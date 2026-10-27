La gama eléctrica de Kia cubre los principales segmentos del mercado y ofrece distintas tipologías de carrocería, adaptadas a las necesidades y estilos de vida de los conductores españoles. Además de ser una de las propuestas eléctricas más completas y variadas, constituye la oferta más amplia de Kia entre sus diferentes sistemas de propulsión, reflejo de la firme apuesta de la marca por la movilidad eléctrica en España.

En el segmento B-SUV, el segundo más popular de Europa, se sitúan el EV2, el modelo eléctrico más compacto y accesible de la gama, y el EV3. Ambos se ofrecen a un precio competitivo y han sido concebidos para acercar la movilidad eléctrica más avanzada al gran público y responder plenamente a las necesidades de un hogar como vehículo único.

Los coches eléctricos de Kia

Kia propone tres opciones en el segmento C: el EV5 como C-SUV, y el EV4, disponible tanto con carrocería berlina de cinco puertas como Fastback. El Kia EV5 lleva la innovación eléctrica al segmento C-SUV, uno de los de mayor volumen del mercado europeo, mientras que el EV4 plantea dos enfoques de diseño diferenciados para adaptar la movilidad eléctrica a distintos tipos de usuario.

Por su parte, los EV6 y

se sitúan en el segmento D, con propuestas crossover y SUV que ofrecen mayores cotas de espacio y prestaciones, junto con las tecnologías más avanzadas de la marca.

A todos ellos se suman los PV5 Cargo, Chassis Cab y Passenger que trasladan la electrificación al ámbito profesional y al transporte de pasajeros. Los dos primeros están concebidos para cubrir necesidades de reparto y actividad comercial con cero emisiones, mientras que el tercero ofrece diferentes configuraciones de plazas para usos particulares, profesionales o de transporte.

Una elevada autonomía y una carga sencilla

La gama EV de Kia disfruta de dos atributos básicos que facilitan el paso a la movilidad eléctrica: una elevada autonomía y una carga sencilla y rápida. Todos disponen de versiones con elevadas autonomías, gracias a la capacidad de sus baterías y a sus bajos consumos, con modelos que bajan de la barrera de los 15 kWh/100 km, como el EV4 (14,3 kWh/100 km) o el EV3 (14,9 kWh/100 km).

Los EV2 (hasta 444 km), EV3 (hasta 605 km), EV4 berlina (hasta 625 km), EV4 Fastback (hasta 632 kilómetros), EV5 (hasta 530 km), EV6 (hasta 582 km) y EV9 (hasta 563 km) se adaptan al estilo de vida de la mayoría de los conductores y permiten realizar viajes sin preocupaciones. Los PV5 Passenger (hasta 412 km) y Cargo (hasta 416 km) también destacan en sus respectivos segmentos. Tomando las versiones de autonomía extendida de cada modelo, la media resultante de la gama es de 534 km, una cifra excepcionalmente elevada.

La potencia y estabilidad de carga, combinadas con una excelente eficiencia y refrigeración, hacen que la gama EV de Kia presente unos valores de carga de kilómetros por minuto líderes. La tecnología de carga rápida con 400 V permite a los Kia EV2, EV3 y EV4 cargar del 10% al 80% en 29 minutos en las versiones con batería de menos capacidad, y en 31 minutos en las de autonomía extendida (30 minutos en el caso de los EV2 y EV5).

Mientras, los EV6 y EV9 tienen una elevada potencia máxima de carga admitida, hasta 240 kW y una tensión de 800 voltios, gracias a ello pueden recargar sus baterías del 10 al 80% en 18 y 24 minutos, respectivamente. Con una potencia de carga máxima de 150 kW, los PV5 pueden cargar del 10% al 80% en solo 30 minutos.