Generar y dar oportunidades laborales a personas procedentes de colectivos vulnerables. Esta es una de las características principales de ‘Clece Emplea’, una feria de empleo organizada por Clece en toda España, donde los técnicos de Selección de la compañía hacen entrevistas de trabajo en directo a cientos de candidatos que, si todo encaja, se llevan un contrato bajo el brazo en el mismo instante del encuentro. Un evento donde se producen momentos de alegría para las personas que acuden en busca de un empleo y consiguen esa oportunidad.

Dos días, 2.800 puestos de trabajo

La última cita de ‘Clece Emplea’ instaló su centro de operaciones en Sevilla, el pasado 5 y 6 de junio, en unas instalaciones cercanas a la magnífica Torre del Oro y el río Guadalquivir. Allí, en sólo dos días, se ofrecieron 2.800 puestos de trabajo para servicios auxiliares, jardinería, limpieza, cocina, ayuda a domicilio, enfermería, mantenimiento y logística.

Esta tercera edición incorporó una novedad respecto a las dos anteriores: la puesta en marcha de un proceso de selección híbrido. «Hemos activado toda la parte de entrevistas virtuales, pero también hemos hecho una parte presencial con aquellos candidatos de toda la provincia de Sevilla», explicaba Íñigo Camilleri, responsable de Selección de Clece.

Inmaculada Cañada, técnica de Selección de Clece en Jaén y presente en Sevilla haciendo entrevistas virtuales, confesaba a OKDIARIO que este modelo «es muy ágil y dinámico» y afirmaba, además, que tras charlar con las personas candidatas que están al otro lado de la pantalla, la «sensación es bastante espectacular, sobre todo al ver que hay expectativas de poder encontrar un empleo y dar una oportunidad laboral a personas que pueden estar pasando un mal momento».

Llevarse un contrato laboral bajo el brazo

El otro elemento que hace a este evento diferente, según Camilleri, es la vinculación que esta feria tiene con los colectivos vulnerables como personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social o mujeres víctimas de violencia de género: “Estos candidatos nos vienen dados por todas las entidades sociales con las que trabajamos, las cuales participan activamente en el proceso y cuyo trabajo es fundamental para Clece».

Esta edición de ‘Clece Emplea’ estuvo apoyada por 150 entidades de toda España, las cuales intermediaron para presentar a todos los perfiles que fueron entrevistados, y que mantienen una colaboración habitual con Clece, como Cruz Roja, Cáritas, Fundación Randstad, COCEMFE, Fundación ARED, Fundación La Caixa, Pinardi o Fundación Adecco.

Para Francisco Mesonero, director general de Fundación Adecco, esta estrecha relación que su entidad tiene con Clece, vigente durante años, es «una simbiosis perfecta» en favor de la inclusión laboral de personas procedentes de colectivos vulnerables. Según Mesonero, desde el año 2021 se han generado alrededor de 800 puestos de trabajo, una cifra que demuestra la diferencia con las políticas de empleo al uso: «Muchas de las personas no sólo tienen una entrevista, también se pueden ir con un trabajo en el mismo momento».

Desde Fundación Adecco, además de crear alianzas con entidades municipales y autonómicas para conseguir oportunidades laborales a sus personas beneficiarias, también les brindan formación que les permite enfrentarse a una entrevista de trabajo de una manera solvente. «Son asesoradas y orientadas por los consultores de la fundación para que el proceso sea lo más fácil posible para todos, ya que muchas veces podemos encontrar algunas barreras, como pueden ser las digitales», apostillaba Mesonero.

Un ejemplo de colaboración público-privada

Por su parte, Álvaro Pimentel, delegado del Área de Cartuja, Parques Innovadores, Empleo, Economía, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, aseguraba que ‘Clece Emplea’ es «el mejor ejemplo de colaboración público-privada y los frutos que ésta da». En su opinión, esta cooperación «es fundamental a la hora de gestionar la búsqueda de empleo y de crear empleabilidad».

«Por desgracia, en Sevilla tenemos uno de los barrios más pobres de España y una alta tasa de desempleo, así que con estas iniciativas siempre vamos a poner todo de nuestra parte para revertir esa situación colaborando con empresas como Clece», añadía.

Una herramienta para el progreso social

El valor de esta feria de empleo va mucho más allá de un espacio donde se brindan contratos de trabajo para colectivos que, en muchas ocasiones, tienen dificultades para desarrollar una carrera profesional. ‘Clece Emplea’ puede convertirse en una oportunidad para el progreso individual y social de estas personas.

En este sentido, Camilleri recordaba que el índice de desempleo es mucho más alto que para un perfil ordinario, por tanto, ofrecerles una oportunidad laboral y poner en valor lo que pueden ofrecer a la sociedad es «algo muy relevante».

«Tenemos comprobado que este tipo de perfiles provenientes de colectivos vulnerables cuando tienen una oportunidad la toman y no la dejan», aseguraba Camilleri. Por todo ello, para el responsable de Selección de Clece, estas iniciativas son muy gratificantes: «Permiten que una persona salga con un empleo y con la opción de cambiar mínimamente su vida al dotarle de una autonomía personal, necesaria para seguir adelante en circunstancias que muchas veces son complicadas».

«Me voy feliz con esta oportunidad»

Liliana fue una de esas personas que salieron de ‘Clece Emplea’ con trabajo: «Me voy feliz de tener esta oportunidad porque lo necesito realmente. Comenzaré a trabajar como auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) atendiendo a personas dependientes».

Este empleo supone para ella «una alegría muy grande». «Desde que llegué hace siete años de Colombia no he podido tener un contrato de trabajo. Es una empresa que me puede brindar crecimiento personal y, la verdad, es que estoy muy agradecida porque sé que lo voy a lograr», aseguraba a OKDIARIO emocionada.