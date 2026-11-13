La curiosa reflexión de Joaquín Sabina sobre el poliamor: «Lo que no se debe, como ha sido tradición en España en otras épocas, es tener dos familias»
Joaquín Sabina ha hablado del poliamor y de los límites que deben tener las relaciones
El cantante ha recalcado que lo más importante es ser sincero y no engañar a nadie
Para él es fundamental la honestidad y no faltarle el respeto a nadie
La respuesta fue afirmativa. «Sí he tenido simultaneidades», reconoció el artista, confirmando que en determinados momentos de su vida había mantenido relaciones o vínculos sentimentales que coincidían en el tiempo.
Pepe Viyuela quiso conocer cómo se gestionan emocionalmente este tipo de situaciones y si resulta posible mantenerlas sin que terminen convirtiéndose en un problema. Sabina no se lo pensó dos veces y respondió con sinceridad.
«Es agotador», resumió el músico. Dos palabras que reflejan su visión sobre el desgaste que pueden provocar estas circunstancias, especialmente cuando entran en juego los sentimientos, las expectativas de cada persona y la dificultad de organizar una vida sentimental con diferentes protagonistas.
Su opinión sobre el poliamor
La entrevista terminó entrando en otro terreno especialmente relacionado con esta cuestión: el poliamor y las relaciones abiertas. Se trata de modelos afectivos sobre los que existe cada vez más conversación pública y que plantean una manera diferente de entender los vínculos sentimentales tradicionales.
En este punto, Joaquín Sabina quiso dejar clara su postura. El cantautor no mostró rechazo hacia quienes deciden establecer relaciones de este tipo y defendió que cada persona debe poder organizar su vida sentimental según sus propias convicciones. Sin embargo, también reconoció que no se trata de una fórmula que le interese experimentar.
«No tengo nada en contra, pero no me apunto. Entre otras cosas porque ya no tiene uno edad», comentó con su habitual sentido del humor. Una respuesta que provocó un nuevo momento distendido durante la entrevista y que permitió conocer un poco mejor su manera de entender las relaciones en esta etapa de su vida.
De esta forma, Sabina diferenció entre respetar una determinada forma de vivir el amor y querer incorporarla a su propia realidad. No considera que el poliamor sea necesariamente algo negativo, pero tampoco siente la necesidad de explorar ese camino.
Sabina y el amor
Sabina ha encontrado en las relaciones sentimentales una fuente constante de inspiración. Sus canciones hablan de encuentros, despedidas, noches interminables, deseos difíciles de controlar y personas que dejan una huella incluso cuando desaparecen de nuestras vidas. El amor aparece en su obra como una experiencia capaz de transformar por completo a quien lo vive, aunque no siempre tenga un desenlace feliz.
Esa visión apasionada convive, sin embargo, con una mirada mucho más experimentada sobre las dificultades de las relaciones. El paso del tiempo permite contemplar determinadas situaciones desde otra perspectiva y reconocer que detrás de los grandes sentimientos también pueden aparecer el cansancio, las inseguridades y los conflictos personales.
Su reflexión sobre las dos familias fue especialmente contundente, porque introdujo un límite relacionado con las responsabilidades personales y familiares. Una manera de explicar que, aunque los sentimientos puedan ser complejos y difíciles de controlar, las consecuencias de nuestras decisiones también deben tenerse en cuenta.
A sus años, Joaquín Sabina continúa hablando del amor sin necesidad de ajustarse a discursos prefabricados. Y esta vez ha vuelto a demostrarlo con una reflexión que ha puesto sobre la mesa una pregunta que sigue dividiendo opiniones: ¿es posible querer a dos personas a la vez sin terminar haciendo daño a alguien? ¿Qué opináis vosotros?
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