Pronunciar en Barcelona el nombre de Maru Botana es hablar de la reina de la pastelería en la ciudad. Esta empresaria argentina, que lleva la pasión de la repostería en las venas desde siempre, ya hacía con sólo 12 años sus recetas de pasteles y tortas –tartas para nosotros– y las vendía entre sus conocidos. Por tanto, podemos afirmar que la capacidad para crear exquisiteces culinarias y una visión de emprendedora siempre han maridado a la perfección en Maru. De hecho, su carácter empresarial le llevó a estudiar Administración de Empresas, el primer paso de su andadura emprendedora.

Pero este carácter empresarial también la ha llevado a salir de su zona de confort y aventurarse a cruzar el charco para traer a España sus creaciones gastronómicas. Y es que, la internacionalización es un paso muy grande que se ha de meditar bien y tener muy presente los posibles riesgos. Pero todo se ve más fácil si se cuenta con un respaldo extra.

De ahí que, Banco Santander, consciente de la importancia de todo esto, esté siempre cerca de las empresas para apoyarlas en su expansión internacional, ya sea a través de financiación o mediante herramientas específicas. Entre estas empresas, que han encontrado el apoyo de la entidad financiera para lanzarse a la aventura de la internacionalización, está Maru Botana.

Y es que hoy esta chef, empresaria y estrella de la televisión en Argentina con programas como Todo dulce, Sabor a mí o Las recetas de mi vida está instalada en Barcelona y tiene toda la intención de seguir creciendo. «Me gustaría tener un local un poco más grande, con los obradores se quedan el espacio chiquito porque aquí horneamos cada día, todo es fresco», detalla Maru Botana. «Y también me gustaría abrir en Madrid», añade.

Con respecto a la aventura de emprender su negocio gastro, confiesa que su primera opción para lanzarse a abrir sus propias pastelerías era EEUU. «Estuve investigando Miami y Nueva York, pero no encontré que la cultura fuera parecida a la argentina. Vine aquí a España en medio de la pandemia. Pensé que Barcelona era un buen lugar para abrir mi espacio más allá de Argentina, aquí el ambiente es muy parecido al nuestro», comenta.

Un proceso para el que contó con el asesoramiento y ayuda de Banco Santander. «Nos han ayudado mucho en todo el emprendimiento, el lanzamiento, en la puesta en marcha, en la elaboración del estudio de mercado, hacer búsqueda de locales, etc. Toda su gente ha estado a mi disposición en todo momento y eso me ha facilitado mucho todo», explica esta empresaria, que además destaca su buena relación con la entidad financiera: «Me asesoré con ellos, me ayudaron y fue un plus de confianza para instalarme aquí en España».

Un aroma porteño que lo envuelve todo

La pastelería de Maru Botana está cerca del Paseo de Gracia de Barcelona, una de las calles más céntricas y donde siempre tiene colas de aficionados al dulce que quieren probar sus tortas, todo tipo de alfajores y, sobre todo, sus exquisiteces donde no falta el dulce de leche. Y es que, además, ese aroma dulzón porteño lo envuelve todo cuando traspasamos la puerta.

Este santuario del dulce es uno de los favoritos de los catalanes y, por supuesto, de todos los argentinos que allí viven y que conocen a Maru Botana de siempre, gracias a sus apariciones televisivas. «Tuve programas de televisión por muchos años, así que el público de entre 30 y 40 años, que son los que llegaban del cole y me veían cocinando, ya me conocen; así que les he traído hasta aquí un trozo de esa Argentina que extrañan», añade.

Una vida gastro

Y es que Maru Botana tiene a sus espaldas una gran experiencia y, además, de la mano de los mejores, como es el caso del chef argentino Francis Mallmann, que la animó a poner en marcha su propio proyecto como empresaria y ofrecer al mundo todo lo que tenía dentro y todo lo que había aprendido.

Así se lanzó a abrir su primer establecimiento en la gran Buenos Aires, una pastelería que se llamó Magic Cake. «Un sitio donde poner grandes porciones de torta», detalla. Un aspecto que ha traído hasta España, de hecho, Maru Botana reconoce que en nuestro país se sorprenden con el tamaño de los trozos de tarta. Por ello, muchas personas comparten o se llevan a casa lo que sobra, así siguen disfrutando más tarde.

«Este lugar es un poco de receta de la abuela, de madres y la experiencia aprendida en mi trabajo», concluye la empresaria, que además cuenta con dos millones de seguidores en su perfil de Instagram; un espacio virtual donde comparte sus delicias saladas y dulces, así como todas las novedades de sus pastelerías, tanto gastronómicas como formativas, ya que su alma inquieta también le lleva a dar talleres y cursos de cocina.