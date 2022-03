“Durante mi carrera he podido percibir que en algunas ocasiones no te toman tan en serio o te encasillan con algunas actividades o que tu voz no se escucha tan fuerte como la de otros colegas”. Estas son algunas de las dificultades a las que Sonia Igei, una psicóloga clínica de 39 años y socia fundadora de Focus Gestión Humana en Perú, ha tenido que enfrentarse como mujer a lo largo de su carrera profesional.

Esta joven especialista en la gestión de los Recursos Humanos que acompaña e impulsa el talento de las personas dentro de las organizaciones, así como de sus líderes, relata, además, que en sus años de experiencia ha “observado que las mujeres no ocupan cargos directivos o ejecutivos en igual medida que sus colegas hombres”. No obstante, mira al presente y al futuro de forma optimista: “Creo que el tema de la igualdad en las empresas tiene cada vez más importancia, por lo que ahora toca tomar acciones y crear las condiciones para que esta igualdad sea realidad”.

Comprende y expone Igei, de todos modos, que, aunque como sociedad caminamos por la senda de la igualdad, cada compañía lleva un ritmo innato en sus entrañas que hace que avance más o menos rápido hacia la igualdad real y tangible. “Las etapas son distintas en cada una de las empresas, es decir, algunas organizaciones están tomando iniciativa y realizando acciones reales que permiten generar esta igualdad, otras están en etapa de sensibilización y difundiendo el tema; mientras que otras no tienen los temas de gestión humana y gestión de la igualdad de género como una prioridad”.

Compartir y aprender con otras directivas internacionales

Igei, además de impulsar el talento de los profesionales o hacer a avanzar a las organizaciones con las que trabaja hacia un escenario de mayor igualdad, también ha podido conocer de primera mano las experiencias de directivas de varios países del mundo gracias a su participación en el programa de Becas Santander Women | W50 Leadership – LSE de Banco Santander.

Una iniciativa internacional de la entidad en la que ya han participado más de 700 profesionales de todo el mundo y que tiene como fin principal la formación de alto rendimiento de 50 mujeres que ocupen puestos de alta dirección en empresas de cualquier sector y que estén buscando trabajar y pulir su propio estilo de liderazgo.

En la actualidad, el banco tiene abierta una nueva edición de estas becas, que pueden solicitarse aquí hasta el próximo 15 de marzo.

“Me encantó compartir mi tiempo con esas 49 mujeres directivas de diferentes nacionalidades gracias a las Becas Santander Women W50. Las profesoras fueron excelentes y compartieron estudios teóricos con su experiencia, algo que fue realmente enriquecedor. También tuve la oportunidad recibir un coaching grupal, así como una sesión individual en el programa que me permitió consolidar algunos aprendizajes e irlos aplicando en mi día a día”, concluye Igei.

“Comprendí que las mujeres compartimos experiencias que limitan nuestro crecimiento”

Destaca, además, y esto lo repite la directiva de Focus Gestión Humana en varias ocasiones, que en todo momento se sintió en un “espacio de confianza y seguro para compartir mis experiencias, dudas y aprendizajes con excelentes profesionales.

También destaca la forma en la que se abre aún más la mente como profesional y como persona individual: “Pude comprender que, a pesar de los distintos contextos y países, las mujeres compartimos experiencias similares que a veces limitan nuestro crecimiento a nivel profesional. Pero lo cierto es que, además, todas las vivencias de Santander W50 las valoré mucho porque me permitió hacer una pausa en mi carrera y plantearme nuevos retos, ya que este programa me ayudó a romper algunos paradigmas y plantearme nuevos retos”.

Con respecto al futuro, subraya la importancia de crear sinergias entre las empresas, los gobiernos y las nuevas generaciones para que se den las condiciones idóneas para el desarrollo del liderazgo femenino, tanto a nivel social como económico y empresarial. “Que se haya puesto sobre la mesa la igualdad salarial, espacios libres de acoso o igualdad de género muestra que vamos por el buen camino y, además, impulsa a que las organizaciones presten mayor importancia a la igualad e inicien acciones al respecto y romper el techo de cristal”, expone.

Programas que apoyan a miles de mujeres cada día

Banco Santander trabaja por alcanzar objetivos tangibles como los incluidos en sus 10 Principios de Banca Responsable que persiguen eliminar cualquier brecha salarial entre sus empleados o incrementar la presencia de mujeres por encima del 30% en puestos de dirección hasta 2025.

Se trata, sin duda, de un compromiso que se suma al ya adquirido y que se materializa en un buen número de programas e iniciativas que buscan la igualdad entre hombres y mujeres en todos los mercados en los que la entidad está presente, además de contribuir a la aceleración del progreso de la mujer dentro de la sociedad. Entre ellos, por ejemplo, destaca el programa internacional de Becas Santander Women | Emerging Leaders 2022 – LSE, cuya convocatoria estará abierta hasta el 6 de abril y en el que mujeres que, sin importar su edad o sector laboral, se encuentren en posiciones intermedias de gestión reciban formación, herramientas y habilidades necesarias para ser más influyentes e impactantes en las posiciones de liderazgo que alcancen en un futuro. Hasta el momento se han formado ya más de 250 mujeres de todo el mundo.

También destacan otras iniciativas como Mujeres con S, Reencuentra, Banca Women en Argentina, Generación81 en España o Select ME, Tuiio en México o Prospera en Brasil.

Todo este compromiso real, aplicado por supuesto dentro de su propia organización, ha hecho que Banco Santander esté presente entre las diez empresas líderes a nivel mundial del Índice de Igualdad de Género Bloomberg (BGEI). Es más, este año la compañía se ha situado como el banco con la puntuación más alta, así como el segundo de todas las empresas analizadas, concretamente 418 empresas de 11 sectores de actividad distintos y con sede en 45 países diferentes.