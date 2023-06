La Sierra de Guadarrama tiene cada día más enamorados que acuden al refugio de sus frondosos pinares, pantanos, cumbres rocosas o verdes valles. Allí buscan el silencio y el contacto con el medio ambiente, y en verano aliviar las altas temperaturas de las ciudades. Pero, además de la tranquilidad y el buen comer, que eso también es posible en la sierra madrileña, también buscan diversión, deporte y aventuras; y eso, eso también es un planazo que está disponible en las montañas de la región madrileña.

A sólo 45 minutos desde Madrid, por la A-6, tenemos disponibles diferentes parques de aventuras donde los niños y los mayores se lo pasarán de fábula. Además de las rutas y actividades de senderismo, que se pueden hacer a pie o en bicicleta, la Sierra de Guadarrama ofrece actividades deportivas como piraguas y tirolinas que se practican en un entorno natural bellísimo.

Además, ¿sabéis que la tirolina más larga de España entre árboles está la Sierra de Guadarrama? Así es, y está ubicada en el parque Tirolinas Go!, un espacio natural con decenas de juegos de altura y alrededor de 50 líneas de tirolinas. David Reguero, director de Tirolinas Go! de Madrid, explica que «esta tirolina tiene casi 400 metros, vas entre árboles y hay disponibles varios recorridos para que todo el mundo pueda disfrutar». Eso sí, asegura que desde la organización siempre buscan que las tirolinas atraviesen el embalse, «que es una de las cosas más divertidas y lo que nos caracteriza, no hay otro parque así».

Deporte, aventura y seguridad

Al llegar, los monitores de tirolinas registran a los visitantes y les ponen el arnés para poder disfrutar de todo el recorrido. Tras ello, les imparten un pequeño curso de cómo usar los circuitos y el arnés en las pruebas. «La seguridad es nuestra prioridad. Por ello -detalla Reguero-, hemos implantado el sistema Línea de vida continua, gracias al cual conseguimos que el visitante se asegure desde tierra y sólo pueda abandonar el sistema de seguridad una vez que ponga los pies en el suelo. Además, a la hora de disfrutar del parque, se hace un briefing a todos clientes sobre su uso y se hace una prueba para comprobar que han adquirido los conocimientos necesarios para manejarlo».

Sobre si es necesario estar en plena forma física, el director del parque de aventuras de la zona recreativa de Las Encinillas, explica que «tener algo de forma física es importante, claro, aunque tampoco hay que ser descendiente de Arnold Schwarzenegger –ríe–. Al final entre un recorrido y otro es posible hacer alrededor de cinco kilómetros, en el caso de los visitantes. ¡Y no te enteras porque te lo estás pasando bien! En el caso de los monitores, por ejemplo, quizá nos hacemos diariamente como 20 kilómetros, vamos de un lado a otro con los grupos que vienen a disfrutar y eso al final son kilómetros hechos», explica.

Pinos, jaras y un bello embalse

En esta zona hay diferentes espacios como embalses o pantanos que visitar para disfrutar de la frescura del agua, aunque es importante estar muy atentos y conocer bien si está permitido el baño.

En este sentido, entre jaras y pinos está el embalse de aguas cristalinas de 7.000 m2 que se nutre de arroyos de la Sierra de Guadarrama. Una lámina de agua tranquila y limpia sobre la que disfrutar de una divertida jornada con piraguas.

Reguero indica que esta actividad es una de las grandes favoritas de los visitantes, ya sean colegios, empresas, familia o amigos, junto con la tirolina de casi 4 metros por la que deslizarse a toda velocidad.

El cuidado de las especies autóctonas

En esta zona montañosa y verde de Madrid, donde proliferan los pinos y las jaras, un olor inconfundible a medida que nos adentramos en el espacio boscosa, se está en contacto con la naturaleza y se puede conocer, además, cómo cuidan toda la zona natural desde Tirolinas Go! porque su compromiso con su entorno natural es fundamental.

En este sentido, Reguero señala que «estamos muy preocupados de nuestro entorno, de hecho, lo cuidamos un montón. Podamos, estamos pendiente de que la vegetación tenga el agua que necesita o tratamos la procesionaria de los pinos –la plaga más importante de los pinares mediterráneos–con tratamientos algo costosos, pero que merecen la pena y lo preferimos».

Destaca, además, que para el cuidado de este parque de diversión y aventuras de la Sierra de Guadarrama cuentan con «dos ingenieros que viene a revisar los cables y otro que viene a ver el estado de salud de todos los árboles. Y ahí sí que hacemos hincapié en qué todo esté perfecto haciendo talas sanitarias y, si hacemos reforestación, usamos especies autóctonas».

El ocio medioambiental permite conocer y apreciar de una forma cercana la naturaleza que nos rodea. Es una forma, además, de aprender sobre las especies arbóreas que tenemos en la región de Madrid mientras practicamos deportes de aventuras que podemos disfrutar todos los días del año.

Reguero afirma que tras la pandemia «no diferenciamos la temporada alta de la baja» porque «tenemos grupos que nos visitan todo el año, sin importar la temperatura que haga». Destaca que «en invierno, indudablemente, hace frío, pero con un buen abrigo, como cuando vas a la nieve, puedes hacer todos los circuitos sin problemas. Y en verano y primavera, qué puedo decir, el entorno es tan maravilloso que el día de diversión y deporte con buenas temperaturas está asegurado».