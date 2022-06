“Las prácticas en empresas deberían ser parte imprescindible de la formación de todos los profesionales. Eso sí, prácticas universitarias que sean de calidad y que ayuden a los estudiantes a aplicar los conocimientos que han adquirido durante sus estudios. Esto es algo que creo que ayudaría a romper la brecha que existe entre las clases teóricas de la universidad con el mundo laboral”.

Así de claro lo tiene Pilar Maya, una joven de 23 años que ha estudiado protocolo, organización de eventos y comunicación corporativa (en inglés), se ha especializado en Dirección de Comunicación Corporativa y RSC y, además, ha podido aplicar sus conocimientos teóricos en The Adecco Group, un proyecto para Red.es, gracias a las Becas Santander Prácticas | Connecting Talent.

Un programa de becas impulsado por Banco Santander en colaboración con la Universidad Carlos III y la empresa Connecting Visions que ha dado la oportunidad a decenas de jóvenes como Maya de acceder a prácticas profesionales remuneradas en pymes españolas con alto potencial de crecimiento e inmersas en procesos de transformación que necesitan de talento con altas capacidades para elevar su competitividad en un mundo cada día más global y cambiante.

Banco Santander convoca, junto a instituciones de prestigio internacional, programas como estas Becas Santander Prácticas | Connecting Talent que favorecen el acceso al mercado laboral de los beneficiarios; programas que pueden consultarse en la web de Becas Santander y que forman parte del apoyo a la educación que la entidad financiera mantiene en todos los países en los que opera para impulsar la empleabilidad, la formación de calidad y el emprendimiento.

Tener experiencias laborales para adaptarnos mejor a un mundo cambiante

Sobre esto precisamente pone el foco Guillermo Fernández, un joven de 25 años que ha estudiado ADE y Desarrollo Directivo en Deusto que también ha participado en el programa de las Becas Santander Prácticas | Connecting Talent haciendo prácticas en la start up Bridge for Billions, una empresa social que trata de democratizar el emprendimiento en todos los lugares del mundo. “Con estas becas pude trabajar en varias áreas de la empresa y pude disfrutar de un equipo joven y enérgico que está contribuyendo en decenas de países a fomentar el emprendimiento y mejorar la calidad de vida de muchas familias”, señala.

Y es que, sin duda, explica con detalle este joven que hoy desarrolla su carrera en la Oficina Comercial de la Embajada de España en Washington D.C. con una beca del ICEX, “las prácticas son importantes para funcionar bien en el entorno empresarial, entender el clima de trabajo de las empresas y adaptarte a él. Por tanto, cuantas más experiencias tengas en equipos diferentes, más fácil será la adaptación y la facilidad para ser productivo en cualquier parte”.

Y en cualquier parte, por supuesto, también están las pequeñas empresas españolas. El ecosistema empresarial español está conformado, en su mayoría, por pymes, micropymes y autónomos. De hecho, tiene tanta fuerza que suma al PIB de España alrededor del 62% y crea en torno al 90% del empleo nacional, según cifras de Cepyme. Debemos afirmar, por tanto, que las pymes son parte fundamental de nuestro desarrollo económico y contribuyen a que nuestra sociedad progrese de una forma sostenible, justa e inclusiva.

Conectar a personas y empresas para equilibrar el mercado laboral

No obstante, en toda historia siempre hay una cara B y en España existen más de 100.000 puestos de trabajos sin cubrir, de los cuales un 70% corresponde a pymes. ¿La razón? Los trabajadores/estudiantes formados en ciertos sectores y competencias que están teniendo mucha demanda son un número escaso o tienen unas condiciones laborales mejorables.

Sobre ello pone el foco Fernández: “En mi sector concretamente no hay déficit de talento, pero sí una oferta y una demanda que no están encajando. Muchos profesionales están saliendo a otros países para abrirse otras puertas que quizás en España no estén abiertas y, al mismo tiempo, algunas compañías están afirmando que faltan personas. Pero, claro, muchas empresas están aprovechando el bajo coste laboral y eso hace que mucha gente buena tenga que salir”.

Por eso, añade, “este tipo de programas como Connecting Talent de Banco Santander son importantes para conectar todas las partes del mercado laboral. Es una forma de equilibrar el mercado laboral”.

La colaboración íntima de instituciones académicas, gobiernos y empresas es más importante que nunca. Es primordial que haya espacios de encuentro entre el talento de los alumnos o recién licenciados y las empresas con iniciativas como este programa de Becas Santander | Connecting Talent donde se da prioridad a las prácticas remuneradas.

Maya relata que estuvo “bastante tiempo buscando prácticas en empresas y en esta búsqueda di con estas becas que me interesaron mucho, ya que la formación la impartía en la Universidad Carlos III y los temas eran muy interesantes. Desde la innovación a la digitalización de las empresas o mejorar nuestras soft skills”.

Pero para Maya, sin duda, una de las cosas más interesantes fue que todo lo aprendido se materializó a través de las prácticas en The Adecco Group durante tres meses. “Fue una experiencia increíble de la que me llevo muchos conocimientos, ya que me ayudó a saber por dónde quería seguir enfocando mi futuro laboral. Estuve muy implicada y aprendí sobre el marketing y la comunicación de una manera muy amplia y con un gran equipo de trabajo del que aprendí tanto personal como profesionalmente”, cuenta entusiasmada.

Sentir que realmente estás aprendiendo y aplicando los conocimientos

Por su parte, Fernández subraya que “cuando conocí el programa de becas me interesaron al instante, ya que ofrecía trabajar con empresas muy interesantes. Se trata de una idea fantástica. Muchas veces los estudiantes terminan su formación y son las grandes empresas las que captan su atención, mientras que hay muchas pymes buscando trabajadores jóvenes con ganas de aprender y mucho entusiasmo”.

Además, considera, y así lo asevera, que “el potencial de aprendizaje en una pequeña empresa puede ser mayor porque la foto de los distintos departamentos puede ser más transparente y es más fácil aprender de ellos. Por lo tanto, este tipo de nexos creo que beneficia a ambas partes y aumenta la opcionalidad de las mismas”.

Conocer una pyme desde dentro potencia el aprendizaje

Estos estudiantes no saben cómo será su futuro, pero lo que sí tienen claro es que en este momento lo más importante es aprender al máximo de los entornos laborales y profesionales para algún día tener puestos de mayor responsabilidad e incluso tener su propia empresa.

“Esta es una idea que siempre he tenido, aunque nunca he dado el paso para ello. Lo bueno de tener tu propia empresa es que la motivación existe cada día, lo «malo» el gran sacrificio y esfuerzo que requiere”, concluye Fernández. Maya, por su parte, prefiere seguir aprendiendo y en un futuro desarrollar su carrera “en un departamento de Marketing y Comunicación con responsabilidades”.