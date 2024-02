La digitalización ha impactado en el mercado laboral, trayendo nuevos perfiles profesionales y, por tanto, también novedosas ofertas educativas con el fin de formar perfiles que cubran la demanda de empleos tech y digitales.

Debemos tener en cuenta, además, que gran parte de las ofertas laborales actuales están íntimamente relacionadas con las nuevas tecnologías, independientemente del sector, ya que de un modo u otro todos los ámbitos profesionales tienen una parte digital, y que muchas de ellas ni las imaginábamos hace unos años que podrían existir. De hecho, se espera que en 2035 el 30% de los empleos sean de nueva creación, según datos de la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), y que en 2030 hasta el 80% de la población de la Unión Europea (UE) tenga nociones básicas digitales.

Búsqueda de nuevos perfiles con poder transformador

Y es que la tecnología y la digitalización, por otro lado, avanzan muy rápido y eso conlleva que todos aquellos espacios profesionales tengan que adaptarse a las novedades casi al mismo tiempo que suceden. En este sentido, las compañías trabajan para formar a sus plantillas en competencias digitales y buscar nuevos perfiles innovadores para incorporarlos en sus organizaciones, haciéndolas evolucionar y crecer. En definitiva, tienen la necesidad de incorporar capital humano con una formación más tecnológica.

Siguiendo esta estela, Banco Santander incorporó a sus filas en 2023 a más de 4.500 empleados con perfiles digitales a nivel internacional para dar un paso más en la digitalización del grupo. Para cubrir la demanda y encontrar los perfiles que necesita, la compañía tiene en marcha varios programas de reconocimiento y captación de talento, entre los que se encuentra Be Tech! with Santander.

Y es que, en el caso de la banca, tal como detalla el informe The Future of Banking Jobs, elaborado por Funcas, y como vemos en Banco Santander, los perfiles profesionales que se demandan son cada día más digitales y también más cualificados, ya que en este momento el espacio financiero no es únicamente un terreno de préstamos, depósitos y fondos, sino que es un lugar donde tienen cabida la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad, entre otros. Destaca, dice el mismo estudio, que hay una creciente demanda de ingenieros informáticos y matemáticos con capacidad de desarrollar aplicaciones para gestionar sistemas información, procesos de negocio y modelos avanzados de gestión de riesgos, etc. Por tanto, el continuo aprendizaje es –y será– la clave para redefinir las habilidades de un sector financiero y bancario que demanda mantener un alto nivel de competencia.

Aquí encaja Be Tech! with Santander, la iniciativa de Banco Santander puesta en marcha en 2020 y que ha permitido, entre otras cosas, encontrar perfiles digitales y tecnológicos en áreas como cloud (nube), ciberseguridad, data, DevSecOps, inteligencia artificial, desarrollo de software, arquitectura empresarial y gestión de productos. De hecho, alrededor de 27.500 perfiles STEM –ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas– ya se han incorporado a la entidad financiera en sus diez mercados principales de Europa y América.

De este modo, la entidad española trabaja en su transformación tecnológica y digital, avanzando cada día en ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros. El programa Be Tech! with Santander sigue adelante y su plan de contrataciones está activo con una oferta de 400 vacantes de perfiles tecnológicos abiertas que se ofertan a través de los portales de empleo, así como el canal oficial de la iniciativa: https://www.betechwithsantander.com.

Contribuir a mejorar el mundo a través de la tecnología

A través de Be Tech! with Santander, la compañía está buscando talento que tenga la capacidad de hacer contribuir a la plena transformación de sus objetivos, gracias al talento aplicado a la tecnología; así como impactar de forma positiva en toda la sociedad, contribuyendo al progreso colectivo.

Por esta razón, los equipos de talento que trabajan en Banco Santander tienen habilidades y disciplinas diversas, los equipos son multidisciplinares y cada perfil aporta un aspecto diferente que construye. De esta forma, y gracias a Be Tech! with Santander, se fomentan la competitividad, el talento, las grandes ideas, la inclusión y la igualdad.

Si quieres participar en este programa de Banco Santander, conocer las 400 vacantes que hay disponibles y buscar tu oportunidad, lo puedes ver aquí.

Incorporarse a un proyecto innovador

Banco Santander es una de las grandes marcas del mundo donde el talento quiere desarrollar su futuro profesional. De hecho, está situada entre las 137 empresas que han sido certificadas en España por Top Employers Institute, ranking que valora, entre otros aspectos, sus buenas prácticas en la gestión de recursos humanos.

También la revista Fortune ha reconocido a Banco Santander como una de las mejores compañías para trabajar en el mundo, según el ranking elaborado por la publicación en colaboración con el Great Place to Work Institute, a partir de una encuesta realizada a empleados de diferentes compañías en 58 países.

Junto a Be Tech! with Santander se han impulsado dos hubs de talento ubicados en Málaga (España) y Varsovia (Polonia) donde los empleados de la entidad –alrededor de 1.400 personas– darán soporte a Santander Corporate & Investment Banking (SCIB), la división global de negocio que acompaña a clientes corporativos e institucionales.

De este modo, avanzan un paso más para convertirse en uno de los grandes empleadores tech a nivel internacional y para construir y crear productos y servicios innovadores, competitivos y seguros.