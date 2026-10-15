La inversión y la economía son conceptos que interesan a los jóvenes españoles; sin embargo, la mayor parte de ellos admite que no cuenta con los conocimientos financieros suficientes como para sacar el máximo rendimiento a sus ahorros o tomar decisiones económicas importantes.

En consecuencia, un alto porcentaje de este colectivo tiene interés por la formación financiera, una herramienta clave a la hora de desarrollar una relación más sana con el dinero, así como saber llevar a cabo acciones cotidianas como pedir una hipoteca, gestionar los ahorros, contratar un plan de pensiones, así como comprender conceptos sencillos como qué son los tipos de interés, el Euríbor o la inflación, entre otros.

Más del 40% tiene interés en aprender de inversión… pero sólo un 12% tiene conocimientos altos

De acuerdo con un reciente estudio de Banco Santander entre los más jóvenes de la población, entre los 18 y los 30 años, hay un marcado interés por aprender sobre economía y finanzas (42%), pero sólo uno de cada 10 de ellos (12%) cree tener conocimientos elevados sobre inversión.

La misma tendencia se observa en materia de ahorro: la mitad de los participantes puntúa con 9 o 10 sobre 10 su interés por este ámbito, mientras que sólo un 22% concede esa misma puntuación a su nivel de conocimiento.

Estos datos, además, vienen a reforzar los resultados del estudio de Banco Santander, El valor de aprender, realizado entre cerca de 20.000 personas de diez países; el cual afirmaba que el ahorro y la inversión están entre las materias con una mayor demanda de aprendizaje; siendo España uno de los países con más interés. En concreto, el 71% de los participantes señalaba tener interés por ampliar su conocimiento sobre ahorro y el 67% sobre inversión.

Otros datos que también arrojaba este análisis mostraban ese binomio entre los conocimientos reales y los deseables. El 61% cree saber de finanzas, pero sólo el 32% acierta exámenes con preguntas básicas, siendo el ahorro y la inversión los dos sectores financieros que más interés despiertan entre los encuestados.

De acuerdo con estos datos, por tanto, podemos afirmar que hay interés, pero también que hay entre los jóvenes una importante brecha entre lo que saben y lo que les gustaría saber. Y esta es una realidad que, sin duda, tenemos que afrontar como sociedad, poniendo a su disposición las iniciativas de formación en finanzas y consiguiendo, de este modo, tener un colectivo mejor informado e informado a la hora de tomar decisiones de futuro con respecto a su dinero.

Día de la Educación Financiera: Ahorra. Invierte. Avanza.

Dada la importancia de estos retos, cada año se celebra el Día de la Educación Financiera, impulsada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que este 2026 se ha celebrado este pasado 5 de octubre bajo el lema: Ahorra. Invierte. Avanza.

Con este mensaje, se ha querido destacar la contribución de la educación financiera al desarrollo de conocimientos, habilidades y aptitudes que permiten gestionar mejor las finanzas personales y adoptar decisiones económicas más responsables y fundamentadas.

Si el pasado año Banco Santander centró sus esfuerzos en dirigirse a los colectivos financieramente más vulnerables con amplia información y consejos prácticos para evitar que las personas mayores sufrieran fraudes y abusos patrimoniales, en esta ocasión la actividad de la compañía ha puesto el foco en las personas más jóvenes.

Por ello, en el marco de esta acción financiera. Finanzas para Mortales (FxM), el uno de los grandes programas de educación financiera promovido por Banco Santander junto a Santander Financial Institute (SANFI), desarrolla durante toda la semana más de 40 sesiones formativas en todo el país, gracias a la participación de profesionales voluntarios de la entidad.

Acompañar con conocimiento para tomar decisiones con criterio

Este pasado 6 de octubre, por ejemplo, se ha celebrado un webinar dirigido especialmente a jóvenes e impartido por Marco López, responsable de Negocio de Valores y Mercados en Banco Santander, que ha abordado de forma sencilla conceptos básicos relacionados con la inversión y ofrecerá claves para ayudar a los jóvenes a comprender mejor qué aspectos deben tener en cuenta antes de tomar sus primeras decisiones.

Sobre la iniciativa, López ha afirmado que «estamos ante una generación de jóvenes que tienen curiosidad por la inversión, pero que muchas veces no cuenta con las herramientas necesarias para distinguir entre información fiable y ruido. El interés ya existe; el reto es acompañarlo con conocimiento para que las decisiones se tomen con criterio».

Además de las actividades programadas para celebrar el Día de la Educación Financiera, las sesiones formativas sobre inversión para jóvenes continuarán a lo largo de octubre y noviembre en distintos Work Café de Barcelona, Las Palmas y Valencia.

Banco Santander también completa su oferta formativa con dos nuevos cursos gratuitos y online en Santander Open Academy: El camino del inversor y El camino del trader, abiertos a todos los interesados en adquirir conocimientos básicos sobre inversión y gestión del riesgo. Y es que la educación financiera genera beneficios netos para la sociedad, ya que mejora la confianza de las personas en la gestión de su dinero y mejora su salud financiera, y les permite desempeñar un papel más activo en la economía a través del ahorro y la inversión.

Casi 40.000 jóvenes formados en 2025

Finanzas para Mortales desarrolla desde 2012 contenidos y actividades para acercar los conceptos económicos y financieros a la sociedad de forma sencilla, práctica y adaptada a las necesidades de diferentes colectivos.

En 2025, el programa alcanzó un récord de actividad en España, con 1.831 sesiones y cerca de 45.000 participantes, gracias también a la colaboración de más de 400 profesionales voluntarios de Santander. Cerca de 1.400 de estas sesiones se desarrollaron en colegios e institutos y permitieron acercar la educación financiera a más de 36.900 niños y jóvenes.