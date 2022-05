“Esta formación en digitalización y la apuesta por el e-commerce me ha abierto los ojos a la nueva realidad que va a llegar a las zonas rurales. En España, en este momento, tenemos pueblos que no paran de vaciarse, por eso el formarme en e-commerce y poder aplicarlo a nuestro negocio amplía las posibilidades de que lo podamos mantener y mejorar”.

Así explica José Manuel Cebollada, propietario de la Gasolinera Jiloca, ubicada en Calamocha (Teruel), lo que ha supuesto para su negocio –y para él mismo– el haberse formado en digitalización con el programa organizado por Endesa y AFAMMER ‘Iluminación digital para pymes del medio rural’, un proyecto que nació fundamentalmente para acortar la brecha digital entre el medio rural y el urbano e impulsar la competitividad de las pymes del medio rural.

Cebollada no es el único que pequeño empresario que ha tomado formación en materia de digitalización y e-commerce. Alrededor de 180 pymes rurales, ubicadas sobre todo en Galicia, Aragón, Cataluña, Andalucía y Canarias, se han apuntado a este programa con el fin de mirar con esperanza al futuro al haber adquirido conocimientos sobre herramientas de comercio electrónico y competencias digitales para acercarse cada día más al consumidor que hace sus compras online.

De las 180 pymes que se han formado en e-commerce con este programa, se seleccionaron 152 para la realización de una prueba piloto que les ha permitido implementar su tienda electrónica de manera gratuita. Además, estas 152 pymes han recibido un ordenador portátil con el que poder desarrollar las competencias aprendidas y mantener su negocio online.

Acortar la brecha digital entre el mundo rural y el urbano

Carmen Quintanilla, presidenta de AFAMMER, señala la importancia que ha tenido la irrupción de la pandemia para impulsar la digitalización de las pymes y las personas del entorno rural. “Con este programa, con el que estamos muy contentos y satisfechos por la participación que ha tenido, hemos conseguido acortar la brecha digital que existe entre la población urbana y la rural”, comenta.

Expone Quintanilla, además, que “el 60% de los pueblos de España están en zona de sombra, es decir, sin acceso a la banda ancha y si la tienen es lentísima, así como carísima. Eso teniendo también en cuenta que cuanto mayor es la persona, mayor es la brecha digital, ya que la gran mayoría no tienen la necesidad de acceder a un ordenador para nada en absoluto”.

Y es cierto, esa necesidad era menor, pero con la llegada de la crisis sanitaria y las restricciones de las mismas, tanto de movilidad como de tacto, la digitalización se ha convertido en un pilar fundamental de progreso social. De ahí que programas como ‘Iluminación digital para pymes del medio rural sean tan importantes para conseguir que haya una inclusión real de todas las personas, independientemente del lugar en el que vivan o elijan vivir.

Por su parte, Nuria César López, propietaria de Many, una pequeña tienda de moda y complementos de Tabernas (Almería), detalla que este programa de digitalización le ha “gustado mucho” porque “ha sido gratuito y, además, conlleva formación tanto teórica como práctica que me ha permitido poder manejar mi e-commerce”. Destaca también César López que ha adquirido “una base importante para comenzar mi negocio online, no sólo para vender, sino también para hacer marketing digital y publicitar mi plataforma de e-commerce”.

Los profesionales de las pymes que han participado en el programa ‘Iluminación digital para pymes del medio rural’ han contado con asesoramiento, formación y apoyo técnico para mejorar el funcionamiento de sus empresas y adaptarlas a las exigencias del mercado digital. “Una de las mejores cosas de este proyecto es el apoyo técnico que nos han dado, imaginad que para nosotros todo esto del e-commerce es algo muy novedoso. Por ello, para empezar a usarlo me ha parecido genial haber contado con profesionales que te ayudan a solventar cualquier duda de una forma práctica”, destaca Cebollada.

Más de 4.000 personas residentes en pueblos se han formado en digitalización

Este programa impulsado por Endesa y AFAMMER no sólo ha conseguido que 180 pymes ubicadas en el mundo rural hayan conseguido implementar su propia tienda online y recibir un ordenador portátil con el que poder trabajar y mantener todo lo que han aprendido, sino que también más de 4.000 personas residentes en pueblos españoles de menos de 10.000 habitantes han aprendido herramientas digitales básicas para poder desenvolverse en su día a día.

Relata la presidenta de AFAMMER que “han sido miles de personas las que han aprendido a comprar online, hacerse la firma digital, llevar a cabo trámites administrativos sencillos. Y lo que más éxito ha tenido ha sido la formación sobre cómo ahorrar en la factura de la luz”.

Y destaca, además, la gran alegría y actitud que han mostrado todas las personas y pymes que se han apuntado al programa: “Se han sentido parte importante de algo que para ellos, a veces, resulta inviable. Es decir, una pequeña tienda de quesos de cualquier pueblo no podía pensar en vender en todo el territorio nacional y lo cierto es que sí que puede. Por eso, la alfabetización digital de todos los ciudadanos es tan importante”.

Alcanzar una sociedad más justa a través de la formación

Quintanilla, quien agradece el apoyo de Endesa a la digitalización de los entornos rurales y los colectivos vulnerables, como es el caso de las mujeres rurales. “La formación digital a la carta es necesaria y eso sólo está en nuestras manos. La frase de no dejar a nadie atrás, aunque suena a frase hecha, es fundamental y Endesa ha demostrado su sensibilidad y compromiso para romper la brecha digital y conseguir una sociedad rural que juega en igualdad de condiciones”, apunta Quintanilla.

Concluye Quintanilla, además, que hay que seguir adelante con iniciativas como este programa de digitalización de pymes y personas del mundo rural “porque fuera de las grandes ciudades también hay oportunidades económicas y laborales, pero insisto: debemos seguir apostando por la formación”.

Por último, subraya Cebollada, siguiendo las palabras de AFAMMER sobre la apertura de nuevas puertas empresariales que abre la digitalización: “Este programa me ha parecido fenomenal por toda la información recibida y, desde luego, por haber tenido la posibilidad de formarnos y de poder impulsar nuestro propio e-commerce en nuestra actividad profesional, en mi caso el negocio de una gasolinera”.

Un programa que ha apoyado más de 150 proyectos

El programa de Endesa, dotado con 615.000 euros, forma parte de las acciones realizadas bajo el Plan Endesa de Responsabilidad Pública ante el Covid-19. Esta iniciativa ha movilizado 25 millones de euros desde marzo de 2020 en proyectos distribuidos casi a partes iguales entre ayuda médico-sanitaria en una primera fase hasta junio de 2020; y apoyo a pymes, desempleados, familias y colectivos en situación de vulnerabilidad para propiciar la reactivación socioeconómica, en su segunda fase.