La digitalización está transformando –también– el sector de las finanzas. Por ello, las soluciones de pago digitales son cada día más eficientes y sofisticadas, un hecho que repercute de forma positiva en los consumidores y en las empresas, ya que las transacciones financieras se convierten casi en un gesto efímero.

De repente, no ocurre nada si la cartera la hemos olvidado en casa con nuestro efectivo. Hay soluciones diversas para hacer los pagos a través de nuestra tarjeta bancaria, tanto en formato físico como digital, incluso en los sectores más insospechados. ¿Podríamos haber pensado hace una década que pagaríamos el ticket del bus con nuestro smartphone y sólo acercándolo a un dispositivo electrónico? Seguramente no, claro.

Eso sí, se trata de un gesto breve que tiene detrás a plataformas de pago dotadas de la máxima innovación que lo hacen posible, como Getnet, la fintech líder en soluciones de pago de Santander que tiene una amplia presencia en Latinoamérica, España y Portugal, convirtiéndose en una de las grandes aliadas de las empresas para ser más eficientes en sus pagos y transacciones.

Es una plataforma de cobros simple y muy rápida que potencia, entre otros aspectos, las ventas de los comercios grandes, medianos y pequeños de una manera segura. No tiene, además, restricciones a la hora de aceptar pagos tanto de tarjetas de crédito como de débito, así como prepagos de todas las marcas y bancos, billeteras virtuales, aplicaciones bancarias o smartwatchs.

Getnet, la plataforma de pago más usada

Getnet es, además, una de las plataformas de pago más usadas en los citados mercados, de acuerdo con los datos del último Nilson Report 2025. Este informe sitúa a Getnet en el puesto número ocho del ranking mundial de transacciones, con más de 9.000 millones procesadas en 2024, por un valor de 220.000 millones de euros; y da servicio a más de 1,3 millones de clientes en países como Brasil, México, Chile, Argentina y Uruguay, además de España y Portugal.

Con Getnet, las empresas de diferentes sectores tienen capacidad para hacer el cobro de sus ventas, tanto a nivel físico como a distancia, además de poder conectarlo con su propio sistema de e-commerce o cualquier otra plataforma. Tienen a su disposición, además, el Portal Getnet, donde los negocios pueden gestionar sus operaciones, consultar los detalles, así como hacer informes y descargarlos.

También ofrece soluciones de terminales de puntos de venta (TPV) físicos y virtuales, así como pasarelas de pago para comercio electrónico (Get Checkout) y la capacidad de generar enlaces de pago (Get Link & Pay) para cobrar a través de redes sociales y mensajería.

Nueva revolución: TPV Get Smart

Recientemente, Getnet ha lanzado una nueva versión de su TPV Get Smart con actualización automática que, sin duda, va a revolucionar por completo el sector del pequeño comercio. ¿Por qué? Porque se ha añadido un diseño más intuitivo y funcionalidades absolutamente específicas para el terreno de sectores como la hostelería, la división de cuentas o las propinas con tarjeta.

Además, esta novedosa Get Smart de Getnet destaca por el ticket digital, un ejemplo práctico del compromiso de Banco Santander con la sostenibilidad, ya que se reducirá el uso del papel, lo que va a redundar en la comodidad de los clientes. Se calcula que más de 150.000 negocios en toda España gozarán de las ventajas de la nueva aplicación de pago.

Se trata de una novedad interesante, sobre todo para los pequeños negocios, ya que la incorporación de este ticket digital sólo estaba disponible para las grandes corporaciones mediante aplicaciones propias.

Ahora pymes y pequeños comercios tienen la opción de brindar a sus clientes la posibilidad de que reciban el comprobante de su compra por e-mail o por código QR. TPV Get Smart también tiene herramientas específicas para el sector hostelero, como la opción de dividir cuentas entre varios comensales y aceptar propinas.

Implantación en nuestro día a día

La implantación masiva de las ventajas de Getnet en la vida cotidiana de los españoles avanza cada día, incluso podríamos decir de una forma silenciosa, pero con un impacto positivo muy alto. Está experimentando, además, una imparable expansión porque no se limita al comercio tradicional, también está presente en la digitalización de sectores como el transporte público –como decíamos– o la distribución, que influyen directamente en la existencia habitual de las personas.

De hecho, casi un millón de pasajeros se beneficia cada día de la implantación de la plataforma Getnet en la red que conforman los 2.000 autobuses interurbanos de la Comunidad de Madrid, gracias al pionero acuerdo firmado en su día por Santander y el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Mientras que en el ámbito de la distribución, Getnet se ha aliado con Grupo Pascual con el fin de modernizar, a través de la digitalización de última generación, su red de reparto. Gracias a la tecnología Tap on Phone, y con el apoyo logístico de la plataforma Mobentis, los repartidores de la compañía láctea pueden ahora utilizar sus propios móviles como terminales de pago (TPV).

La innovación en la vida de las personas

Getnet tiene detrás un importante desarrollo tecnológico y una apuesta clara por la innovación y la vanguardia, y más allá de esto, además, posee la capacidad para conectar tecnologías y mercados a través de una experiencia de pago unificada que impulsa el rendimiento y el crecimiento de sus clientes.

Una propuesta que abarca desde soluciones de pago en tienda y e-commerce, hasta prevención avanzada de fraude, servicios financieros y herramientas de valor añadido para sectores como retail, hostelería, salud, turismo y logística.

El reconocimiento que ha obtenido de Nilson Report, publicación especializada en el análisis sobre la industria global de pagos con tarjetas y móviles, es el resultado de una visión clara: simplificar la experiencia de pago para todos, desde los grandes retailers hasta los pequeños negocios. Porque hacer crecer los ecosistemas económicos, independientemente del tamaño, a través de la innovación tiene una repercusión positiva en la vida de las personas.

TPVs accesibles

Banco Santander, a través de Getnet, también ha comenzado a desplegar en comercios de toda España sus nuevos terminales Android, que incorporan un innovador sistema de accesibilidad por voz diseñado para facilitar el pago a personas con discapacidad visual. El módulo, desarrollado conjuntamente con Redsys y certificado por la Royal National Institute of Blind People (RNIB) de Reino Unido, guía al usuario paso a paso durante el proceso de pago y le permite una experiencia de cliente segura, autónoma e inclusiva.

El banco se sitúa así entre las primeras entidades en ofrecer soluciones de pago accesibles basadas en guía por voz y avanza en su compromiso con la Accesibilidad 360 y su objetivo de asegurar que todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan acceder en igualdad de condiciones a sus productos y servicios.