Carme Chaparro pone el foco en el coste real de la sanidad pública: «Más de 150.000 euros»

Carme Chaparro ha vuelto a compartir una reflexión personal que va más allá de su propia experiencia. La periodista, que lleva más de un año alejada de su actividad profesional por motivos de salud, ha puesto el foco en el valor de la sanidad pública y en el coste real de los tratamientos médicos. Lo ha hecho a través de una publicación en su perfil de X, donde ha desvelado que sus dos operaciones superaron los 150.000 euros, aunque ella no tuvo que pagar nada.

«Mis dos operaciones, con todas las pruebas, especialistas, quirófanos, UCI, prótesis, etcétera, costaron más de 150.000 euros. Pagué cero», ha escrito la comunicadora, de 53 años, en un mensaje en el que invita a reflexionar sobre un sistema sanitario que considera fundamental.

Una reflexión sobre la sanidad pública

Chaparro ha querido recordar que detrás de cada intervención quirúrgica existe una importante inversión en recursos humanos y materiales. Desde las pruebas médicas previas hasta la atención de los especialistas, los quirófanos, los cuidados intensivos o las prótesis, todo forma parte de un proceso cuyo coste muchas veces pasa desapercibido para los pacientes.

La periodista también ha hecho referencia a sus 30 años cotizados y a la contribución que realiza a través de sus impuestos. «Y ahí, en mis impuestos, en los impuestos de todos los que cotizan en España, se paga», ha explicado.

Con estas palabras, Chaparro subraya una idea que considera importante: aunque la atención sanitaria pública no suponga un pago directo en el momento de recibirla, sí implica una inversión colectiva que se sostiene, en buena medida, mediante los impuestos de los ciudadanos.

«Pero muchas veces no somos conscientes de lo que cuesta cada proceso médico por el que pasamos en la sanidad pública. Y quizá deberíamos saberlo. Como información», ha añadido.

Mis dos operaciones, con todas las pruebas, especialistas, quirófanos, UCI, reha, prótesis, etc etc etc costaron más de 150.000 euros. Pagué: 0. — Carme Chaparro 🌍 (@CarmeChaparro) October 15, 2026

Un año marcado por los problemas de salud

La reflexión llega después de una etapa especialmente delicada para la periodista. El pasado diciembre tuvo que ser intervenida y permaneció ingresada en el hospital durante más de un mes y medio. Desde entonces, ha mantenido una mayor discreción sobre la enfermedad que padece y los detalles de su recuperación.

El pasado mes de marzo, cuando reapareció con un pañuelo en la cabeza, quiso aclarar que no estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer. «Sí, me falta mucho pelo y me tengo que proteger la cabeza. Ya os contaré cuando el proceso termine», explicó entonces, sin entrar en más detalles sobre su situación médica.

A pesar de las dificultades, la comunicadora ha seguido compartiendo mensajes de ánimo y reflexiones personales con sus seguidores. En esta ocasión, ha aprovechado su experiencia para poner sobre la mesa una cuestión que afecta al conjunto de la sociedad: la importancia de contar con un sistema sanitario capaz de ofrecer atención médica sin que el coste directo recaiga sobre el paciente.

Su mensaje no solo permite conocer una parte del proceso médico que ha atravesado, sino que también invita a mirar la sanidad pública desde otra perspectiva: la de los recursos, los profesionales y la inversión colectiva que hay detrás de cada tratamiento.