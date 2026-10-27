Repsol amplía hasta el próximo 30 de noviembre los descuentos en carburantes que ofrece a sus clientes particulares y profesionales, prolongando así una campaña orientada a favorecer el ahorro en sus desplazamientos. Desde su puesta en marcha el pasado mes de marzo, la compañía ha destinado 100 millones de euros a estos descuentos.

De esta forma, los clientes que utilicen Waylet como medio de pago en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio de Repsol en España podrán seguir acumulando ahorros de hasta 45 céntimos de euro por litro de combustible, en función de las energías que tengan contratadas y de las ventajas asociadas a la nueva Tarjeta Waylet.

Asimismo, los profesionales del transporte y autónomos que usen la tarjeta Solred, tanto física como a través de la aplicación Waylet, continuarán disfrutando de un descuento automático en su factura de al menos 10 céntimos por litro de combustible, sin necesidad de contratar servicios adicionales. Solred es la mayor tarjeta profesional de España, con más de 250.000 clientes y dos millones de tarjetas activas.

Descuentos de Repsol

Con esta ampliación, Repsol mantiene su compromiso de favorecer el ahorro y ventajas a sus clientes. La campaña forma parte del ecosistema de ahorro de la compañía, basado en una oferta multienergética que permite acumular ventajas en los distintos consumos y disponer de un único proveedor para cubrir las necesidades de energía del hogar y la movilidad. Esta oferta integra la gama de combustibles más amplia del mercado, además de electricidad, calefacción, energía solar y movilidad eléctrica.

Waylet, con cerca de 11 millones de usuarios, se ha consolidado como la aplicación líder de movilidad en España. Diseñada para facilitar el día a día de los clientes, permite pagar los repostajes, las compras en las tiendas de las estaciones de servicio de Repsol, las recargas eléctricas, los parkings y los parquímetros. La aplicación también ofrece el pago digital de servicios de lavado y aspirado, además de compras online y presenciales en una amplia red de marcas colaboradoras.