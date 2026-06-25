Los fraudes telefónicos están en el centro de la preocupación de los usuarios. Cada día millones de personas reciben llamadas y mensajes con intentos de estafa, una realidad peligrosa que no cesa desde hace algún tiempo, sobre todo desde que los ciberestafadores usan progresivamente técnicas apoyadas en la tecnología, como la Inteligencia Artificial (IA), que hacen la acción muchísimo más creíble y nos pueden convertir en la víctima perfecta.

El 92% de los españoles sufre llamadas de spam cada mes, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Por otro lado, el informe de ESET España, empresa de ciberseguridad, afirma que casi 3 de cada 10 llamadas que recibimos son fraudulentas, lo que significa que el 28% más o menos de nuestras llamadas son un intento de estafa o spam. Y no sólo llamadas, el 35% de los ciudadanos afirma que también reciben SMS de texto e incluso mensajes de este tipo en mensajería instantánea, como WhatsApp, o falsas notificaciones.

Por todo ello, desde las asociaciones de consumidores y las empresas especializadas en seguridad digital recomiendan tener mucha precaución a la hora de dar datos personales y, sobre todo, asegurarnos de que estamos ante el interlocutor correcto, ya que alertan de que las estrategias de estafa son cada día más sofisticadas, multiplicando el número de personas afectadas.

Precaución: estafas telefónicas cada día más sofisticadas

Una de las prioridades de los estafadores que llaman a nuestros teléfonos es acceder a nuestra cuenta o tarjeta bancaria, una de las estafas más habituales que cada día afectan a los ciudadanos. La Policía Nacional explica que el modus operandi es el siguiente: contactan por teléfono (técnica conocida como vishing) haciéndose pasar por una entidad bancaria, usan un discurso aprendido y diseñado para generar preocupación o urgencia en la víctima y tratan de convencerla de que hay un problema con su cuenta de banco e indican qué pasos hay que seguir para solucionarlo.

Para evitar todo esto y que nuestros datos personales y bancarios no acaben en manos de los ciberdelincuentes, es importante que estemos alerta y que extrememos la precaución; pero, además, los clientes de Banco Santander ahora pueden contar con una nueva funcionalidad de seguridad en la App móvil dela entidad, que verifica en tiempo real si la llamada es o no es realmente del banco.

Los ciberestafadores usan números falsificados, tienen nuestros datos obtenidos previamente y, sobre todo, un discurso bien preparado que busca generar presión o nerviosismo para que, como clientes de una cuenta de un banco, actuemos de manera rápida y caigamos en la estafa.

Ante esta problemática, donde debemos decidir si confiamos o no en la llamada, Banco Santander da un paso más en su compromiso con la seguridad de sus clientes y lanza un nuevo sistema para confirmar la autenticidad de la llamada directamente desde la App, sin demoras y sin la necesidad de tener la sensación de estar poniendo en peligro nuestros datos y nuestro dinero.

Confirma en tiempo real si quien llama es tu banco

Se trata del sistema gratuito Santander te llama, el cual introduce un cambio sencillo, pero significativo en la forma en la que la entidad se comunica telefónicamente con sus clientes. A partir de ahora, cada vez que el banco haga una llamada, el cliente recibe de forma simultánea dos comunicaciones oficiales:

Una notificación push de la App de Banco Santander avisando al cliente de la llamada en curso.

Un correo electrónico enviado desde la dirección habitual del banco sin enlaces ni archivos adjuntos.

Es importante saber, además, que Banco Santander no va a usar nunca ni SMS (mensajes de texto) ni aplicaciones de mensajería instantánea para ponerse en contacto con sus clientes para este tipo de verificaciones. Sólo y exclusivamente, usan los canales mencionados: e-mail y notificación push en la App.

Santander te llama ya está disponible: ¿cómo funciona?

Este nuevo servicio utiliza la tecnología de la App de Banco Santander para dar la tranquilidad de que estás hablando con la entidad, así que vamos a conocer paso a paso cómo funciona.

El primer paso, como ya hemos señalado, es que cuando recibimos una llamada de Banco Santander, en nuestro teléfono aparecerá una notificación. Al pulsarla, accederemos a la App del Santander donde podemos ver en tiempo real:

a.- Si la llamada está en curso.

b.- Consejos claros para saber si una llamada es falsa.

c.- Información de la llamada recibida.

En definitiva, si vemos al entrar en nuestra área privada de clientes que la llamada recibida está registrada, podemos quedarnos tranquilos porque es una llamada segura y conocida. Podemos seguir adelante con ella y, de este modo, tan sencillo como eficaz, evitar que nos estafen con llamadas que, aunque parecen reales, no lo son.

No obstante, y a pesar de la existencia de Santander te llama, debemos tener cautela y estar atentos a las señales que nos puedan indicar que estamos ante un engaño. Y es que los ciberestafadores pueden llegar a ser muy creíbles.

.- Si no tienes comunicación oficial del banco y push en la App de telefóno móvil, cuelga de inmediato.

.- Si nos piden códigos o claves de acceso que recibas por mensaje de texto, también cuelga inmediatamente.

.- Si la persona que nos llama nos presiona para que no colguemos el teléfono o nos presiona para que no miremos la App durante la llamada, nos está mintiendo.

Reforzar la seguridad, un compromiso de Banco Santander

Santander te llama ya está disponible para los clientes que tengan activadas las notificaciones de la App o de la banca online, integrándose de forma natural en el uso cotidiano de los canales digitales del banco.

La puesta en marcha de esta funcionalidad se enmarca en la estrategia de Banco Santander para reforzar la seguridad digital y seguir incorporando nuevas capacidades de protección y prevención del fraude en sus canales digitales.

La compañía tiene la seguridad digital como una prioridad del día a día, sobre todo teniendo en cuenta que los ciberdelincuentes siempre buscan nuevas formas de penetrar en nuestros datos y romper la confianza que los clientes tienen en la entidad.