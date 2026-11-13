La curiosa reflexión de Joaquín Sabina sobre el poliamor: «Lo que no se debe, como ha sido tradición en España en otras épocas, es tener dos familias»

Más allá de las canciones, también ha dejado reflexiones sobre cuestiones que siguen generando debate en la sociedad. Una de las más llamativas tiene que ver con la posibilidad de enamorarse de dos personas al mismo tiempo.

El artista abordó este asunto durante una conversación con Pepe Viyuela en La Noche D, un programa de TVE que se emitió en 2021. En un momento de la entrevista, el actor quiso conocer la opinión de Sabina sobre una cuestión aparentemente sencilla, pero que plantea numerosos interrogantes: ¿se puede querer a dos personas simultáneamente?

El músico no necesitó demasiado tiempo para contestar. «Yo creo que sí», respondió con naturalidad, dejando claro que no considera imposible experimentar sentimientos por más de una persona.

Para Sabina, una cosa es mantener sentimientos o relaciones simultáneas y otra muy distinta construir dos hogares paralelos. El cantante recordó que en España existió una determinada «generación» de hombres que mantenían dos familias, una realidad que quiso señalar públicamente.

«Lo que no se debe, como ha sido mucha tradición en España en otras épocas, es tener dos familias», comentó al respecto.

La reflexión de Joaquín Sabina

Pepe Viyuela quiso profundizar en sus propias experiencias sentimentales. El intérprete no se limitó a preguntarle por una cuestión teórica, sino que quiso saber si el cantautor había vivido alguna vez una situación de este tipo. La reflexión de Joaquín Sabina adquirió todavía más interés cuando. El intérprete no se limitó a preguntarle por una cuestión teórica, sino que quiso saber si el cantautor había vivido alguna vez una situación de este tipo.

La respuesta fue afirmativa. «Sí he tenido simultaneidades», reconoció el artista, confirmando que en determinados momentos de su vida había mantenido relaciones o vínculos sentimentales que coincidían en el tiempo. Pepe Viyuela quiso conocer cómo se gestionan emocionalmente este tipo de situaciones y si resulta posible mantenerlas sin que terminen convirtiéndose en un problema. Sabina no se lo pensó dos veces y respondió con sinceridad. «Es agotador», resumió el músico. Dos palabras que reflejan su visión sobre el desgaste que pueden provocar estas circunstancias, especialmente cuando entran en juego los sentimientos, las expectativas de cada persona y la dificultad de organizar una vida sentimental con diferentes protagonistas. Su opinión sobre el poliamor La entrevista terminó entrando en otro terreno especialmente relacionado con esta cuestión: el poliamor y las relaciones abiertas. Se trata de modelos afectivos sobre los que existe cada vez más conversación pública y que plantean una manera diferente de entender los vínculos sentimentales tradicionales. En este punto, Joaquín Sabina quiso dejar clara su postura. El cantautor no mostró rechazo hacia quienes deciden establecer relaciones de este tipo y defendió que cada persona debe poder organizar su vida sentimental según sus propias convicciones. Sin embargo, también reconoció que no se trata de una fórmula que le interese experimentar. «No tengo nada en contra, pero no me apunto. Entre otras cosas porque ya no tiene uno edad», comentó con su habitual sentido del humor. Una respuesta que provocó un nuevo momento distendido durante la entrevista y que permitió conocer un poco mejor su manera de entender las relaciones en esta etapa de su vida. De esta forma, Sabina diferenció entre respetar una determinada forma de vivir el amor y querer incorporarla a su propia realidad. No considera que el poliamor sea necesariamente algo negativo, pero tampoco siente la necesidad de explorar ese camino. Sabina y el amor Sabina ha encontrado en las relaciones sentimentales una fuente constante de inspiración. Sus canciones hablan de encuentros, despedidas, noches interminables, deseos difíciles de controlar y personas que dejan una huella incluso cuando desaparecen de nuestras vidas. El amor aparece en su obra como una experiencia capaz de transformar por completo a quien lo vive, aunque no siempre tenga un desenlace feliz. Esa visión apasionada convive, sin embargo, con una mirada mucho más experimentada sobre las dificultades de las relaciones. El paso del tiempo permite contemplar determinadas situaciones desde otra perspectiva y reconocer que detrás de los grandes sentimientos también pueden aparecer el cansancio, las inseguridades y los conflictos personales. Su reflexión sobre las dos familias fue especialmente contundente, porque introdujo un límite relacionado con las responsabilidades personales y familiares. Una manera de explicar que, aunque los sentimientos puedan ser complejos y difíciles de controlar, las consecuencias de nuestras decisiones también deben tenerse en cuenta. A sus años, Joaquín Sabina continúa hablando del amor sin necesidad de ajustarse a discursos prefabricados. Y esta vez ha vuelto a demostrarlo con una reflexión que ha puesto sobre la mesa una pregunta que sigue dividiendo opiniones: ¿es posible querer a dos personas a la vez sin terminar haciendo daño a alguien? ¿Qué opináis vosotros?

nunca ha tenido demasiados reparos a la hora de hablar del amor, las relaciones sentimentales y las contradicciones que acompañan a los sentimientos. De hecho, ha convertidoy los desengaños en una parte fundamental de su legado artístico.