Mazda CX-30 2027: evolución, nuevos acabados y tecnología avanzada para consolidar su éxito global

El Mazda CX-30 se ha consolidado como uno de los modelos más vendidos de la marca japonesa, acumulando 316.000 unidades vendidas en Europa desde su lanzamiento en 2019 y alcanzando los 1.378.000 vehículos a nivel global. Este SUV compacto está concebido para aquellos conductores que buscan el equilibrio ideal entre unas dimensiones contenidas, perfectas para la conducción urbana, y un habitáculo espacioso y práctico.

En su evolución para la gama 2027, Mazda ha querido construir sobre sus virtudes mejor consolidadas, actualizando la estructura de la gama, mejorando las tecnologías de seguridad e introduciendo sutiles mejoras en los detalles y acabados.

Minimalismo inspirado en la artesanía japonesa

El estilo del Mazda CX-30 toma como referencia la caligrafía japonesa y los principios del lenguaje de diseño Kodo, huyendo de cualquier artificio para proponer una línea de hombros sumamente fluida, superficies que generan sensación de movimiento según incide la luz y una silueta general limpia que transmite solidez.

Para la gama 2027, la paleta de 10 colores se amplía con la llegada de dos tonos inéditos: Aero Grey y el llamativo New Zinc Green, un color elegante, contemporáneo y poco convencional que combina modernidad y sofisticación.

En el habitáculo, el diseño minimalista se centra plenamente en el conductor, ofreciendo una ergonomía excelente y una calidad superior en materiales y ajustes. Todos los interiores se han puesto al día con nuevos acabados, mayor facilidad de uso, iluminación ambiental adicional y elementos de confort tan destacados como la ventilación de los asientos en determinadas versiones.

Nueva estructura de gama

La actualización de la gama introduce dos versiones muy especiales que elevan la propuesta de valor del modelo:

Homura Plus: Es el nuevo acabado que destaca por ofrecer un nivel de equipamiento superior dentro de la gama. Incluye detalles interiores exclusivos en color Gunmetal, asientos de cuero con reglaje eléctrico para el conductor, asientos delanteros ventilados, faros Smart Full LED adaptativos, sistema de sonido premium Bose® con 12 altavoces, monitor de visión 360º y sistema de asistencia a la frenada en ciudad trasero con detector de tráfico.

Es el nuevo acabado que destaca por ofrecer un nivel de equipamiento superior dentro de la gama. Incluye detalles interiores exclusivos en color Gunmetal, asientos de cuero con reglaje eléctrico para el conductor, asientos delanteros ventilados, faros Smart Full LED adaptativos, sistema de sonido premium Bose® con 12 altavoces, monitor de visión 360º y sistema de asistencia a la frenada en ciudad trasero con detector de tráfico. Makoto: Destaca por un diseño muy característico con elementos exteriores en negro, monitor 360º, equipo de sonido Bose® de 12 altavoces y un interior enfocado en el confort contemporáneo, dotado de tapizado de tela gris, cuero sintético blanco y una consola frontal de Leganu (tipo ante).

Conectividad y tecnología a bordo

El apartado tecnológico gira en torno a una pantalla central de 10,25 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Como mejora notable, el Head-up Display integra ahora las funciones de navegación directamente en su proyección.

El sistema de infoentretenimiento Mazda Connect se complementa con un avanzado control por voz mediante Alexa, permitiendo al usuario gestionar llamadas, climatización, música y servicios conectados de forma totalmente natural e intuitiva sin apartar las manos del volante.

Dinámica de conducción y motores eficientes con etiqueta ECO

La filosofía Jinba Ittai, que busca la absoluta unidad entre el coche y el conductor, sigue siendo el núcleo dinámico del CX-30. Su comportamiento se sustenta en tecnologías como el sistema de tracción integral i-Activ AWD y el G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), que optimizan la estabilidad y la tracción en cualquier circunstancia. Además, el equipo de desarrollo ha aplicado importantes mejoras en la reducción de ruidos y vibraciones (NVH) mediante materiales de aislamiento reforzados y estructuras de doble panel.

La oferta mecánica se compone de dos opciones altamente eficientes dotadas de serie de hibridación ligera de 24 V (Mazda M Hybrid), que recupera energía en las deceleraciones y optimiza el uso del sistema i-Stop:

2.5 l. e-Skyactiv G (140 CV): Disponible con tracción delantera y cambio manual o automático de seis velocidades.

Disponible con tracción delantera y cambio manual o automático de seis velocidades. 2.0 l. e-Skyactiv X (186 CV): Disponible con tracción delantera o total, combinable con transmisiones manuales o automáticas Skyactiv-MT y Skyactiv-Drive.

Seguridad avanzada i-Activsense

El compromiso con la seguridad se refuerza con la ampliación de las tecnologías i-Activsense. Desde el nivel de acceso se incluye luz diurna LED actualizada y detector de fatiga con cámara. Las versiones superiores incorporan faros Smart Full LED adaptativos más avanzados –con función de luz de señalización para iluminar a peatones por la noche y prevenir atropellos– y un sistema de frenada de emergencia (SBS) optimizado capaz de reconocer motocicletas y asistir en intersecciones.

Precios y descuentos

El nuevo Mazda CX-30 ya se encuentra disponible en España con una estructura de precios competitiva que cuenta con un descuento vigente de 4.700 € aplicable a toda la gama:

Prime-Line: Desde 31.870 € (precio promocional de 27.170 € con descuento).

Desde 31.870 € (precio promocional de con descuento). Homura: Desde 34.720 € (precio promocional de 30.020 € con descuento).

Desde 34.720 € (precio promocional de con descuento). Makoto: Desde 36.070 € (precio promocional de 31.370 € con descuento).

Además, la marca ofrece fórmulas de financiación flexibles como FlexiOpción por 130 € al mes a 36 meses.

Con esta actualización, el Mazda CX-30 refuerza su posición como una de las referencias más equilibradas del segmento SUV compacto. Su combinación de diseño inspirado en la artesanía japonesa, tecnologías avanzadas de seguridad y conectividad, motores eficientes con etiqueta ECO y un elevado nivel de confort lo convierten en una propuesta especialmente atractiva para quienes buscan un vehículo versátil para el día a día sin renunciar al placer de conducción.