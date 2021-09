Smart Talent Scanner: así es la herramienta que ayuda a los jóvenes a encontrar su verdadera vocación

Formarse y encontrar un empleo no sólo tiene que ver con el mercado laboral, sino también con las necesidades del presente y el futuro, así como con las habilidades y aptitudes de cada una de las personas. Por ello, es importante que los jóvenes sepan y reconozcan la vocación para la que tienen aptitud y que en un futuro no tengan dificultades para elegir sus estudios ni acceder a un empleo que se ajuste con su valía e intereses. De ahí que también sea de suma importancia que haya espacios, herramientas y personas especializadas que los orienten y les asesoren en cuanto a la oferta formativa.

No es baladí afirmar que estamos en un momento de plena transformación y que lo que hoy nos parece imprescindible o normal mañana puede desaparecer, sustituirse o mejorarse. Y en este escenario, tal como hemos atisbado durante la pandemia, la innovación tecnológica y el talento digital van a tener un papel tan fundamental que, casi con toda probabilidad y de acuerdo con los grandes expertos en formación, serán materias que sirvan también de complemento obligatorio a otras profesiones más clásicas como, por ejemplo, abogados, docentes o arquitectos, entre otros.

Es más, los especialistas en educación, creen que con la aplicación de la tecnología y la digitalización en algunos ámbitos profesionales se va a difuminar la línea tan drástica que hasta ahora conocíamos entre letras y ciencias, dos ramas que desde siempre nos han dicho que eran antagónicas. Es decir, cada día caminamos hacia perfiles más híbridos donde ambos ámbitos se complementan, no se repelen. Ya que, por ejemplo, un lingüista podrá usar la Inteligencia Artificial como herramienta útil a la hora de comunicarse en un futuro y un científico podrá ser más creativo para aumentar su capacidad de divulgación.

Descubrir la profesión del futuro en apenas 12 minutos

No obstante, y a pesar de que cada día hay más consciencia sobre la necesidad de perfiles tecnológicos, alrededor de la revolución digital y el empleo, hay una brecha que, de momento, no se ha podido salvar. Al menos, así lo detecta la encuesta (hecha a más 50 corporaciones relevantes) ‘El futuro del empleo y las competencias profesionales del futuro: la perspectiva de las empresas’ de IESE. Ésta revela que, efectivamente, la digitalización y la automatización tendrán un impacto muy alto en el cambio de perfiles requeridos, aunque casi el 70% de las compañías también detecta importantes carencias en conocimientos de tecnología y digitalización que son un obstáculo a la hora de cubrir puestos con base tecnológica.

Por todo ello, la formación, según deja ver el mercado y la demanda de nuevas profesiones, va a tener un sabor tecnológico que se mezclara con la formación más tradicional. De hecho, y por poner un ejemplo, en las empresas cada día demandan más perfiles especializados en ciberseguirdad e Inteligencia Artificial y, sin embargo, en muchas ocasiones la oferta es demasiado baja.

En esta línea, y con el fin de ayudar a los jóvenes a encontrar o reorientar su camino laboral y descubrir sus principales competencias y las profesiones que más se pueden ajustar a su futuro, Banco Santander, a través de SmartBank, ha impulsado Smart Talent Scanner, una herramienta online que consiste en un test vocacional que permite descubrir oportunidades, talento, así como las profesiones que mejor encajan con su perfil.

Concretamente, se trata de un test basado en psicometría especializada en recursos humanos desarrollado con la ayuda de Jellyfish y The Key Talent que, entre otros aspectos, permite obtener en pocos minutos un informe detallado sobre las afinidades con cinco áreas profesionales en el ámbito digital, un mapa de competencias y una lista de profesiones que mejor se ajustan al perfil del usuario. Esta experiencia de Smart Talent Scanner, además, se completa con un amplio listado de escuelas y centros docentes donde poder formarse en esa especialidad.

Con esta herramienta, la entidad refuerza su compromiso con la educación y con la empleabilidad de los más jóvenes y de aquellos de cualquier edad que buscan reenfocarse laboralmente.

Más posibilidades para encontrar empleo

Además de este test vocacional Smart Talent Scanner, que servirá de orientación a miles de jóvenes que no saben bien qué estudiar o cómo enfocar sus habilidades, desde Santander SmartBank, que se posiciona como la banca de los jóvenes, también ofrece orientación laboral a la hora de hacer un currículum adecuado y mostrar las aptitudes necesarias para aquella carrera que elijan, así como gestionar las ofertas de trabajo disponibles como parte de su oferta de servicios no financieros.

Por ello, entre otras cosas, los jóvenes pueden acceder a estos espacios, herramientas y servicios de la entidad:

*Revisión de Currículum y mejorarlo de cara a la oferta laboral a la que se quiere optar. Hay que tener en cuenta que el currículum es la primera toma de contacto antes de la impresión en persona.

*Emprendimiento y consulta de programas de ayuda al desarrollo de proyectos como, por ejemplo, el programa Explorer. Un espacio donde, además de estimular el talento, también pone en contacto a diversos perfiles que enriquecen los proyectos de emprendimiento.

*Portal de Empleo de Universia con ofertas laborales nacionales e internacionales actualizadas de manera periódica. Desde este portal, además, es posible aplicar en las ofertas o enviar el currículum directamente.

La formación como antídoto para el desempleo juvenil

Otro dato importante a tener en cuenta, además, es que la pandemia ha elevado la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes. En este momento, y según los datos de julio 2021 del Ministerio de Trabajo, hay 500.000 menores de 25 años en situación de desempleo.

Para expertos de IESE, una de las formas de paliar tanto el desempleo juvenil como la carencia de perfiles digitalizados –junto con un crecimiento económico sostenible– es tener un “sistema de calidad y flexible que responda a las necesidades cambiantes de las empresas y de la sociedad”.

Por otro lado, también detallan que en muchas ocasiones los cambios y necesidades socioeconómicas y laborales van más rápido que nuestra capacidad de adaptación para dar respuesta. Un aspecto que hace que se requiera de una amplia colaboración entre los agentes públicos y privados con el fin de tener países competitivos que brinden soluciones rápidas a problemas esperados e inesperados.

Ante este escenario, no cabe duda de que las personas debemos estar en permanente reciclaje y formación, lo que ahora se conoce como Reskilling y Upskilling, para no quedarnos atrás en nuestro trabajo. Pero los jóvenes, además, deben ser conscientes de que el mercado laboral no es estático, sino cambiante y de que tienen que adaptarse a gran velocidad, incluso pensando en profesiones que aún ni imaginan, pero sobre las que deben indagar y tener curiosidad.