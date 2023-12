«Tener un empleo es muy positivo para las personas que tenemos alguna discapacidad. Y es que, como todo el mundo, necesitamos tener una rutina, unos ingresos y, por supuesto, sentirnos realizados, tener independencia y reforzar nuestra autoestima», expresa con una sonrisa Alejandro Rodríguez, un joven madrileño de 29 años licenciado en Ciencias Ambientales. Este joven universitario con una malformación arteriovenosa temporal desde la adolescencia, acaba de participar en Metaworking, la competición de talento y gaming de Universia que ha contado con la participación de la Fundación Universia donde, comenta, «he conocido a muchas personas y proyectos empresariales muy potentes e interesantes».

Alejandro tiene contacto con Fundación Universia desde hace años, ya que ha participado en algunos de sus programas.

Trabajar por la empleabilidad de todos

«He tenido mucho contacto con la Fundación en los últimos años. La primera vez que contactaron conmigo fue en noviembre de 2022 para participar en el programa de Santander Start, de Banco Santander. Al terminar hice varias entrevistas personales, me ofrecieron una beca de prácticas en el área de auditoría interna y lo acepté. Al mismo tiempo, me enrolé en un bootcamp de desarrollador web becado por la Fundación Universia, lo compaginé y fue una paliza, pero me encantó. Gracias a estas dos experiencias, hice contactos, currículum y me abrí nuevas puertas», apunta.

En esta línea, destacar que la entidad financiera, en su compromiso con el progreso de la sociedad, la inclusión y la igualdad de oportunidades lleva años trabajando y contribuyendo por la inclusión de las personas con discapacidad, a través de la Fundación Universia. Esta organización trabaja, sobre todo, la mejora de la empleabilidad y contribuye a crear ecosistemas colaborativos universitarios en ámbitos digitales y de emprendimiento.

Y, por supuesto, ayuda a que las personas con discapacidad puedan acceder a un entorno laboral que tiene como uno de sus pilares estratégicos la diversidad que enriquece el presente profesional y aporta valor al futuro. Y donde, además, la educación y la formación juegan un papel fundamental porque son la herramienta infalible para derribar cualquier obstáculo y abrir nuevas vías futuras.

«Me gusta formarme en muchas cosas y recoger los frutos»

Por eso, Alejandro recuerda con mucho cariño su paso por la Ciudad Financiera de Banco Santander cuando hacía prácticas profesionales. «Me gusta mucho conocer a gente diferente y con diversos perfiles profesionales, cuando veo lo que hacen me abren la mente, me dan ideas para seguir con mi aprendizaje. Soy una persona a la que le gusta formarme en muchas cosas», asegura.

Alejandro, lejos de cansarse de aprender, quiere hacer una segunda carrera universitaria para seguir construyendo su futuro profesional. «Aún no sé muy bien qué haré, me gusta mucho la Química, pero ahora que estoy en el sector tech me interesa el desarrollo de app y web, también el sector bancario me interesa mucho. Mi paso por Banco Santander despertó en mí un gusanillo por un sector en el que nunca me había fijado…», señala.

«Estoy feliz, aprendo y conozco a gente»

Alejandro celebra que las grandes compañías, como Banco Santander, impulsen proyectos de inclusión laboral de personas con discapacidad. De hecho, en este momento, más de 4.000 profesionales con algún tipo de discapacidad forman parte la plantilla de la entidad a nivel global.

Alejandro en la actualidad trabaja en KPMG como consultor tech por la colaboración que la big four tiene con la Fundación en su programa ‘Sin Límites’. «Estoy encantado y feliz en KPMG siendo consultor tecnológico, espero quedarme aquí mucho tiempo. Aprendo y conozco a gente, y ¡voy en traje, que también me gusta!», comenta.

«Me parece fenomenal que las empresas hagan programas que nos incluyan en el mercado laboral, es lo mejor que nos puede pasar a mí y, por supuesto, a muchas personas», detalla.

Y no es baladí esta afirmación de Alejandro, porque sólo el 35% de las personas con discapacidad, ya sea física o intelectual, están laboralmente activas, según un análisis hecho por Synergie, que muestra que están en desigualdad de oportunidades con respecto al resto de la sociedad. El mismo estudio afirma, además, que el 70% de los afiliados se acogen a los programas de los Centros Especiales de Empleo, con lo cual no hay casi representación en los ambientes de trabajo ordinarios y cercenan su oportunidad de progreso.

La potencia de la formación para el futuro

Por su parte, el “VI Estudio sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema universitario español”, de Fundación Universia, destaca que el 60% de los estudiantes con discapacidad cree que tendrá más dificultades que sus compañeros para encontrar empleo. Y también el 60,5% quiere seguir ampliando su formación al finalizar sus estudios. De hecho, un 44% declara que siempre participa en actividades académicas para seguir adquiriendo conocimientos y, además, adquirir relaciones sociales y nuevos contactos.

Ante esta realidad, este madrileño defiende que siempre ha tenido mucha sed de aprender y de aportar a la sociedad y a los demás, y de conformar su propia vida. Por ello, Alejandro explica que jamás ha dejado de apuntarse a todos los cursos, masters e iniciativas educativas que han llegado a sus manos. Este joven, además, está en contacto con diferentes asociaciones y fundaciones que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad, gracias a sus programas de empleo y prácticas en empresas, como las de Fundación Universia, de Banco Santander.

Otras formas de impulsar la inclusión laboral

Banco Santander tiene el objetivo de elevar el porcentaje de personas con alguna discapacidad que forman parte de su plantilla a nivel global. Defienden y potencian el talento y la diversidad, al enriquecer sus equipos con personas que aportan visiones diferentes.

Algunas de ellas son la Santander Enable Network, una comunidad del Grupo Santander para la inclusión y normalización de las personas con discapacidad en el entorno laboral, en la que los profesionales de Banco Santander comparten testimonios y buenas prácticas para mejorar la calidad de vida de todas las personas. También tienen la acción de Abre tus sentidos, una forma de que los empleados de la entidad puedan vivir el día a día de las personas con discapacidad; o el programa DiverTechies, bajo el paraguas de Be Tech! with Santander, que fomenta la empleabilidad de las personas con discapacidad en el ámbito tecnológico.