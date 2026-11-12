El chef de Isabel II desvela cómo era vivir en Buckingham: «Tenías tu propia habitación, pero nunca tenías que hacerte la cama»

Trabajar en el palacio de Buckingham también permitía disfrutar de algunas comodidades propias de un hotel. Así lo ha contado Darren McGrady, quien fuera chef de Isabel II, al recordar cómo era vivir en una de las residencias más emblemáticas del Reino Unido. Los empleados que se alojaban allí disponían de una habitación propia y de personal encargado de hacerles la cama, cambiar las sábanas y reponer las toallas y el jabón. «Si trabajabas allí, tenías tu propia habitación, pero nunca tenías que hacerte la cama por las mañanas», explicó el cocinero, que comparó la organización del servicio con la que muestra la serie Downton Abbey.

Una limpieza extraordinaria cuando llegaban los jefes de Estado

La anécdota la ha recuperado el diario británico Lancashire Evening Post, que en noviembre de 2020 publicó el testimonio de un antiguo trabajador de Buckingham Palace. El hombre, identificado con el nombre ficticio de David Carlton para proteger su identidad, había pasado casi una década trabajando en diferentes puestos vinculados a la familia real británica. Durante sus últimos años en palacio, se ocupó de tareas de mantenimiento y limpieza, una responsabilidad que adquiría especial importancia cuando se organizaban visitas oficiales.

«Cuando teníamos visitas de Estado, teníamos que limpiar todo el palacio. Eso significaba limpiar a fondo las habitaciones donde se alojaban los jefes de Estado, mover físicamente los muebles e incluso aspirar las cortinas y limpiar los cajones y los armarios», explicó al citado medio.

No se trataba, por tanto, de una limpieza superficial para que las habitaciones presentasen buen aspecto antes de recibir a los invitados. El equipo debía revisar cada elemento de las estancias, desde los muebles hasta los espacios menos visibles, para garantizar que todo estuviera en perfectas condiciones. La exigencia era máxima, teniendo en cuenta la categoría de los huéspedes que iban a alojarse allí.

De trabajar para Isabel II a limpiar un hospital

La trayectoria de David Carlton dentro de la Casa Real también permite conocer otra faceta menos visible de la vida en Buckingham. Antes de encargarse de las tareas de limpieza, había trabajado durante varios años como senior footman (lacayo sénior) de Isabel II. Entre sus responsabilidades estaba servir las comidas a la monarca a diario y acompañarla durante sus estancias en otras residencias reales y algunos de sus viajes.

Según relató al Lancashire Evening Post, su etapa en palacio terminó en 2012, cuando decidió regresar a la costa de Fylde, en el noroeste de Inglaterra, por motivos familiares. Su salida se produjo después de participar en los preparativos y las celebraciones del Jubileo de Diamante de Isabel II, que conmemoró los 60 años de su reinado. Tenía entonces 36 años y acumulaba casi una década de experiencia trabajando para la familia real.

El antiguo empleado también explicó que no podía revelar su identidad real debido al acuerdo de confidencialidad que había firmado al incorporarse al servicio de la Corona. Una condición que ayuda a entender por qué muchos de los trabajadores que conocen desde dentro el funcionamiento de las residencias reales apenas comparten detalles de su experiencia.

Darren McGrady, que fue chef de Isabel II y explicó que los empleados que residían allí disponían de una habitación propia y de personal encargado de su mantenimiento. «Si trabajabas allí, tenías tu propia habitación, pero nunca tenías que hacerte la cama por las mañanas», contó. Según relató, una persona responsable de cada planta se ocupaba de cambiar las sábanas y las toallas, hacer las camas y reponer el jabón. «Era como un hotel», resumió.

El nivel de exigencia de las visitas oficiales

Las visitas de Estado son algunos de los acontecimientos más importantes del calendario institucional británico. No son simples encuentros diplomáticos: implican una recepción oficial, diferentes compromisos con representantes políticos y económicos y, habitualmente, un gran banquete organizado por el monarca anfitrión.

El propio Royal Collection Trust explica que Isabel II recibió a más de 150 jefes de Estado extranjeros durante su reinado. Estas visitas requieren una coordinación entre el Gobierno británico y la Casa Real, que debe preparar tanto los actos oficiales como el alojamiento de los invitados. El primer día suele celebrarse una cena de Estado para aproximadamente 170 personas en el palacio de Buckingham.

La preparación de estos acontecimientos también alcanza a los objetos históricos que forman parte del patrimonio de la Corona. Uno de los ejemplos más llamativos es el conocido como Grand Service, un conjunto de vajilla de plata dorada que perteneció originalmente a Jorge IV y que reúne más de 4.000 piezas. Según la institución, ocho personas necesitan tres semanas para limpiar y pulir todo el servicio antes de un banquete de Estado.

Un nivel de detalle que permite entender mejor las exigencias que describía Carlton. La limpieza de las habitaciones era solo una parte del trabajo necesario para que Buckingham Palace estuviera preparado para recibir a personalidades internacionales.

Su nueva vida lejos de la familia real

Después de abandonar el palacio, David Carlton continuó trabajando en diferentes establecimientos relacionados con la hostelería y el mantenimiento. Pasó por Chatsworth, una histórica residencia situada en Derbyshire, y por varios hoteles de Lancashire antes de incorporarse al equipo de limpieza del hospital Royal Preston.

En la entrevista publicada en 2020, explicaba que las tareas en el centro sanitario tenían un ritmo diferente, pero compartían una misma exigencia: hacer un trabajo minucioso. De hecho, comparaba la limpieza de las habitaciones reales con la que debía realizar en el hospital, donde también era necesario mover camas, lavar paredes y cambiar cortinas.

«La limpieza del hospital tiene que hacerse en un plazo de tiempo algo más exigente, pero, por supuesto, hay que hacer un trabajo igual de bueno», contó al periódico británico.

También recordaba con naturalidad cómo era convivir con Isabel II durante su etapa como trabajador de la Corona. Según explicaba, cuando ves a la reina todos los días, casi olvidas quién es hasta que vuelves a verla en televisión. En residencias como Balmoral y Sandringham, aseguraba, el ambiente podía recordar al de la serie Downton Abbey, aunque describía a la monarca como una persona relajada en su propio hogar.