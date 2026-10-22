Omoda ha presentado mundialmente el nuevo Omoda X en Wuhu (China), en el marco del International User Summit de Chery Auto. Este vehículo anticipa la evolución del diseño de la marca y explora una nueva interpretación del crossover. Según la marca, inaugura el concepto Cross Off-Road Vehicle (COV), una propuesta concebida para combinar la versatilidad de un SUV, las capacidades de un todoterreno y el dinamismo propio de un vehículo de carácter deportivo.

La presentación tuvo lugar durante la Omoda X Night, un evento que reunió a usuarios internacionales y representantes del mundo del automóvil, la tecnología y la cultura. Con este nuevo modelo, la marca plantea una visión de la movilidad que busca combinar la practicidad del uso diario con la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre y recorrer caminos más allá del asfalto.

Un diseño inspirado en la cultura futurista

El Omoda X toma como referencia la cultura mecha, presente en la ciencia ficción, la animación y los videojuegos, que imagina vehículos y máquinas robóticas de formas geométricas y aspecto tecnológico. Esta inspiración se traslada a una carrocería de líneas marcadas, hombros anchos y una silueta deportiva que refuerza su presencia visual.

Sus dimensiones refuerzan esta presencia robusta y tecnológica, con 4.954 mm de longitud, 1.920 mm de anchura, 1.702 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.700 mm.

Los volúmenes angulosos y los detalles geométricos contribuyen a una imagen diferenciada, mientras que los grupos ópticos posteriores, con una firma luminosa inspirada en los rayos, acentúan su identidad. El resultado es un diseño que se aleja de las formas convencionales y busca combinar robustez y dinamismo en un mismo vehículo.

Esta línea estética también se extiende al habitáculo, concebido para integrar tecnología y funcionalidad. El puesto de conducción incorpora un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia central de 13,20 pulgadas. La disposición de los elementos busca facilitar el acceso a la información y a las principales funciones del vehículo, con mandos físicos para operaciones habituales, como la climatización y la selección de los modos de conducción.

La versatilidad es uno de los ejes de la propuesta del Omoda X. Su altura libre al suelo de 200 mm y su capacidad de vadeo de 700 mm están pensadas para facilitar la circulación por terrenos irregulares y afrontar recorridos en los que un vehículo convencional puede encontrar mayores limitaciones.

A estas características se suma una capacidad de remolcado de hasta 1.800 kg, que amplía sus posibilidades de uso en actividades al aire libre. También contempla una carga máxima sobre el techo de 75 kg y diferentes soluciones de almacenamiento para transportar equipamiento deportivo y otros objetos.

En el apartado tecnológico, destaca la incorporación de una cámara térmica capaz de detectar posibles obstáculos, personas y animales a una distancia de hasta 90 metros, según las condiciones de funcionamiento. Esta tecnología permite identificar fuentes de calor y aportar información adicional al conductor, especialmente en situaciones de baja visibilidad.

Tecnología del Omoda X

El Omoda X sirve también como escaparate de nuevas soluciones digitales con las que la marca explora formas más intuitivas de interacción entre el conductor, los pasajeros y el vehículo.

Entre ellas figura SIAS (Super Intelligent AI Space), una plataforma basada en inteligencia artificial diseñada para facilitar una comunicación más natural con el sistema multimedia, sin depender necesariamente de comandos de activación específicos. Su objetivo es simplificar el acceso a las funciones del vehículo y adaptar la experiencia a las preferencias de los usuarios. Esta tecnología ha sido desarrollada para permitir una interacción más natural entre conductor y vehículo, capaz de comprender el contexto de las solicitudes y mantener conversaciones más fluidas sin depender exclusivamente de comandos predefinidos.

El Omoda X incorpora asimismo X-MODE, un modo de conducción personalizable que permite ajustar determinados parámetros y respuestas del vehículo según las preferencias del conductor. De esta forma, OMODA explora nuevas posibilidades para adaptar la experiencia de conducción a diferentes estilos y situaciones.

La tecnología también tiene un componente de entretenimiento. Omoda Open Mic integra una función de karaoke a bordo mediante un sistema de captación de sonido distribuido en cuatro zonas del habitáculo, sin necesidad de utilizar micrófonos de mano. Estas soluciones muestran cómo el fabricante busca ampliar las posibilidades de uso del vehículo más allá de la conducción.

Motorizaciones

El Omoda X ha sido concebido desde su origen para adaptarse a diferentes tecnologías de propulsión electrificada. La marca prevé versiones híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas, incluidas variantes con tracción total. Con el Omoda X, la marca anticipa una línea de diseño y tecnología que combina una estética diferenciada con una mayor versatilidad y nuevas posibilidades de interacción digital. Los detalles técnicos y de diseño de la versión de producción, así como los mercados en los que estará disponible, se anunciarán más adelante.