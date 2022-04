Poner a disposición de las personas una red de formación y financiación es imprescindible para transformar nuestra sociedad y hacerla más justa, inclusiva, diversa y competitiva. Además, tender la mano a las personas curiosas, valientes y dispuestas a formarse para cambiar de piel profesional es una obligación de todos los agentes sociales, desde las administraciones hasta compañías privadas.

José Luis Cuenca vive en la zona del Pantano de San Juan, tiene 48 años y hace cuatro que decidió dar un paso muy importante en su formación. “No me veía de teleoperador comercial hasta la jubilación, la verdad, así que comencé a estudiar un Grado de Ingeniería Informática en la UNED en 2017 y espero terminar este año porque me queda muy poco”, explica Cuenca al otro lado del teléfono.

Pero, además de esta formación, Cuenca decidió hacer un bootcamp, una metodología intensiva de estudio enfocada a adquirir conocimientos de desarrollo de software, relacionada con el Big Data, Inteligencia Artificial y Machine Learning con el fin de ampliar sus posibilidades profesionales y, de alguna manera, acelerar su acceso a este sector en el mercado laboral al haber reorientado su carrera.

El hándicap de acceder a financiación

Sin embargo, en este momento, Cuenca se encuentra con el hándicap con el que se encuentran muchas personas a la hora de hacer una formación adicional: la financiación de la misma.

“El bootcamp tenía un coste de 6.000 euros y acababa de dejar el empleo que tenía; es decir, no contaba con ese dinero. Al ir a pedir información sobre esta formación intensiva vi que el propio curso te financiaba el coste, pero también contemplé la posibilidad de acceder al Plan Circular Fundación Universia de Banco Santander porque no solo ofrecían ayuda económica, sino que, además, me ayudaban a encontrar un empleo de más de 18.000 euros brutos relacionado con la materia en la que estaba formándome e ir devolviendo la ayuda en mensualidades pequeñas sin intereses”, explica.

Cuenca, divertido, relata también que cuando le dijeron que sí a la financiación de Banco Santander “me alegré muchísimo y pensé que todo era muy americano, nunca había conocido un plan con estas condiciones y nunca pensé que un día accedería a ello. Estoy encantado, me ha dado la oportunidad de formarme y tener un trabajo de una forma bastante rápida”.

Nunca es tarde para una primera oportunidad

Cuenca explica que el bootcamp comenzó en junio de 2021 y que en el mes de agosto ya tenía unas prácticas en una empresa gracias a la ayuda del Plan Circular de Fundación Universia. “Todo fue muy rápido, en septiembre comencé a hacer prácticas en una consultora tecnológica, Bosonit, y sólo dos meses más tarde me hicieron indefinido porque me metieron en un proyecto tecnológico que estaban haciendo, precisamente, para Banco Santander”.

Añade también, desde su retiro natural, que “no tenía experiencia en el sector, pero tenía que empezar en algún momento por algo, ¿no? Tengo 48 años, pero en ningún momento he tenido la pereza de estudiar de nuevo y conseguir que mi futuro sea otro. El día de mañana, y gracias a esta formación y mi esfuerzo, espero estar en proyectos relacionados con el Big Data. Es lo que más me gusta”.

Redefinir la empleabilidad y seguir ayudando a más estudiantes

Este Plan Circular Fundación Universia de Banco Santander es un paso más en el compromiso que la entidad tiene con las personas y el progreso de la sociedad. Es una forma, además, de activar y redefinir la empleabilidad de los alumnos, darles la oportunidad de acceder a educación superior, cubrir puestos del sector TIC que son tan demandados en el mercado laboral y también abrirles las puertas de las empresas para que puedan demostrar sus habilidades y conocimientos.

Además, favorece económicamente a los colectivos más vulnerables, como aquellos que estén en situación de desempleo, tengan rentas bajas u otras situaciones económicas desfavorables. El Plan Circular Fundación Universia ha sido posible gracias al soporte de la Unión Europea (UE), a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE). El objetivo del FEIE es ayudar con financiación de apoyo e implementar inversiones productivas en la Unión Europea (UE), así como asegurar un aumento del acceso a la financiación.

En este momento, la digitalización está en todos los sectores empresariales, sociales y económicos, es decir, lo inunda todo. De hecho, ocho de cada diez empresas han pisado el acelerador para ser más digitales, según un análisis de Dell Technologies, y alrededor del 80% han puesto en marcha un plan de migración para que sus actividades sea cada día más digitales.

Sin embargo, lo cierto es que el número de alumnos que salen de las universidades formados en el sector TIC aún no es lo suficientemente alto como para cubrir toda la demanda existente. Las empresas, y así lo han expuesto, tienen problemas a la hora de cubrir vacantes relacionadas con la tecnología y la digitalización, de ahí que la formación sobre el desarrollo de software, los bootcamp, son tan importantes para encontrar salidas laborales. Es más, entre el 70% y el 95% de sus alumnos encuentran empleo al terminar.

Mejorar la empleabilidad, encontrar oportunidades laborales y seguir aportando como profesional al crecimiento colectivo de la sociedad es posible. Sólo se necesita voluntad, valentía y trabajo, y, por supuesto, una mano que te de un impulso y caminar hacia esa meta que nos hemos marcado cerrando el círculo.