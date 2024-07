«Estaba harta de la España que se mostraba desde el Estado, una imagen de cara a los extranjeros. Fui a contracorriente y me encontré un país de gente muy humilde, que apenas habían salido de sus pueblos si no era para emigrar». La fotografía de Cristina García Rodero (Puertollano, 1949), Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2005 y la primera española en ingresar en la prestigiosa Agencia Magnum, encierra la belleza de lo sencillo, a la vez que ampara la dureza de la vida de los hombres y las mujeres que habitaban y trabajaban en el ámbito rural. Una España donde no hay ni alta costura ni modistillas que corren de su taller a una casa burguesa con un Pedro Rodríguez envuelto en papel de seda. Una España donde la tradición mandaba y el color negro se imponía.

García Rodero, que es una de las grandes fotógrafas de nuestro tiempo junto a Ramón Masats o Rafael Sanz Lobato, ha recorrido miles de kilómetros por toda España buscando –y encontrando– la singularidad de los personajes populares. Esos que en su medio más autóctono, a menudo, sólo son uno más. Hasta el 18 de agosto, 152 de estas fotografías se pueden ver en Cristina García Rodero. España oculta, una exposición que ella misma ha comisariado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tras su paso por Madrid, se podrá ver en el Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y el Museu Fundación Juan March de Palma.

El primer equipo fotográfico –Pentax– que García Rodero compró fue gracias a una beca de 180.000 pesetas de la Fundación Juan March en 1973. Año en el que Luis Carrero Blanco es nombrado presidente del Gobierno en junio y el mismo año en el que es asesinado por ETA; con la consiguiente sucesión de Carlos Arias Navarro, quien en 1975 daría la noticia de la muerte de Francisco Franco. Un año en el que el coche más vendido era el Seat 127 o en el que Augusto Pinochet da un golpe militar en Chile, comenzando una dictadura que duraría hasta 1990.

García Rodero, gracias a aquella ayuda económica, que le «cambió la vida», reconoce, recorrió durante un año los pueblos de España documentando las ceremonias, ritos, tradiciones y formas de vida de los españoles de los años 70. Y lo que encontró a su paso fue una España misteriosa y sorprendente, llena de espacios para la magia, la superstición y una gran devoción religiosa. Retrataba lo que veía y no lo enjuiciaba. Todo eso lo retrató con su cámara y lo mostró en su libro: La España oculta, que va a ser reeditado ahora.

Un libro que fijó el rostro y el espíritu de un momento muy especial del país y que se convirtió, además, en un hito fundamental de la historia de la fotografía en España. «Mi deseo de aventura, de conocer, me llevó a la fotografía. Iba para pintora –tuvo de profesor a Antonio López–, pero la pintura es encerrarte en el estudio en soledad», apunta en una charla con Natividad Pulido.

El alma de la España popular

«Intenté fotografiar el alma misteriosa, verdadera y mágica de la España popular, con su pasión, el amor, el humor, la ternura, la rabia, el dolor, con su verdad; y los momentos más intensos y plenos en la vida de los personajes, tan simples como irresistibles, con toda su fuerza interior, en un desafío personal que me dio fuerza y comprensión y en el que invertí todo mi corazón», explica García Rodero.

En 2023 se estrenó el documental Cristina García Rodero. La mirada oculta, dirigido por Carlota Nelson y producido por Wanda Films, en el que la fotógrafa recorre lugares y fiestas, al tiempo que repasa su propia vida y experiencias. Destacan de ella la gran valentía que tiene a la hora de caminar por espacios incómodos, viendo encuadres que otros ojos no vemos.

«Encontré una España de puertas abiertas y de gente muy humilde que te invitaba a merendar, desayunar o dormir en su casa porque no podías estar sola. Creo que aquella gente se asombraba tanto de mi presencia que me protegían», detalla.