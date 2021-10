El valor de la educación y la formación permanente en un mundo en continuo cambio

El mercado laboral es cambiante porque, sin duda, las necesidades del mundo también cambian día tras día. Lo que no cambia jamás es el peso de la educación y la formación cuando hablamos del progreso de la sociedad en su conjunto o del desarrollo de todos los individuos que la conforman, ya que la adquisición de conocimientos es un bien intangible que todos debemos cuidar con esmero. Además, como sociedad debemos procurar que la mayor parte de los individuos tengan acceso a la misma con el fin de obtener un empleo y, de este modo, alcanzar un bienestar digno.

Pero, además de todo ello, y según los especialistas educativos, la formación debe evolucionar con el fin de encontrar soluciones a las nuevas necesidades sociales y laborales, y hacerlo, si es posible, con creatividad y entusiasmo. En esta línea, y según datos de la CE, a finales de 2021 habrá alrededor de medio millón de empleos sin cubrir en el sector de las nuevas tecnologías. Un dato que denota, entre otras cosas, que en este momento hay una demanda por parte de las empresas que no puede ser cubierta porque no hay suficientes personas formadas en TIC que den el volumen de respuesta que se necesita.

El peso del aprendizaje STEAM, ¿qué es?

Por ello, desde las universidades, las escuelas de negocios y los espacios de formación en general, están tomando mucho peso conceptos como el aprendizaje STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths). Una modalidad de formación que busca conformar perfiles bien dotados de conocimiento en materia de digitalización y nuevas tecnologías que, además, posean un pensamiento crítico y una capacidad analítica para resolver de manera natural las dificultades que existen y las que están por venir.

De hecho, y a colación de este último aspecto, según el libro ‘STEAM: la humanización de las ciencias en la Universidad’ de Laura de Miguel y Silvia Nuere, los beneficios de este tipo de aprendizajes son, por ejemplo, tener conciencia de que los problemas pueden tener múltiples soluciones y respuestas, ser capaz de cambiar de objetivos durante el proceso de un proyecto, habilidad para ver el mundo de forma estética y, además, tener las dotes de usar la imaginación como fuente de contenidos.

Es decir, las sociedades deben tener individuos formados de una manera completa, donde las disciplinas se reconozcan e influyan las unas en las otras, ser individuos multidisciplinares, y para ello, sin duda, se requiere de oportunidades a la hora de acceder al aprendizaje y de una oferta que permita a todos los profesionales reciclarse en materia de digitalización, humanidades o ciencias, si fuera menester, independientemente de su edad.

Por todo ello, son de suma importancia también los programas de becas que se lanzan desde el sector privado con el fin, de contribuir de forma positiva aúna sociedad competitiva, formada por individuos con visiones muy amplias del presente y del futuro y los conocimientos necesarios para contribuir al progreso social.

Becas y retos globales

Ante ello, y con el fin de reforzar el valor de la formación y la educación que se adapte a los nuevos perfiles laborales, así como para celebrar el 25 aniversario de Santander Universidades, Banco Santander ha impulsado cuatro nuevos programas destinados a estudiantes, profesionales, emprendedores y pymes que quieren formarse y reciclarse para seguir desarrollándose.

El banco ha lanzado, concretamente, iniciativas como 1.600 Becas Santander | Digital Business – The University of Chicago, un programa diseñado para desarrollar nuevas competencias en modelos de gestión digital; 400 Becas Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education, en el que los participantes podrán profundizar en el manejo de las tecnologías innovadoras emergentes más demandadas en las empresas; 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career – University of Pennsylvania para reforzar el dominio de la lengua inglesa en entornos profesionales, y el reto global de emprendimiento Santander X Global Challenge | Finance for All, para identificar las startups y scaleups más innovadoras y con mayor potencial de crecimiento en el ámbito de la inclusión financiera.

25 años apostando por la formación

En la década de los 90, la entidad de Ana Botín apostó por el apoyo a la educación superior como motor del progreso clave para la creación de sociedades más inclusivas, justas y equitativas y hoy, más que nunca, sostenibles.

Una apuesta que se materializó con la creación de Santander Universidades: una iniciativa global, única y pionera, basada en la oferta de oportunidades de educación y empleo para estudiantes y profesionales a través de Becas Santander y para emprendimientos y pequeñas y medianas empresas a través de Santander X.

En detalle, estos 25 años de trabajo se traducen en más de 630.000 estudiantes, profesionales, emprendimientos y PYMES ayudados, con más de 2.000 millones de euros invertidos y acuerdos con más de 1.000 universidades e instituciones académicas en 11 países.

Más de 2.000 millones de euros invertidos

Una trayectoria que ha hecho merecedor a Banco Santander de múltiples reconocimientos por parte de organismos e instituciones internacionales como la Red Española de Pacto Mundial o la Fundación Varkey, entre otros.

El objetivo de la entidad es seguir reforzando su apuesta, atendiendo las nuevas necesidades del mercado laboral en un contexto de profunda transformación digital y favoreciendo el aprendizaje continuo. A través del concepto #NeverStopLearning, continuará trabajando en programas e iniciativas para el desarrollo de competencias ligadas a la mejora de la empleabilidad, uno de los objetivos principales de Santander Universidades.

Toda la información sobre las becas de Banco Santander se puede encontrar en www.becas-santander.com y tanto las bases como las condiciones del reto emprendedor, en www.santanderx.com.