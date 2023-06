Todos necesitamos que nos den la mano cuando el escenario se vuelve insostenible, sobre todo, cuando nuestras vidas se ven truncadas por una enfermedad. Afortunadamente, en España hay cientos de organizaciones dedicadas a la acción social que tienen el gran poder de mejorar la vida diaria, tanto de las personas enfermas como de sus familiares, que son los que dan los cuidados.

En esta línea trabajan desde hace años desde la Fundación Vianorte-Laguna, organización privada promotora del Hospital de Cuidados Laguna (Madrid) especializado en cuidados paliativos e impulsor de la única Unidad de Día de Cuidados Paliativos Pediátricos para familias sin recursos en España. “En Laguna, que es como más se nos conoce, se cuida de la fragilidad al final de la vida”, explica David Rodríguez Rabadán, director de la Fundación Vianorte-Laguna, organización premiada en la última edición de Euros de tu nómina de Banco Santander.

Detalla, además, que en este hospital de cuidados medios “la mayor parte de las personas que vienen son mayores con demencias y deterioro cognitivo, como con Alzheimer, así como personas con gran dependencia a las que hay que ayudarles a todo y que, si no fuera por la ayuda que reciben, estarían en situaciones de soledad no deseadas”.

Cuidar con mayúsculas

Según datos de Laguna, cada año en España más de 300.000 personas sufren enfermedades en fase avanzada, y necesitan cuidados para vivir con calidad de vida hasta el final. Además, alrededor del 3% son niños: entre 5.574 y 7.432 niños y adolescentes necesitan estos cuidados. “Hasta aquí llegan también muchos niños enfermos que vienen junto a sus padres, éstos encuentran un espacio donde personas con mucha formación les dan los cuidados necesarios y, de alguna manera, encuentran también un poco de paz y apoyo”, comenta Rodríguez Rabadán.

Y es que, explica, muchas de las personas que entran por la puerta de Laguna “vienen con vacío interior y crisis existenciales, a veces no saben muy bien qué hacen en la vida o qué han hecho, sienten que se han dejado llevar por la corriente de la vida, sin más. Aquí tratamos por igual a las familias y a los pacientes, todos necesitan apoyo”.

Ganadora de Euros en tu Nómina de Banco Santander

Por todo este trabajo, la Fundación Vianorte-Laguna ha sido una de las ganadoras de la última edición de Euros en tu Nómina, en la categoría de salud. “Para nosotros resultar ser uno de los ganadores ha sido espectacular por dos motivos. El primero es porque toda ayuda es poca, nosotros somos una entidad privada y no siempre tenemos los fondos económicos que necesitamos; y el segundo, por la gran herramienta de difusión que tenemos la oportunidad de usar. Podemos contar y divulgar lo que hacemos, gritar a los cuatro vientos que todos somos útiles”.

Euros en tu Nómina, que esta edición ha repartido cerca de 700.000 euros entre las organizaciones premiadas, es una de las iniciativas más relevantes de la entidad financiera. Para desarrollarla y dar a conocer los proyectos de acción social, además, Banco Santander cuenta con los miles de empleados implicados con las causas sociales y que apoyan a las ONG que trabajan a diario para ayudar a los colectivos más vulnerables.

Uno de ellos es Esther Arévalo, empleada de Banco Santander y madrina de la Fundación Vianorte-Laguna en esta edición de Euros en tu Nómina: “Conocí la fundación por mi trabajo en el banco, de atenderles en sus necesidades bancarias. Cuando visité el hospital y me contaron el proyecto, valoré mucho el trabajo que hacen porque creo que es un trabajo duro, aunque me sorprendió que, a pesar de ello, se respirara alegría y se percibiera mucha luz. Cuidan con mayúsculas, le aplican un cariño que me llegó muy dentro”.

Defiende, además, que “hay una gran seriedad detrás del trabajo que hacen, así que propuse a David amadrinar el proyecto y aprovechar la potencia de la iniciativa Euros en tu Nómina que tenemos en Banco Santander y presentamos el proyecto. Para mí que ganara la Fundación Vianorte-Laguna esta edición me hace mucha ilusión, estoy muy agradecida de poder ayudar”.

Esta iniciativa cumple su decimoquinta edición, en la que han participado 230 asociaciones. Desde que se puso en marcha este programa se han repartido 5,3 millones de euros entre los 137 proyectos ganadores y se ha logrado ayudar a cerca de 650.000 personas.

“El impacto de lo que hacen este muy positivo”

El mismo flechazo por el proyecto de Arévalo por la Fundación Vianorte-Laguna lo sintió Rodríguez Rabadán hace tres años, cuando conoció el proyecto que hoy dirige. “Llevaba tiempo queriendo dedicarme a cosas que revirtieran a la sociedad y, sin duda, esta experiencia profesional está siendo una de las más bonitas de mi vida. Este lugar está lleno de personas con luz, llenas y admirables, merece la pena estar aquí cada día y siento una plenitud que no había sentido jamás”, concluye.

Este tipo de programas y proyectos, como el Hospital de Cuidados Paliativos Laguna, ayudan a los enfermos y a sus familias para que puedan encontrarse mejor y hacer aquellas cosas que desean hacer en sus últimos días. “El impacto de lo que hacen este muy positivo”, explica Arévalo, por ello, prosigue “es imprescindible que tengan apoyo de grandes compañías, como en este caso Banco Santander, para que sigan desarrollando su labor y, además, se conozca”. Cree que Euros en tu Nómina es un “gran proyecto” porque “tiene la capacidad y la potencia de poder impactar en las personas. Y, además, como empleada, decir que este tipo de iniciativas producen orgullo de pertenencia”.