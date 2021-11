La riqueza de mezclar diferentes generaciones dentro de una misma empresa

“Animo a todo el mundo a que aplique a la beca de Santander Start. Aprendes, tomas experiencia porque conoces a muchos profesionales y, además, te das cuenta de que con tu trabajo estás siendo útil a un montón de personas, que no se trata de algo sin impacto”. Así resume Eduardo Gómez, participante del programa de prácticas formativas Santander Start en Data Scientist / Data Analyst en Aquanima Global de Banco Santander, su paso por la entidad financiera española.

Gómez cursó Ingeniería Electrónica y un máster de Ingeniería Industrial (Advanced Program en Digital Business, de 9 meses de duración, diseñado exclusivamente para Santander Start e impartido la prestigiosa escuela ISDI), pero, explica, que “siempre me ha atraído el sector de las finanzas, por eso me lancé a conseguir la beca de Santander Start, creo que con mi formación y la experiencia de Banco Santander podría aprender mucho, sobre todo al análisis de datos que es lo que más gusta”.

Confiesa que al igual que él recomienda el programa de Banco Santander, a él también se lo recomendaron. “Un amigo me contó que la experiencia había sido muy buena, que me animara, y eso hice, rellené todo y me metí en un proceso de selección hasta comenzar a trabajar en la ciudad financiera”.

“Desde el primer día te sientes uno más”

Lo que más resalta Gómez de aquel primer día de trabajo y los sucesivos es que “te sientes uno más, no eres una persona que llega de prácticas, no, desde el principio te animan a dar ideas y a conocer a todo el mundo. Me presentaron al equipo, me enseñaron todas las instalaciones, la oficina, etc”.

Antes de llegar, explica Gómez, desde Recursos Humanos les preparan para que conozcan de primera mano y con detalle la cultura del banco. “Te sumergen en su dinámica. De aquello, sin duda, lo más interesante fue sentir que nuestras ideas se tomaban en consideración. Cuando llegas a un trabajo nuevo normalmente estás muy callado, pero aquí te animan a dar ideas, luego salen o no, pero tienes plena libertad de poder hacerlo, independientemente de lo que lleves en la compañía”, comenta.

“Nos animan a dar ideas, independientemente del tiempo que lleves trabajando”

El programa Santander Start se basa en el potencial que tiene para el desarrollo profesional lo que se conoce como “learning by doing”, es decir, aprender haciendo y también aprender de otros. Por ello, participar en Santander Start implica rotar por diversas áreas de Banco Santander, un aspecto que Gómez valora como “muy positivo” porque “tienes la oportunidad de tocar diferentes áreas y ver todo desde diversas perspectivas, así como tratar con muchas personas”.

Gómez, a pesar de ser muy joven, ya que solo tiene 25 años, tiene muy claro el camino profesional que quiere recorrer y, sin duda, y así lo asegura, cree que Banco Santander “es una gran compañía en la que me gustaría crecer”. Lo que le gusta, detalla, “es el big data en el sector financiero, creo que tengo mucho que aportar y, sobre todo, mucho que aprender”.

¿Retos del día a día? “Muchísimos. Pero creo que el más importante ha sido ver que puedes hacer cosas que, no sé, a veces crees que no puedes o que no serás capaz de cumplir. Al final ves que trabajando todo sale, es gratificante”, relata con entusiasmo.

Por último, insiste Gómez, lo importante es “tomar el pulso al mercado laboral, conocer a muchas personas importantes y profesionales que te enseñan, así como coger experiencia”.

Diálogos intergeneracionales y diversidad en las organizaciones

A tenor de la experiencia de Gómez en la entidad, cabe destacar que el mezclar generaciones en una misma organización con el fin de encontrar ideas y soluciones diversas y en equipo es uno de los objetivos de algunas de las iniciativas de Banco Santander.

Una de ellas, por ejemplo, es CrossGen, un programa donde el banco reúne a personas de la Generación X –entre 40 y 56 años– y Z –media de 20 años de edad– con el fin de debatir cómo se puede entender el mundo desde diversas perspectivas, entremezclar puntos de vista comunes y diferentes tomando en cuenta las ideas de todo el mundo, independientemente de su edad.

Gracias a CrossGen, los diferentes profesionales que trabajan en Banco Santander han podido comprobar en primera persona que los diálogos intergeneracionales son posibles y enriquecedores. Han visto y experimentado, además, que es posible conocer otros puntos de vista y maneras de afrontar una misma situación.

Pero, además, tal como ha relatado Gómez, todos coinciden en la importancia que cobra la diversidad, la agilidad y la tecnología en el panorama actual; una realidad en la que ambas generaciones son protagonistas y su colaboración aporta un valor añadido que contribuye a su progreso personal y profesional.

Sensibilización y empatía en el entorno laboral

Esta y otras iniciativas de Banco Santander en materia de diversidad se enmarcan dentro del programa BeYourself, cuyo objetivo es hacer de Santander un lugar donde todos los empleados se sientan y muestren como son (#ThePlaceToBeYourself), facilitando la integración de colectivos. Una estrategia que, en definitiva, trabaja en cinco ejes: diversidad funcional, de género, generacional, orientación sexual y cultural.

Entre ellas, también encontramos el proyecto Abre tus sentidos, una iniciativa formativa y de concienciación sobre la realidad de la discapacidad en el mercado laboral llevada a cabo por Banco Santander con Fundación Universia. Un proyecto que nació en 2018 y que consiste, entre otras cosas, en que cientos de profesionales de la compañía se ponen en la piel de una persona con discapacidad a través de talleres vivenciales.

La labor de la entidad presidida por Ana Botín ha hecho que sea reconocida por la revista Euromoney como el Mejor banco para la Diversidad e Inclusión 2020 y que se sitúe entre las 10 empresas más avanzadas del mundo en esta materia, según el Índice de Igualdad de Género Bloomberg 2021.

Y es que no cabe duda: solo mezclando, dialogando y poniendo cosas en común seremos capaces de hacer las cosas distintas, gracias a lo cual podemos conseguir resultados increíbles e impactantes capaces de aportar valor y progreso al presente y al futuro.