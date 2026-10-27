China desafía el modelo industrial del sector del automóvil con ciclos de desarrollo de coches más rápidos para desarrollar un coche que los de los fabricantes europeos. Mientras los fabricantes europeos necesitan entre 36 y 48 meses para desarrollar y llevar un nuevo modelo al mercado, las marcas chinas pueden completar el proceso en apenas 18-24 meses, siendo la velocidad una nueva ventaja competitiva por una capacidad de respuesta mayor y una reducción de los costes asociados.

Así lo revela el informe La transformación de la industria del automóvil en España, elaborado por Deloitte, al que ha tenido acceso este diario, en el que explica los principales retos a los que se enfrenta el sector, que atraviesa una fase más volátil, menos lineal y profundamente disruptiva marcada por la fragmentación tecnológica, la creciente centralidad del software y la reconfiguración de las cadenas de valor.

Retos para el automóvil en España

El citado informe explica que la industria de automoción en España y en Europa se enfrenta a una tormenta perfecta caracterizada por la desaceleración de la producción, una presión competitiva creciente y una pérdida de relevancia relativa frente a nuevos actores asiáticos, en un contexto de mercado en el que estos están consolidando nuevas ventajas competitivas.

Esta situación tiene su origen en la convergencia de cinco fuerzas, de tipo geopolítico, regulatorio, digital, de sostenibilidad y de nuevos modelos de negocio, que tensionan simultáneamente toda la cadena de valor y obligan al sector a posicionarse en cuatro encrucijadas clave: redefinir su relación con nuevos actores y ecosistemas, reinventar el vehículo, transformar profundamente los modelos de negocio hacia servicios y movilidad, y adaptarse a un marco regulatorio que evoluciona desde la descarbonización hacia la competitividad y la autonomía industrial.

La primera encrucijada corresponde, de forma directa, con una fuerza de cambio geopolítica. La entrada de nuevos actores, especialmente procedentes de China, ya no puede leerse como una presión puramente comercial. Es la expresión de una estrategia de largo plazo que combina integración tecnológica, control de la cadena de suministro, capacidad industrial y pricing competitivo. Para Europa y España, el reto ya no es únicamente proteger cuota de mercado, sino definir un modelo de relación con estos actores que permita colaborar cuando aporte escala o tecnología, desarrollando las capacidades que sostienen nuestra autonomía industrial.

La distancia competitiva entre China y Europa se aprecia con claridad en producción, electrificación y velocidad de desarrollo. China produce alrededor de tres veces más vehículos que Europa, 31 millones frente a 11 millones al año, y presenta una penetración de vehículos eléctricos claramente superior, con un 50 % frente al 20 % europeo.

China tarda tres años menos en desarrollar un coche

Además, la distancia se amplía en velocidad de desarrollo: el go-to-market de nuevos modelos se sitúa en 18 y 24 meses en China, frente a los 36 y 48 meses en Europa. Esa diferencia no es estética: condiciona capacidad de respuesta, costes y ritmo competitivo.

La diferencia de meses supone que un fabricante chino puede completar prácticamente dos ciclos de producto en el tiempo que algunos fabricantes europeos necesitan para ejecutar uno. No es cuestión de producir más rápido, sino de detectar antes los cambios en la demanda, desarrollar una respuesta y ponerla a disposición del cliente en un periodo mucho más corto.

Una forma de entender la industria del automóvil que dista del modelo lógico y normal que ha reinado para la fabricación de un coche con ciclos largos de planificación, diseño, ingeniería, industrialización y lanzamiento que comprendían entre cuatro y cinco años. Ahora el sector está evolucionando desde un producto predominantemente mecánico hacia otro en el que software, electrónica y servicios digitales ocupan una parte creciente del valor.

El efecto más inmediato de este movimiento es la fragmentación del mercado y la creciente pérdida de liderazgo de la industria europea y española. En España, las marcas chinas pasan de 15.898 unidades en 2020 a 67.827 en 2024, alcanzan 132.780 en 2025 y se estiman unas 225.000 en 2026, multiplicando por ocho su volumen en el periodo. Esto presiona a los actores tradicionales, erosiona posiciones históricas y reabre la pregunta sobre qué parte del valor conviene preservar, qué parte puede compartirse y en qué ámbitos la cooperación acelera más de lo que debilita.