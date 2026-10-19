La leyenda del rock Patti Smith ya está en Oviedo: ofrecerá un concierto gratuito antes de recibir el Princesa de Asturias de las Artes

Patti Smith ya está en Oviedo. La artista estadounidense ha aterrizado en Asturias para participar en los actos previos a la entrega de los Premios Princesa de Asturias, donde recibirá el galardón de las Artes de manos de la princesa Leonor el 23 de octubre. Fiel a su estilo, la cantante ha hecho su primera aparición con una imagen de inspiración rockera: chaqueta y chaleco negros, vaqueros estampados y botas moteras de piel.

A las puertas del Hotel de la Reconquista, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, Patti Smith ha recibido el cariño de los asturianos que se habían acercado para darle la bienvenida. Acompañada por Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, la artista ha sonreído a los asistentes, saludado a los curiosos y agradecido el recibimiento de los músicos de la banda de gaitas que amenizaban el momento.

La propia cantante ha querido agradecer el homenaje a través de las redes sociales de la Fundación Princesa de Asturias. «Thank you for the beautiful welcome» (gracias por esta preciosa bienvenida», ha escrito, dejando constancia de su emoción por el recibimiento.

Patti Smith celebra 50 años de su primer concierto en España

La visita a Asturias tiene un significado especial para la artista. Este martes 20 de octubre ofrecerá un concierto gratuito en el Teatro Jovellanos de Gijón, coincidiendo con el 50 aniversario de su primera actuación en España. Fue el 20 de octubre de 1976 cuando Patti Smith se subió por primera vez a un escenario español, en Badalona, ante unas 5.000 personas. Entonces presentaba Radio Ethiopia, su segundo álbum, y conquistaba al público con una propuesta musical que bebía del rock, la poesía y la contracultura.

Medio siglo después, la cantante regresa para celebrar aquella conexión con nuestro país junto a sus músicos Tony Shanahan, Jesse Smith, Jackson Smith y Seb Rochford. El repertorio incluirá algunos de los temas más reconocibles de su carrera, como Because the Night, Gloria, People Have the Power y Dancing Barefoot, canciones que han trascendido generaciones y que siguen definiendo su legado musical.

Pero el espectáculo promete ir más allá de la música. Patti Smith también compartirá poemas y reflexiones que forman parte de su universo creativo, en el que conviven la literatura, la fotografía, el arte y el espíritu inconformista que ha acompañado toda su trayectoria.

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De Rimbaud a Robert Mapplethorpe: la historia de una artista irrepetible

Hablar de Patti Smith es hacerlo de una creadora que nunca ha entendido las fronteras entre disciplinas. Su relación con la poesía comenzó con autores como Arthur Rimbaud y encontró nuevas formas de expresión en la escena cultural del Nueva York de los años sesenta, donde música, literatura y arte experimental se mezclaban en una efervescencia creativa que marcaría su carrera.

En aquel ambiente conoció al fotógrafo Robert Mapplethorpe, una figura fundamental en su vida personal y artística. Su amistad, que quedó retratada en las memorias de Smith, Éramos unos niños, se convirtió en uno de los relatos más conocidos sobre la escena bohemia neoyorquina y sobre dos jóvenes que perseguían una misma ambición artística desde lenguajes diferentes.

Patti Smith recibirá el Premio Princesa de Asturias de manos de Leonor

La agenda de Patti Smith en España culminará el próximo viernes 23 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Artes de manos de la princesa Leonor. La ceremonia reunirá a los galardonados de esta edición y será una de las citas culturales más destacadas del calendario institucional.