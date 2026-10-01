Las farmacias son un servicio sanitario con un importante valor social. No sólo por la dispensación ordenada de los medicamentos, sino porque también es el primer punto al que acudimos como usuarios para recibir atención sanitaria directa.

De hecho, se trata de un servicio que siempre buscamos cuando buscamos vivienda donde instalarnos, por ejemplo; o es uno de los primeros negocios de gestión privada cuando comienzan a construirse o a crecer los nuevos barrios emergentes. De alguna forma, podemos afirmar que la cruz verde luminosa es un elemento indicativo y también un aspecto que brinda tranquilidad cuando lo tenemos cerca.

Desde el punto de vista económico, según los datos del informe de IQVIA España 2026, la facturación global del sector minorista de las farmacias alcanzó los 28.348 millones de euros, siendo la líder de esta cifra la farmacia física tradicional, que sigue liderando el sector con un 95,9% de la cuota de mercado.

En este momento, España cuenta con 22.273 farmacias comunitarias, según los datos más recientes del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con una capilaridad de implantación territorial enorme, ya que el 64,5% de las boticas se encuentran fuera de las capitales de provincia, lo que garantiza el acceso en zonas rurales.

Estos establecimientos de dispensación de medicamentos son, en su mayoría negocios de proximidad que, como cualquier empresa, necesitan soluciones y servicios financieros adaptados a su gestión, crecimiento y planificación económica. En este sentido, y aunque su implantación ya es reseñable en el terreno farmacéutico, Santander quiere seguir trabajando para convertirse en la entidad de referencia de un sector de alta facturación anual y de alta empleabilidad: en España tiene más de 81.000 farmacéuticos colegiados.

Santander tiene el objetivo de llegar a las 10.000 farmacias registradas como clientes a final de 2026, frente a las más de 7.600 con las que trabaja actualmente.

Con este fin, la entidad pone a disposición del sector una serie de servicios enfocados de manera específica a acompañar a las farmacias desde el inicio de su ciclo de vida: desde la adquisición de la farmacia hasta la financiación de su equipamiento especializado y la gestión de sus cobros y pagos, además de la protección del negocio, entre otros aspectos.

Este servicio integral, además, se extiende al farmacéutico como cliente particular y también a los empleados de la farmacia, con productos y servicios específicos para cada uno de ellos. De este modo, el banco refuerza su compromiso con sectores esenciales de la economía española, y especialmente con emprendedores y profesionales.

Respuesta a necesidades específicas

Uno de los principales ejes de la propuesta de Santander es la financiación. En esta línea, brinda soluciones específicas para la compra de farmacias, leasing para inversiones en equipamiento, robots dispensadores o cámaras frigoríficas, así como renting para vehículos y tecnología, este último aspecto especialmente esencial para una máxima eficiencia.

Para los servicios diarios, la entidad ofrece a las farmacias el acceso a su Cuenta Negocios sin comisiones y a soluciones de cobro mediante TPV. Para los colegios profesionales con los que Banco Santander mantiene acuerdos existen, además, condiciones específicas para los TPV, con una comisión desde el 0,20%.

A estas condiciones se suma la propuesta tecnológica de Getnet, la plataforma global de pagos de Santander, que ofrece a las farmacias soluciones de cobro ágiles y seguras adaptadas a sus necesidades. Desde terminales de última generación, que pueden integrarse con el software de gestión de la farmacia, hasta soluciones que permiten convertir dispositivos móviles en terminales de pago, Getnet facilita una experiencia de compra más rápida y cómoda. Además, sus soluciones de comercio electrónico y cobro mediante enlaces de pago permiten a las farmacias ampliar sus canales de venta y avanzar en su digitalización.

El porfolio de la oferta de Santander se completa con seguros para el negocio, soluciones de ciberseguridad y alarmas, así como acceso a Santander X, la plataforma de apoyo a empresas y emprendedores que ofrece formación, eventos y oportunidades de networking.

Ventajas para los farmacéuticos y empleados

Santander, además, quiere que la relación con el negocio sea más amplia. Por ello, los farmacéuticos tienen acceso a una oferta específica para sus necesidades personales, que incluye financiación, ahorro e inversión, seguros y servicios de Santander Select.

La propuesta se extiende también a los empleados de las farmacias a través de la oferta para colectivos profesionales de Banco Santander, con cuentas sin comisiones, financiación en condiciones preferentes y servicios relacionados con viajes, bienestar y necesidades del día a día.

Tanto farmacéuticos como empleados pueden obtener actualmente hasta 840 euros en dos años por domiciliar sus ingresos y cumplir las condiciones de la promoción.

Acuerdos vigentes con los colegios profesionales

Junto a la oferta financiera, Banco Santander refuerza su presencia en todo el ecosistema farmacéutico gracias a los acuerdos vigentes con colegios profesionales, distribuidores y otros actores del sector.

La entidad cuenta actualmente con acuerdos con tres colegios de farmacéuticos, así como con la distribuidora Cofares, y trabaja para seguir ampliando estas alianzas, que permiten acercar la oferta del banco a las farmacias y generar nuevas oportunidades de colaboración.

Durante los próximos meses, Banco Santander reforzará su presencia en los principales encuentros del sector y participará con un espacio propio en el Congreso Nacional de Farmacéuticos, que se está celebrando estos días, como parte de su objetivo de estrechar la relación con colegios profesionales y otros agentes de la industria.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Banco Santander para reforzar su propuesta de valor para colectivos profesionales, que combina productos financieros en condiciones preferentes con servicios no financieros exclusivos orientados a facilitar su día a día.