“No se trata de crear un segundo camino donde sólo caminemos las personas que necesitamos más inclusión, sino de crear un mismo camino que sea inclusivo para todos. No se trata de hacer ninguna distinción, sino de adaptar todo para que todos podamos participar. Esta es una frase que me dijeron al llegar a Fundación Universia a hacer prácticas en Santander Start y me encanta, jamás la he olvidado”.

Aitor Álvarez, un joven con discapacidad física que en 2021 participó en el programa Santander Start de Banco Santander e hizo prácticas en PagoNxt, rememora así su paso por la entidad financiera, lugar en el que en la actualidad sigue desarrollándose profesionalmente formando parte del equipo de Desarrollo de Becas de Santander Universidades.

El programa de Santander Start es solo una de las iniciativas que el banco lleva a cabo con el fin de fomentar la inclusión y la diversidad dentro de sus equipos. Brinda la oportunidad de vivir una experiencia en prácticas en un entorno innovador, digital y flexible a alumnos que se han titulado en materias como Informática, ADE, Finanzas, Marketing, RRHH, etc., o han cursado una Formación Profesional de formaciones técnicas o Bootcamps digitales y tienen ganas de poner su conocimiento y talento en práctica, como fue el caso de Álvarez.

“Tuve miedo, pero me alegro mucho de mi decisión”

“Hice uno de los bootcamps que Banco Santander tiene en Galicia, allí conocí a la Fundación Universia, quienes se interesaron por el proyecto que había desarrollado, un periódico digital colaborativo llamado Iluminare. Me hablaron del programa Santander Start y me comentaron que mi perfil encajaba, así es como entré en el proceso de selección y terminé trasladándome a Madrid”, explica Álvarez.

Eso sí, con sinceridad confiesa que “me lo pensé mucho antes de aceptar el reto. No te miento, tuve un poco de miedo porque era una decisión que entrañaba un cambio importante para mí, pero me alegro mucho de haberlo hecho. Estoy encantado”.

Banco Santander lleva años impulsando y contribuyendo a la inclusión de las personas con discapacidad a través de Fundación Universia, la cual centra su actividad en la mejora de la empleabilidad, desde una perspectiva de diversidad y equidad, y apostando por la creación de ecosistemas colaborativos universitarios en ámbitos digitales y de emprendimiento.

Y es que también la entidad trabaja cada día por fomentar la inclusión y el desarrollo profesional para que personas con discapacidad formen parte de un grupo, de una organización, y aporten sus conocimientos y valores contribuyendo a un proyecto de futuro competitivo, versátil y diverso donde nadie se quede fuera.

Formación, prácticas y retos

De este modo es como Álvarez se incorporó al equipo de PagoNxt, la fintech de Banco Santander, una de “las mejores decisiones de mi vida”. Afirma que “desde el primer momento me han acogido de una forma espectacular, me han ofrecido cosas muy interesantes de formación para seguir aprendiendo, me arroparon y me ayudaron a que tuviera retos que cumplir. Jamás me sentí solo un número, a pesar de ser una empresa tan grande, no tengo nada más que palabras bonitas para ellos porque se han portado impresionante”.

“Lo más increíble es que mi paso por Banco Santander no terminó ahí. Desde principios de año estoy en Santander Becas, me contactaron de Fundación Universia para formar parte de Santander X y hubo un match”, cuenta sonriendo.

Por último, concluye Álvarez, “como he dicho al principio, creo que es imprescindible que todos caminemos juntos en un mismo espacio, en mi caso parece que lo he conseguido. Estoy agradecido de que hayan confiado en mí, ha sido una trayectoria de dedicación y esfuerzo, sin duda. En el futuro me veo aquí, mejorando cada día dentro del banco”.

Por la inclusión y la diversidad

Banco Santander trabaja por la inclusión y diversidad con el fin de enriquecer la empresa, ya que todo el mundo cuenta con competencias diferentes que tienen la capacidad de impulsar el proyecto desde diferentes puntos de vista y, por supuesto, mejorar la vida de las personas. Una cuestión fundamental, sin duda, si tenemos en cuenta que alrededor del 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad.

Por ello, la entidad continúa promoviendo la inclusión de todos en su modelo de negocio gracias a proyectos nacionales e internacional como Santander Start, Santander X, Euros en tu Nómina, Santander W50, BeTech! with Santander, Experience, Talento es Talento, entre otros.