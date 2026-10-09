El Grupo Volkswagen planea pagar parte de las bonificaciones a sus empleados con acciones de la compañía, en el marco de la reforma de su sistema de compensación para impulsar el rendimiento. Una decisión que llega en plena reestructuración del fabricante automovilístico alemán, que prepara la eliminación de 100.000 puestos de trabajo en todo el mundo; de los 50.000 serán en Alemania, a lo que habría que sumar el cierre de cuatro fábricas y la reducción a la mitad de los modelos producidos por el grupo.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación, que han detallado que, el Grupo Volkswagen, más concretamente Porsche, ha planteado la posibilidad de pagar los bonus o bonificaciones de los trabajadores con acciones con el objetivo de reducir los costes dentro del plan de reestructuración que ha puesto en marcha el grupo ante la caída de las ventas en sus principales mercados, la llegada de nuevos competidores con precios más asequibles y el aumento de la inversión por las políticas de regulación europeas relativas a la reducción de emisiones de CO₂.

Cabe destacar que se trata de una medida que solo está sobre la mesa y que aún no se ha aprobado por parte de la dirección de la empresa.

No obstante, los trabajadores, por el momento, no saldrían ganando con la medida, ya que los títulos de la marca de lujo atraviesan una etapa de fuerte presión. Este jueves, la acción de Porsche cotiza en torno a los 42 euros, lo que se traduce en una caída cercana al 2% durante la sesión hasta acumular un descenso del 6,4% en lo que va de año.

Las acciones de Volkswagen caen un 32%

En el largo plazo, el deterioro es mucho más acusado, ya que la acción pierde alrededor de un 52% en los últimos tres años y se mantiene lejos de los niveles de su salida a Bolsa en 2022. En los últimos meses, la cotización ha estado condicionada por la caída de las ventas de la firma de lujo del Grupo Volkswagen, especialmente en China; el deterioro de los márgenes por el aumento de los costes y el giro estratégico de la compañía, que ahora apuesta por reducir volumen y centrarse en modelos de mayor margen.

No es mejor la situación de la acción de Volkswagen, que, lastrada por la reducción de la demanda en sus principales mercados, acumula un descenso de aproximadamente el 32,7% en lo que va de 2026, tras cerrar hoy con un retroceso del 3% hasta los 67,60 euros. La tendencia a más largo plazo muestra un deterioro considerable: desde los 177,48 euros con los que cerró 2021, los títulos de la compañía alemana han perdido alrededor de un 62% en el parqué de Fráncfort.

Otras medidas para reducir costes

No es la única medida que quiere adoptar el fabricante automovilístico alemán para reducir sus gastos. También se plantea colocar a los trabajadores que va a despedir en Alemania en empresas ligadas al sector de la defensa durante un máximo de dos años. Una propuesta que llega después de que el fabricante automovilístico alemán haya llegado a un acuerdo preliminar para vender su planta de Osnabrück al fondo de inversión israelí Aurelius Capital con el objetivo de convertir la instalación en un centro de producción de armamento.

Estas operaciones forman parte de la mayor reestructuración de la historia del Grupo Volkswagen. El fabricante alemán ya ha anunciado la supresión de unos 100.000 empleos en todo el mundo, de los cuales 50.000 serán en Alemania, a lo que se podría sumar el cierre de cuatro instalaciones por los efectos derivados en las cuentas de la compañía de la caída de ventas en Estados Unidos y China; la llegada de nuevos competidores a los distintos mercados europeos con tecnologías más modernas y precios más competitivos; y la estricta regulación europea en materia de emisiones de CO2.