Presencia, progreso, participación y equidad son conceptos que deben estar presentes en cualquier proyecto que busque la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad. A lo que debemos añadir, además, pensamientos de empatía con los que tener la capacidad de impulsar una sociedad más justa y más igualitaria.

Se trata de un reto de todos y que también está reflejado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. En concreto, según reza el punto número cuatro de estos 17 ODS, los Gobiernos e instituciones debemos “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todos”.

Y es que, tal y como relatan desde la ONU, la igualdad de oportunidad educativa para todas las personas permite a las mismas “la movilidad socioeconómica ascendente”, una de las claves más importantes para romper el conocido como círculo de la pobreza. Un hecho nada baladí, desde luego, ya que, en este momento, y según datos de Geografía de la pobreza infantil en España del Alto Comisionado contra la Pobreza, en nuestro país hay alrededor de 2,3 millones de niños en esa situación.

En general, queda camino por recorrer en materia de inclusión de los estudiantes en general, pero cuando hablamos con personas con discapacidad el desafío para alcanzar la igualdad es algo mayor. Según el estudio ‘Pedagogía inclusiva en la universidad: narrativas del profesorado’, elaborado por una amplia comunidad educativa liderada por la doctora Anabel Moriña (119 profesores de varias universidades españolas) y encargado por el Ministerio de Economía, cada día son más los alumnos universitarios con discapacidad que acceden a estudios superiores, aunque no todos terminan sus titulaciones debido a los obstáculos que encuentran en su trayectoria académica, sobre todo porque no todas las instalaciones están tecnológicamente preparadas y porque los profesores no suelen contar con formación en materia de inclusión y discapacidad.

Fundación Universia convoca 100 becas con 100.000 euros en ayudas

Para revertir esta situación, Banco Santander, comprometido firmemente con la inclusión educativa y laboral, ha impulsado la 17ª edición del programa Becas Fundación Universia 2022 que brindará 100 becas con 100.000 euros en ayudas, a estudiantes con discapacidad, con el fin de favorecer su empoderamiento y contribuir a la igualdad de oportunidades en el ámbito de la educación y el empleo.

Cristina Pernas, alumna de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela ha tenido la oportunidad de ser becada en varias ocasiones por Fundación Universia. Cristina sufre miopía magna y neuropatía óptica, y destaca que “estas becas me han ayudado mucho desde varios puntos de vista, no sólo porque gracias a ellas he podido adquirir ordenadores que me permiten magnificar mis apuntes, así como impresoras que imprimen a tamaño DIN A3; sino porque, además, he podido acceder a una carrera que me ha dado muchas alegrías, aunque me haya encontrado con dificultades, por supuesto”.

Más de 15 millones de euros invertidos en becas desde 2007

Desde la puesta en marcha de este programa de becas en 2007, Fundación Universia ha invertido más de 15 millones de euros y ha resuelto un total de 2.400 becas para impulsar la empleabilidad, el acceso, el progreso y la movilidad de estudiantes con discapacidad.

A ello se refiere Pernas, que destaca que una las “grandes experiencias de mi vida” las ha vivido gracias a estas becas. “Viví en México con una beca de movilidad de Banco Santander y fue un momento fundamental para mí, ya que me permitió crecer a nivel académico y personal. Me permitió ver que, aunque no tengo las mismas aptitudes que los demás, sí que tenía la capacidad de formarme, estudiar como los demás y vivir en otro país valiéndome por mí misma”, concluye.

Una vez ha concluido la beca, el apoyo va más allá del ámbito educativo, ya que continúa el acompañamiento a los estudiantes a través del programa de Empleo de la Fundación Universia, que ofrece orientación hacia una posterior incorporación a la empresa a través diferentes programas de mentoring, prácticas profesionales y empleo.

¿Quiénes pueden optar a las becas Fundación Universia 2022?

El programa está dirigido a estudiantes con discapacidad que se encuentren matriculados, durante el curso académico 2021/2022, en algunos de los programas formativos de escuelas y/o universidades de grado, máster, doctorado, títulos propios universitarios, formación profesional, cursos de idiomas, formaciones relacionadas con cultura y deporte, oposiciones y ciclo formativo de grado medio y superior.

Las inscripciones están abiertas hasta el 18 de abril de 2022. Tras la evaluación de las solicitudes, el listado de estudiantes beneficiarios definitivo se publicará a partir del 27 de mayo de 2022.

La diversidad enriquece los equipos y las organizaciones

En materia laboral, son numerosos los directivos de grandes compañías que defienden que la diversidad en los equipos profesionales enriquece la actividad de cualquier organización, ya que cada uno de nosotros percibimos de manera diferente una misma realidad. Es decir, cinco personas son capaces de dar hasta cinco soluciones diferentes a una misma problemática y eso enriquece los equipos y también a la sociedad en su conjunto.

De hecho, en esta línea, apuntan desde el estudio liderado por la doctora Anabel Moriña, que muchos profesores valoran positivamente la presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad, ya que hace que desaparezcan los prejuicios y esto ayuda a mejorar la comprensión de la discapacidad por parte de toda la comunidad educativa.