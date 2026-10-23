Volvo recortará 2.500 puestos de trabajo, principalmente en Suecia, en un intento del grupo por reducir costes ante la dura competencia de los fabricantes de automóviles chinos y debido a que los aranceles y la débil demanda están afectando a las ventas del fabricante automovilístico en Estados Unidos.

La compañía, controlada mayoritariamente por la china Geely, registró una pérdida operativa ajustada de 3.700 millones de coronas suecas (373 millones de dólares) en el tercer trimestre, frente a un beneficio de 5.800 millones de coronas un año antes.

Ante esta situación, la firma sueca ha anunciado que, además de los recortes de costes por valor de 23.000 millones de coronas ya anunciados, reducirá los gastos indirectos y los costes variables en otros 5.000 millones de coronas, y se espera que estos ahorros se materialicen a finales del próximo año.

Despidos en Volvo

Volvo ha comunicado que se perderán unos 2.500 puestos de trabajo en todo el mundo, de los cuales 2.000 corresponden a Suecia, debido a que el grupo rescinde los contratos de consultoría, aplica la reducción natural de personal y ofrece «paquetes de indemnización específicos» a los empleados.

El grupo lleva tiempo luchando por mantenerse rentable en medio de la menor demanda de vehículos eléctricos, las difíciles condiciones en China, región en la que los ingresos cayeron casi un 50% en el tercer trimestre, y la presión de los altos costes y aranceles derivados de las tensiones geopolíticas.

«El tercer trimestre de 2026 fue muy decepcionante y refleja un año mucho más complicado de lo previsto. Por lo tanto, nuestro plan de recuperación en curso necesita un refuerzo decisivo», declaró el director ejecutivo, Hakan Samuelsson.

Los nuevos despidos se suman a los 3.000 recortes de empleo ya anunciados poco después de que Samuelsson regresara como director ejecutivo en 2025, cuando Volvo redujo los costes en toda la empresa con un plan de ahorro de 18.000 millones de coronas y profundizó la cooperación con las marcas de Geely.