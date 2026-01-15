Los ciudadanos aún no contamos con los conocimientos financieros deseables para manejarnos de una forma solvente en el complejo sistema financiero. No obstante, y a pesar de esta realidad, la sociedad cada día toma más consciencia de que nuestra vida diaria está llena de decisiones relacionadas con la economía y las finanzas personales, desde pagar la compra y hacer un presupuesto mensual para casa, hasta abrirnos una cuenta bancaria, un fondo de pensiones, pedir una hipoteca o decidir dónde poner nuestro dinero para una alta rentabilidad.

Por ello, adquirir conocimientos de cultura financiera, sobre todo los relacionados con la inversión, el ahorro o los impuestos, se ha convertido en una urgencia para los ciudadanos, los cuales reconocen –en una amplia mayoría– que no se sienten seguros al gestionar su dinero, que desean adquirir conocimientos financieros para tomar mejores decisiones y que, además, deberían existir asignaturas sobre economía y finanzas en los colegios.

Una radiografía global de los conocimientos financieros de la sociedad

Estas son algunas conclusiones que se han reflejado en El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera, un reciente estudio elaborado por Banco Santander e Ipsos a partir de 20.000 encuestas en 10 países, aunque no son las únicas. También señala que el 61% de los encuestados afirma tener conocimientos financieros; sin embargo, sólo un 30% respondió correctamente algunas preguntas relacionadas con la inflación o los tipos de interés. Es decir, los ciudadanos creen tener más conocimientos de lo que realmente poseen.

Aún con todo, estamos abiertos a aprender y adquirir conocimientos que nos ayuden a tomar mejores decisiones (64%), gestionar eficazmente el dinero y la deuda (59%), y elaborar un presupuesto estructurado (52%); y tenemos claro que la forma de conseguirlo es recibir formación, aunque no siempre estamos abiertos a tomar clases formativas: el 78% afirma no haber tomado clases financieras nunca. Una situación que parece que puede revertirse de manera progresiva, ya que tres de cada cuatro encuestados estarían dispuestos a participar en un curso gratuito, especialmente los jóvenes de 25 a 34 años.

Eso sí, el 84% de los encuestados hubiera querido aprender finanzas y economía en los colegios y el 91% cree que, tanto las escuelas como los padres, deberían ser los garantes de que los más pequeños aprendan nociones básicas. De hecho, la educación financiera se sitúa como la segunda asignatura más importante que la ciudadanía quisiera ver impartida en las escuelas, por delante de materias tradicionales como Historia o Ciencias.

En España también se quiere tener más cultura financiera

Si nos enfocamos en España, donde se encuestó a 2.073 adultos de entre 16 y 75 años, los resultados no difieren demasiado con respecto a otros mercados. El 54% de los encuestados afirma tener conocimientos financieros, pero sólo el 26% respondió correctamente sobre inflación.

El 86% afirma no haber recibido formación financiera en el colegio frente a un 13% que sí, y al igual que a nivel general, el 90% cree que es importante que haya asignaturas económicas para los niños en los centros educativos, dando más importancia que a otras materias, como Historia, Arte o Lengua y Literatura. Detallan también que sus fuentes de formación e información son los asesores financieros (45%), las familias (28%) o las compañías financieras (24%), y a una amplia mayoría (73%) le interesaría mucho o bastante hacer un curso gratuito de educación financiera.

Afirman, además, que tener una buena educación financiera permite una gestión más eficaz del dinero y las deudas, así como tener la capacidad real de alcanzar objetivos financieros, que en España son el ahorro para viajar (38%), alcanzar estabilidad financiera y no tener preocupaciones sobre el dinero (31%) o comprar un coche (19%).

Por último, y con respecto al uso de las herramientas digitales, el 73% usa la banca online para hacer consultas de saldo, el 70% para hacer acciones sencillas como una transferencia, mientras que el 48% prefiere ir en persona a una oficina para contratar productos financieros, los cuales querrían conocer mejor con el fin de tomar decisiones financieras adecuadas a sus necesidades, ya que casi un 80% de las personas tiene un fuerte deseo de tener control sobre sus finanzas personales.

Una sociedad formada toma mejores decisiones

En este escenario, además de la comunidad docente y las familias, hay otros agentes sociales que tienen un papel relevante en la formación financiera de los individuos, y son los bancos. Según esta macroencuesta, una amplia mayoría cree que las entidades financieras deben contribuir a ofrecer educación financiera a la sociedad. En este sentido, Banco Santander lleva más de una década comprometido con la educación financiera de los colectivos más vulnerables como herramienta de progreso para promover el bienestar y la inclusión.

La compañía apuesta por diferentes iniciativas en todos los países en los que opera, que versan sobre la formación financiera de las personas. En España, su programa estrella es Finanzas para Mortales, un proyecto de referencia con más de 12 años de trayectoria, reconocido como uno de los más importantes del país por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dirigido a los colectivos financieramente más vulnerables –niños y jóvenes, personas mayores, emprendedores sociales o colectivos en riesgo de exclusión–.

En 2025 la entidad ha dado un nuevo impulso a la educación financiera en nuestro país. Cierra el año con la cifra récord de 1.831 sesiones formativas -un 10% más que en 2024- que han ayudado a formarse a casi 45.000 personas a través de sus clases presenciales en colegios, institutos o centros de mayores gracias a centenares de profesionales voluntarios del Santander. Desde 2012, este programa ha facilitado educación financiera y contenidos formativos a más de 276.000 personas con un enfoque inclusivo y multicanal.

Y otras relacionadas con la conformación de radiografías completas de la relación de la sociedad con las finanzas y los conceptos económicos, como El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera, un estudio que permite, entre otras cosas, no sólo tomar el pulso a los conocimientos de los ciudadanos de aquellos países donde desarrollan su actividad, sino también impulsar proyectos que fomenten sociedades mejor informadas y formadas, más inclusivas y competitivas. De hecho, sólo en 2024, más de cuatro millones de personas en todo el mundo accedieron a sus iniciativas, talleres y contenidos de educación financiera.

En la presentación de este informe en Londres hace apenas unas semanas, Ana Botín, presidenta ejecutiva de Banco Santander, destacaba el gran poder de la formación financiera en el progreso de la sociedad. «Es una herramienta esencial de progreso y el conocimiento que permite a las personas tomar decisiones informadas, anticipar riesgos y aprovechar oportunidades. Para Santander, promover la educación financiera no es una iniciativa puntual, sino una responsabilidad permanente y compartida: gobiernos, escuelas, familias, empresas y bancos debemos colaborar para que el conocimiento llegue a todos, desde la infancia hasta la edad adulta», expresaba.