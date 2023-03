Tener una oportunidad es imprescindible para mirar con optimismo al futuro. Tender la mano a aquellas personas que han tenido vivencias personales complicadas es una forma de que todos progresemos como sociedad. Por eso, Fundación Endesa, en su compromiso de promover acciones que mejoren la empleabilidad y la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, ha lanzado una nueva edición de su programa ‘Cambiando Vidas’, en colaboración con Fundación Integra.

Esta iniciativa, que se impulsó por primera vez en 2016, tiene la función de acompañar y preparar a personas procedentes de entornos desfavorecidos y ayudarlas a incorporarse al mercado laboral porque, tal como señalan los expertos en trabajo social, especialidad que celebra su día internacional el próximo 21 de marzo, no hay mayor inclusión y dignificación que tener un empleo y, en consecuencia, autonomía economía.

‘Cambiando Vidas’ cuenta, además, con el apoyo activo de empleados voluntarios de la compañía energética que adquieren una formación previa para poder ayudar a los beneficiarios de este proyecto a que adquirieran habilidades básicas que les ayuden, por ejemplo, a superar una entrevista de trabajo, acceder a un empleo y, en definitiva, a tener la oportunidad de cambiar sus vidas.

Acompañar a las personas en riesgo de exclusión

Néstor, voluntario de Endesa en ‘Cambiando Vidas’, detalla que la labor que está haciendo «es una experiencia enormemente humana y enriquecedora en todas sus fases. Todas las personas tienen una historia de coraje y de lucha. Cuando ves que tú puedes darles ese empujón que necesitan y ayudarlas a que lleguen a dónde quieren estar es muy gratificante. Ser voluntario es una vivencia de la que uno nunca vuelve del mismo modo que se fue».

‘Cambiando Vidas’ se desarrolla, además de en Madrid, en Barcelona, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca. Desde su primera edición, el programa ha beneficiado a un total de 2.717 personas. Los participantes en el proyecto de Fundación Endesa proceden, sobre todo, de varias ONG, instituciones sociales públicas y privadas, así como de los Servicios Sociales de diferentes municipios.

Latifa es una joven marroquí de 31 años que ha participado en ‘Cambiando Vidas’. Hace alrededor de cinco años llegó en patera a España sin nada, sin familia y sin idioma, sólo con la esperanza de conseguir un futuro mejor gracias a un empleo, un sueño que ha cumplido gracias a esta iniciativa. «Me ha cambiado la vida, he visto la luz cuando parecía que era el fin del mundo. En Cambiando Vidas me tendieron la mano que necesitaba. Con todo lo que he pasado para llegar hasta aquí, me siento orgullosa de lo que he conseguido por mí misma».

Valentín, por su parte, tiene 57 años y también ha participado en ‘Cambiando Vidas’, una iniciativa gracias a la cual ha regresado al mercado laboral y ha transformado su vida. «Tenía mi vida, mi trabajo, mi familia; pero con la crisis de 2008 se me cayó el mundo encima. Con esta iniciativa, he conocido a personas increíbles que me han ayudado de forma desinteresada. Con este proyecto, hice una formación en la que me enseñaron cómo eran las entrevistas de trabajo y cómo podía superarlas. Estaba totalmente aislado socialmente, para mí encontrar un trabajo ha supuesto un cambio total en mi vida. Ahora tengo una ilusión y puedo vivir dignamente y tranquilo», apunta.

Construir una sociedad más justa e inclusiva

Este año 2023, Fundación Endesa prevé que ‘Cambiando Vidas’ va a beneficiar a al menos a 335 personas y, además, también atenderá a beneficiarios de ediciones anteriores que lo necesiten.

En la presentación del programa, que tuvo lugar este mes de marzo, estuvo presente el presidente de Endesa y la Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, quien ha echado la vista atrás recordando cómo comenzó este programa en 2016: «Con mucha ilusión y con un pequeño piloto en Cornellá de Llobregat en el que se dio formación a 57 personas».

Por su parte, el CEO de Endesa y vicepresidente de la misma Fundación, José Bogas, recordó que «en estos siete años hemos conseguido formalizar 2.850 contratos de trabajo, siempre con el objetivo de dotarles con el preciado bien de la autonomía, algo que se consigue solamente cuando una persona tiene un empleo digno. Somos capaces, podemos y debemos contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva».

Más de 2.800 personas beneficiadas

También se contó con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El primer edil quiso destacar la labor de la Fundación Endesa y la Fundación Integra: «Las personas son auténticos motores de generosidad, ellas son las que hacen que estas iniciativas sigan siendo un motivo de orgullo para todos y una forma de construir un futuro mejor para aquellos que peor lo están pasando».

Asimismo, la presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella, agradeció a Endesa y a su Fundación el compromiso que tienen con la sociedad y señaló que la mejor manera de transformar la sociedad es a través del empleo: «La medida social más importante es el empleo. ‘Cambiando Vidas’ es una iniciativa que genera un impacto positivo y a largo plazo en la vida de los beneficiarios y de sus familias gracias a la inclusión laboral».

Por último, se puso en valor que tienen este tipo de iniciativas en los momentos más complicados de las personas. «El orgullo del trabajo de Fundación Endesa es contribuir al desarrollo social abriendo caminos innovadores para mejorar la vida de las personas, comunidades y sus entornos».