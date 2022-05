La sociedad del presente –y por ende del futuro– tiene claro que la sostenibilidad no es sólo un concepto pasajero. Según un análisis hecho por el IBM Institute for Business Value realizado con la voz de más de 16.000 personas de 10 países diferentes, dos de cada tres personas prefieren elegir un empleo en una empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente. Frente a esto, por ejemplo, también destaca el mismo estudio, el 20% de los encuestados cree que la compañía donde están trabajando en la actualidad puede luchar por una realidad más sostenible.

Por esta razón, y porque el futuro va hacia las cero emisiones, muchas personas con empleo están buscando nuevas posibilidades laborales donde desarrollar sus carreras en materia de sostenibilidad. No sólo porque todos debemos trabajar por alcanzar metas medioambientales cada día más ambiciosas, sino porque esa transformación hacia una senda verde tendrá un importante impacto sobre la economía del país y se convertirá en un motor de crecimiento, tanto en países desarrollados como emergentes.

Según el Foro Económico Mundial, la economía verde podría generar 395 millones de empleos en todo el mundo en 2030 destinados a proteger y promocionar el medio ambiente, así como a revertir la mala salud del planeta. También señala la OCDE que esta llamada economía verde será una parte fundamental de la recuperación económica tras la pandemia, ya que impulsará el empleo de manera sustancial hasta al menos 2050.

Con el fin de abordar la problemática de la sostenibilidad y ofrecer formación a quienes quieren ser parte activa en las iniciativas verdes de su entorno profesional o reorientar su carrera profesional hacia la sostenibilidad, Banco Santander y Cambridge Judge Business School, institución líder en investigación sobre cuestiones de sostenibilidad, han lanzado 1.000 Becas Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School.

Seis semanas y 100% online

Las Becas Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School están disponibles para residentes de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Polonia, Portugal, Perú, Estados Unidos, UK y Uruguay) hasta el 9 de junio.

El programa tiene una duración de seis semanas y es 100% online, lo cual permite a las personas que estén trabajando una conciliación perfecta entre su empleo y su formación en sostenibilidad.

Si estás interesado en acceder a una de estas becas para contribuir a la transición ecológica, aportar a la sociedad y a la compañía y entorno donde desarrollas tu carrera, podrás solicitar una de estas becas en este enlace. No suponen ningún coste, no requieren titulación universitaria ni ser cliente del banco y los participantes recibirán un ´Certificado de Finalización´ concedido por Cambridge Judge Business School.

Nuevos empleos emergentes

Poco a poco, van apareciendo perfiles aún emergentes que tendrán un papel primordial en la transición energética como, por ejemplo, ecodiseñador, experto en reciclaje, economía circular y zero waste o instaladores de placas solares, etc, con el fin de hacer un mejor uso de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático.

En esta línea, no es baladí afirmar que la transición verde es una urgencia y una necesidad que requiere de perfiles dotados de herramientas que aborden los retos medioambientales como, por ejemplo, la pérdida de la biodiversidad, la deforestación, las nuevas técnicas agrícolas y ganaderas más extensivas, el impulso de las energías renovables o el turismo, entre otras.

Por tanto, la acción institucional, empresarial e individual es esencial. Debemos brindar la formación y educación necesarias para que las personas que accedan al mercado laboral estén formadas en materia de sostenibilidad; mientras que aquellas que ya tienen una formación superior y un empleo, tengan la oportunidad de renovar sus conocimientos y especializarse en el desarrollo de políticas y herramientas relacionadas con la sostenibilidad para seguir aportando talento a su empresa o buscar nuevos caminos.

A estos dos escenarios son a los que prestan atención a las Becas Santander Sustainability | Skills for the Green Transition – Cambridge Judge Business School

Banco Santander y su apoyo a la educación superior

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible con una apuesta pionera y consolidada por la educación, el emprendimiento y el empleo, que desarrolla a través de Santander Universidades desde hace más de 25 años y le distingue del resto de entidades financieras del mundo.

Desde su puesta en marcha, el banco ha destinado más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores a través de acuerdos con cerca de 1.000 universidades e instituciones de 15 países.