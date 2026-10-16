Unir puentes, generar oportunidades. Así es Extremestiza, la estrategia transversal y pionera impulsada por la Junta de Extremadura que busca revalorizar y reivindicar el mestizaje como punto de encuentro histórico, cultural, social y económico entre Extremadura y América.

Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario echar la vista atrás. Extremadura ha sido, desde hace siglos, una puerta natural entre Europa y América, y continúa siéndolo, de algún modo, en la actualidad. Son muchos los vínculos que emergen al hablar de un pasado común entre ambos territorios: Extremadura no se entiende sin América, ni América sin la huella de Extremadura.

De un abrazo de cinco siglos nace Extremestiza

Extremestiza es una iniciativa que promueve el desarrollo, la investigación y la revalorización de la cultura, la innovación y el emprendimiento compartidos entre Extremadura e Hispanoamérica, tomando el mestizaje como punto de partida. Uno de sus principales objetivos es trabajar por un futuro compartido, teniendo en cuenta la relación bilateral que ambos territorios han construido a lo largo de los siglos.

Hablamos de una realidad histórica que se ha desarrollado durante cinco siglos a través de un intercambio en ambas direcciones, enriqueciendo profundamente la lengua, la historia, la arquitectura, el patrimonio, el urbanismo, la agricultura, la gastronomía, la música, el arte, el talento, el emprendimiento, la economía, las tradiciones y las relaciones humanas.

El proyecto se articula en diez áreas de acción: educación; investigación histórica; emprendimiento, economía y talento compartido; artesanía; gastronomía; patrimonio; historia y liderazgo femenino; música; arte; y corredores culturales Extremadura-América.

A partir de estas líneas se impulsan iniciativas educativas, académicas, culturales, artísticas, gastronómicas, turísticas y empresariales que conectan Extremadura con distintos territorios americanos. Actualmente, la región mantiene acciones de trabajo con Perú, México, Colombia, Chile, Ecuador y Bolivia.

El poder de la educación y la comunicación

Uno de los principales proyectos de Extremestiza se desarrolla en el ámbito educativo a través de Aula Extremestiza, una asignatura optativa dirigida al alumnado de 3.º y 4.º de la ESO que aborda la historia y las relaciones entre ambos territorios desde una perspectiva interdisciplinar. Sus contenidos incluyen la historia, la lengua, la literatura, la ciencia, la gastronomía, la cultura, la biodiversidad y el patrimonio.

La asignatura ha sido desarrollada por un comité científico integrado por catedráticos, doctores y profesores universitarios. Su objetivo es explicar tanto la huella de América en Extremadura como la de Extremadura en el continente americano, mostrando cómo este intercambio histórico puede convertirse en un puente para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento.

En el ámbito de la comunicación, la estrategia también ha puesto en marcha Extremestiza Podcast, un concurso dirigido a estudiantes extremeños y americanos de entre 12 y 14 años. La iniciativa les invita a investigar, trabajar conjuntamente y transformar sus hallazgos en piezas radiofónicas.

La primera edición contó con Perú como país invitado y eligió la gastronomía como hilo conductor para conectar ambas orillas. Los trabajos presentados por estudiantes de Extremadura y Perú ofrecieron una oportunidad de explorar sus respectivas culturas y de compartir una experiencia de aprendizaje que acercó a jóvenes de ambos territorios.

Investigar la historia compartida para ampliar el conocimiento

Extremestiza cuenta también con una línea científica y académica destinada a investigar con rigor la historia compartida, ampliar el conocimiento existente y abrir nuevas vías de colaboración entre instituciones extremeñas e hispanoamericanas.

Esta área comprende la investigación histórica, los estudios americanistas, las becas, la recuperación y difusión documental, la colaboración universitaria, las jornadas académicas e internacionales y el análisis de los procesos de intercambio entre Extremadura y América, con el mestizaje como uno de sus principales ejes diferenciadores.

Desde la puesta en marcha de la estrategia, esta línea ha impulsado iniciativas de relevancia. En 2024, Extremestiza organizó la jornada Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del I Viaje de Francisco Pizarro, una línea de trabajo que ha tenido continuidad en 2026 con la celebración de Un viaje de ida y vuelta. V Centenario del II Viaje de Francisco Pizarro (1526-2026), en la que participaron especialistas internacionales de España, Perú, Francia y otros ámbitos académicos.

Otro de los proyectos desarrollados ha sido Extremeños que cambiaron el mundo, un ciclo de conferencias dedicado a figuras históricas como Vasco Núñez de Balboa, Hernando de Soto, los hermanos Pizarro y Hernán Cortés desde una perspectiva literaria.

El Mestizaje Jurídico, es un ámbito poco investigado donde el Área de Investigación histórica de Extremestiza pone el foco, y que celebrará sus II edición el 10 de diciembre, dia d ellos derechos humanos.

Emprender y compartir talento

Una de las dimensiones que diferencia a Extremestiza de un proyecto exclusivamente cultural es su voluntad de transformar los vínculos históricos en relaciones económicas, profesionales y de innovación. Para ello, trabaja en el desarrollo de iniciativas que conecten Extremadura con Hispanoamérica, con el objetivo de atraer talento, generar oportunidades profesionales y empresariales, establecer alianzas, impulsar la innovación y favorecer la inversión.

En esta línea, la estrategia trabaja en el diseño del I Foro Económico y de Emprendimiento Extremestiza, concebido como un espacio para conectar territorio, talento, empresa e inversión.

Asimismo, la reciente presentación del I Mapa de Talento Iberoamericano de Extremadura, una herramienta destinada a identificar los recursos y agentes clave en los ámbitos económico, social y cultural entre Extremadura, América Latina y el Caribe (ALC) y la Unión Europea. El mapa busca, además, promover espacios de encuentro, detectar oportunidades y visibilizar las aportaciones mutuas entre los distintos territorios.

Se trata de una herramienta de inteligencia territorial que permitirá identificar, caracterizar y visualizar el perfil, la distribución, la contribución y las necesidades de este colectivo, así como conocer a los actores y al tejido asociativo que lo articula.

Dos grandes mundos: artesanía y gastronomía

La artesanía y la gastronomía son dos expresiones fundamentales del patrimonio compartido entre Extremadura y América. En el ámbito artesanal, Extremestiza pone el foco en los oficios, las técnicas, los materiales, los objetos y los saberes tradicionales que permiten comprender cómo las culturas de ambas orillas se han influido y enriquecido mutuamente a través del mestizaje.

La artesanía tiene la capacidad de conectar mundos y aunar sensibilidades. Por ello, esta línea de trabajo estudia los vínculos entre las técnicas extremeñas y americanas y busca favorecer nuevos espacios de intercambio entre artesanos, creadores y profesionales.

La gastronomía, por su parte, ocupa un lugar destacado dentro de esta estrategia y conecta de forma natural con otras disciplinas, como el arte y la cultura. El intercambio de productos, sabores, técnicas y conocimientos culinarios constituye una de las expresiones más tangibles de la historia compartida entre ambos territorios.

En este contexto, se ha impulsado Gastromestiza, una de las primeras grandes iniciativas de esta línea de trabajo. En 2026 celebró su primera fase en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en Mérida, reuniendo a chefs, profesionales y especialistas de la región y de distintos países americanos.

El encuentro combinó ponencias, demostraciones culinarias, sesiones de trabajo, laboratorios gastronómicos y showcookings a cuatro manos, en los que participaron profesionales de diferentes países de América Latina.

Como acción central, está prevista la creación del I Recetario Mestizo de Extremadura y América, concebido como una recopilación de productos, técnicas y tradiciones que permita mostrar la historia gastronómica compartida entre las cocinas tradicionales de Extremadura y las de Ecuador, Perú, Chile, Venezuela, Colombia y México.

Arte y música, dos piezas esenciales de un puzle cultural

El intercambio cultural también encuentra en la música una de sus expresiones más significativas. Extremestiza promueve la conexión entre ambos territorios y la recuperación de repertorios antiguos. En 2026, la Orquesta de Extremadura cruzó por primera vez el océano Atlántico para participar en el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, en Bolivia.

Además, en julio de 2026 se desarrolló una propuesta musical que conectó a músicos extremeños y peruanos a través del jazz y de la reinterpretación conjunta de repertorios extremeños y andinos, con conciertos en Cáceres y Trujillo.

El arte, como expresión de las manifestaciones plásticas, también ocupa un lugar destacado en esta estrategia transversal de la Junta de Extremadura. En este ámbito se exploran las conexiones entre las expresiones artísticas de ambos territorios, tanto desde una perspectiva histórica como a través del legado compartido que contribuyó a configurar nuevos lenguajes artísticos a ambos lados del Atlántico.

Desde la obra del extremeño Zurbarán hasta la impronta del arquitecto trujillano Francisco Becerra en América, pasando por la llegada a Extremadura de formas artísticas procedentes del continente americano, son numerosos los ejemplos que permiten rastrear estos vínculos. Uno de ellos se encuentra en el Palacio del Marquesado de La Conquista, en Trujillo, donde los bustos de la ñusta incaica Quispe Sisa ocupan un lugar destacado en la fachada, constituyendo una singular muestra de esa conexión histórica y artística.

El arte constituye, en definitiva, una fuente de enriquecimiento mutuo y crecimiento compartido. Las manifestaciones artísticas surgidas de una historia común reflejan la pervivencia de imaginarios compartidos que, a ambos lados del Atlántico, han dado lugar a expresiones propias y singulares.

El trabajo de Extremestiza se centra en analizar cómo esa huella compartida ha quedado plasmada en documentos y manifestaciones artísticas, así como en estudiar su evolución y pervivencia hasta nuestros días, tanto en América como en Extremadura. Este recorrido permite reconocer, comprender y revalorizar los vínculos artísticos entre ambos territorios, poniendo de relieve un legado común que sigue vivo y continúa generando nuevas formas de expresión.

Una mirada sobre la mujer

La estrategia incorpora también una perspectiva específica sobre las mujeres que participaron en la construcción de los vínculos entre Extremadura y América. Mujeres que impulsaron el mestizaje, contribuyeron a tejer una cultura común y, en muchos casos, quedaron relegadas al olvido; junto a ellas, el proyecto pone el foco en las mujeres que hoy mantienen, amplían y lideran esas conexiones.

En este marco, se han puesto en marcha iniciativas como el Círculo de Talento Femenino: Adelantadas, que conecta la memoria de mujeres históricas con la trayectoria de mujeres contemporáneas vinculadas a la ciencia, la empresa, la comunicación, la innovación y otros ámbitos profesionales.

El programa contempla, además, becas, acompañamiento y mentorías, así como líneas de trabajo previstas en los ámbitos de los estudios económicos e hispanos y del periodismo y los medios digitales.

En definitiva, Extremestiza propone una nueva forma de mirar a América y de comprender la relación histórica que une a Extremadura con los territorios del otro lado del Atlántico. Una manera de transformar los vínculos del pasado en nuevas relaciones personales y profesionales, abrir oportunidades de colaboración y seguir construyendo un legado común.