra que el duelo no desaparece necesariamente cuando se recupera cierta normalidad.

Aun así, Sara intenta encontrar motivos para seguir mirando hacia delante. En sus reflexiones ha defendido que el dolor y la ilusión pueden convivir, y que atravesar una pérdida no significa renunciar a disfrutar de los momentos felices que todavía ofrece la vida.

«Vivir no es un regalo, es un milagro»

Otra de las frases más significativas de su intervención ha llegado cuando ha querido explicar cómo ha cambiado su percepción de la existencia con el paso de los años. Después de enfrentarse a diferentes dificultades, Carbonero considera que la vida debe valorarse desde una perspectiva mucho más amplia que la simple supervivencia.

«Yo diría que vivir no es un regalo, es un milagro», ha manifestado. Una afirmación con la que ha querido destacar la importancia de disfrutar de la existencia y no limitarse a dejar pasar los días.

En ese sentido, ha establecido una diferencia entre continuar adelante y hacerlo con unas condiciones que permitan disfrutar realmente de cada experiencia. «No es sobrevivir, es vivir con calidad de vida», ha añadido.

También ha explicado que no se considera una persona especialmente preocupada por los secretos de belleza ni por las fórmulas para conservar una apariencia juvenil. De hecho, ha sorprendido al reconocer que actualmente se encuentra mejor consigo misma que hace 15 años. Como vemos, Carbonero sabe que hay mucha gente que la sigue y ha querido dejar claro cuál es su postura.