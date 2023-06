Ponérselo fácil a aquellas personas que proceden de colectivos vulnerables a la hora de encontrar un trabajo es una de las máximas de Clece Emplea, la feria de empleo virtual organizada por Clece, que esta compañía, especializada en la prestación de servicios esenciales, ha celebrado por segundo año consecutivo en toda España durante los días 6 y 7 de junio, y en la que se han ofertado cerca de 2.000 puestos de trabajo.

Este proceso de selección online es muy diferente a los demás, a los más tradicionales, porque para acceder a la entrevista sólo se necesita un dispositivo móvil como un smartphone, una tableta o un ordenador. Íñigo Camilleri, responsable de Selección y Desarrollo de Clece, explica orgulloso que Clece Emplea tiene un «carácter muy innovador» porque se trata de una feria de empleo en la que «se ofrece a los candidatos un puesto de trabajo en directo».

Y es que, tal y como asegura Sofía Mangas, técnico de Selección de Clece, el espíritu de esta jornada es el ‘llévatelo puesto’: «Las entrevistas duran alrededor de diez minutos, si mientras charlo con el candidato veo que encaja en alguno de los puestos que tenemos y es apto, le ofrezco directamente el trabajo. Si está de acuerdo, ese puesto queda fuera de la lista, y esa misma tarde mandamos a esa persona todos los detalles».

Para llevar a cabo este proceso de selección virtual, la compañía ha puesto en marcha un complejo dispositivo humano y tecnológico para poder entrevistar a miles de candidatos de forma simultánea en toda España. Concretamente, en esta segunda edición han participado 44 técnicos de Selección de Clece, que han entrevistado en dos días a cerca de 2.500 candidatos que se han conectado a una plataforma desarrollada ad hoc para que la comunicación fuese cómoda y fluida, independientemente de las circunstancias personales de entrevistados y entrevistadores.

A ello se refiere Margarita Velasco, técnico de Selección de Integra CEE, filial de Clece, que tiene una discapacidad auditiva. «Cuando comenzamos a trabajar en formato online por la pandemia, me agobié un poco porque pensé que no iba a escuchar bien y que me iba a perder un montón de cosas. Pero mi gabinete audiológico me comentó que había dispositivos auditivos con conectividad bluetooth que podría usar sin problema. Como persona con discapacidad necesitaba una adaptación a mi puesto de trabajo, se lo comenté a mi empresa y pagó íntegramente el coste del dispositivo. Estoy encantada porque puedo conectarme a mi móvil y al ordenador sin problema, algo que es muy importante, por ejemplo, para esta jornada que requiere un esfuerzo extra», relata.

Empleo para los colectivos más vulnerables

Otra de las características especiales de Clece Emplea, además de su carácter virtual e innovador, es que es una feria destinada a la contratación de personas procedentes de colectivos vulnerables, como mujeres que han sufrido violencia de género, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, así como jóvenes de primer empleo y parados de larga duración.

«Apostar por este tipo de colectivos forma parte del ADN de Clece. Son personas que no siempre tienen fácil el acceso a un empleo y presentan más dificultades de las ordinarias para encontrar un trabajo», subraya Camilleri. «La experiencia nos ha demostrado que cuando les hemos dado una oportunidad laboral todo ha salido bien y, en ocasiones, les hemos transformado la vida. A pesar de las circunstancias que puedan tener, aprovechan muy bien la oportunidad que se les presenta», añade.

Colaboración con más de 150 entidades sociales

Los perfiles profesionales que han buscado cubrir durante esta segunda edición son muy diversos, como auxiliares de ayuda a domicilio, operarios de mantenimiento, fisioterapeutas, personal de jardinería y de limpieza, enfermeros o vigilantes de seguridad.

Para dar respuesta a toda esta oferta de empleo, Clece ha trabajado con alrededor de 150 entidades sociales dedicadas a ayudar a colectivos en riesgo de exclusión como Cruz Roja, Cáritas, Fundación Randstad o Fundación ARED, entre otras, así como con áreas de servicios sociales de diversos ayuntamientos, que han realizado la labor de preselección de los candidatos. «Para nosotros son una parte muy importante del proyecto, sin ellas no podríamos haber llevado a cabo esta iniciativa, una metodología diferente con la que estamos muy contentos porque ha tenido muy buena acogida», concluye Mangas.