Los WorkCafé de Banco Santander cumplen 10 años. Una década innovando en el sector financiero, acogiendo a los usuarios y ofreciéndoles una experiencia que va mucho más allá de los servicios financieros que brindan las oficinas tradicionales.

Este formato de WorkCafé nace en 2016 en Chile tras responder a una pregunta: ¿cómo deben ser las oficinas de banco en un mundo digital, sin perder la esencia del contacto humano y personal? La respuesta fue que había que buscar unos nuevos espacios donde atender a los clientes, pero, al mismo tiempo, ofrecerles mucho más.

Nuevos espacios de trabajo e intercambio de ideas

Las sucursales bancarias ya no son únicamente lugares a los que acudir para realizar operaciones financieras. Hoy también buscamos espacios donde trabajar, intercambiar ideas y compartir conocimientos, en entornos confortables, innovadores y digitalizados.

Esa es precisamente la propuesta de WorkCafé: un formato que combina los servicios de una entidad bancaria con cafetería de especialidad, zonas de coworking y salas de reuniones. A ello se suman eventos, actividades formativas y oportunidades para conectar con otros usuarios y comunidades con intereses comunes.

Además, estos espacios están abiertos a todo el público. No es necesario ser cliente de Banco Santander para acceder a ellos y disfrutar de sus instalaciones.

Más de 260 espacios por el mundo

El resultado de aquella apuesta son los WorkCafé de Banco Santander, una red internacional que cuenta actualmente con 262 espacios distribuidos en ocho países en los que opera el Grupo: México, Brasil, Chile, Argentina, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y España.

Pero, como en toda historia de innovación, hubo un comienzo. Los dos primeros WorkCafé abrieron sus puertas en Chile, concretamente en Santiago Centro y Las Condes.Ambos establecimientos reunían en un mismo espacio cafetería, zonas abiertas de coworking, wifi gratuito, salas de reuniones y servicios bancarios, además de áreas de autoservicio. Una nueva manera de relacionarse con los usuarios que tuvo una buena acogida en Chile y demostró el potencial de un modelo que podía extenderse a otros mercados.

Este origen chileno resulta especialmente significativo porque refleja una forma de trabajar de Banco Santander a escala global: identificar una necesidad, desarrollar una solución diferencial, comprobar su funcionamiento en el mercado local y, si responde a las expectativas, trasladarla a otros países, adaptándola a sus particularidades sin perder sus elementos esenciales.

Un formato diferencial con potencia internacional

En 2016, momento de su lanzamiento, Matías Sánchez, entonces responsable de Banca Comercial de Santander Chile, comentaba que el objetivo de estos nuevos formatos iba más allá del rediseño de las sucursales financieras: «Con este nuevo modelo de sucursal somos pioneros en la industria bancaria chilena y también en el resto de los países donde Grupo Santander está presente, instaurando este concepto que se basa en una nueva relación con nuestros equipos, clientes y sociedad, en línea con el propósito de la compañía de contribuir al progreso de las personas y las empresas».

«Por ello», proseguía en aquel momento Sánchez, «creemos que hemos hecho una apuesta por algo diferenciador que será una tendencia mundial en el sector: el diseño de un prototipo de sucursal con la capacidad de entregarle a nuestros clientes una experiencia absolutamente distinta a la tradicional».

Aquellas palabras dieron en la diana, ya que desde ese momento los espacios WorkCafé no han parado de crecer y de ofrecer aquello que se persiguió desde el primer instante: ofrecer un formato diferencial con potencia internacional. Estos formatos exportables al resto del globo tienen, además, un componente interesante de cercanía, al poseer la capacidad de hacer sentir al usuario en un lugar conocido, a pesar de haber cogido un avión y haber traspasado fronteras.

Una respuesta a nuevos hábitos sociales

Llevamos varios años caminando hacia una plena digitalización que ha llevado a las organizaciones y a los usuarios a cambiar hábitos cotidianos. Antes, por ejemplo, íbamos a contratar un préstamo personal y a ordenar una transferencia bancaria directamente a la oficina más cercana; ahora lo hacemos desde el smartphone con sólo unos sencillos y seguros pasos.

Una evolución importante que nos ha llevado a poder disfrutar de estos espacios dedicados a las finanzas de una manera diferente, sin dejar de lado la atención en persona a los usuarios. Es decir, las oficinas han evolucionado y reducido sus operaciones rutinarias, pero no han dejado de lado las relaciones personales y el asesoramiento de los expertos cuando hablamos de dudas y decisiones importantes.

Trabajar, crear, conectar

En este sentido, observamos que los WorkCafé no pretenden dar la misma experiencia que ya nos da la App. de nuestro móvil; sino ir más allá y ofrecer espacios de trabajo, conexión con otras personas, intercambio de ideas, alianzas inesperadas y crear comunidad.

La red WorkCafé de Banco Santander ofrece algo diferente a aquellos que atraviesan sus puertas, poniendo a su disposición una oficina bancaria donde se puede trabajar, crear y conectar. Una combinación esencial para una sociedad digitalizada y deslocalizada que puede llevar a cabo su actividad profesional fuera de los clásicos espacios de trabajo y, además, disfrutar de compañía y tomar un café de especialidad.

Y todo ello sin necesidad de realizar una transferencia, contratar un producto financiero o ser cliente de Banco Santander. Basta con acercarse, utilizar los espacios disponibles, participar en sus actividades y formar parte de la experiencia.

Diez años después de su nacimiento, WorkCafé representa una nueva manera de entender las sucursales bancarias y de relacionarse con las entidades financieras. Un modelo que ha llevado la actividad del banco más allá de sus servicios tradicionales para convertir sus oficinas en espacios de trabajo, encuentro e intercambio.